Аваков обвинил власти Украины в энергокризисе

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал нынешние власти страны, обвинив их энергокризисе. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Газа нет, угля нет, у нас теплый ноябрь на улице, а мы же просим аварийной помощи у Беларуси и России: дайте нам электроэнергию. А если Владимир Владимирович скажет «Не дам»? А если сначала даст, а потом выключит? Мы к этому шли? Я не знаю такого года, товарищи. Это фундаментальный идиотизм», — сказал Аваков.

По его словам, украинские власти вместо того, чтобы закупать уголь и газ, потратили средства на «большое строительство» (масштабный проект правительства Украины по развитию инфраструктуры страны).

«Хорошее дело, очень важное и нужное, подрядчики зарабатывают, проценты идут, все красиво. Но при этом мы сейчас замерзнем зимой. И это не единственный тупик», — резюмировал Аваков.

Ранее стало известно, что на Украине сложилась непростая энергетическая ситуация из-за приближающихся холодов и отсутствия запасов энергетических ресурсов. До 1 ноября в стране действовал мораторий на импорт электричества из России и Белоруссии. Киеву пришлось отказаться от его продления, чтобы запросить у Минска помощь.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в свою очередь заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не станет обращаться к российским властям с просьбой возобновить поставки энергетического угля.