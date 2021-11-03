Почему в Молдавии заговорили о новом контракте с «Газпромом»

«Газпром» не пойдет на дальнейшие уступки Молдавии после подписания пятилетнего газового договора на выгодных именно Кишиневу условиях. По словам экспертов, речи о дополнительных преференциях быть не может. Однако вокруг контракта образуется все больше вопросов: не исключено, что он будет действовать только лишь на зимний период времени.

После заключения пятилетнего договора с «Газпромом» глава «Молдовагаза» Андрей Чебан заявил, что уже в следующем году у Кишинева появится возможность подписать новое соглашение с российским монополистом. Казалось бы, нынешняя цена на топливо ($450 за тысячу кубометров) должна полностью устраивать Молдавию. К тому же «Газпром» позволил партнерам провести аудит долга, сумма которого достигла $709 млн. Однако, по всей видимости, полученных бонусов оказалось недостаточно, и теперь в Молдавии заявляют о возможности пересмотра соглашения уже в 2022 году.

Закулисный договор

Несмотря на все заверения молдавских политиков и энергетиков, рассказывающих о выгодных условиях нового соглашения с «Газпромом», рынок до сих пор не знает всех нюансов топливного контракта. Как правило, в стандартных европейских долгосрочных договорах российского монополиста функция пересмотра контрактов применяется раз в два года. Но даже если в молдавском контракте предусмотрено ускоренное внесение изменений, «Газпром» не пойдет на очередные газовые уступки с учетом текущих преференций, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, частичное изменение контрактных обязательств возможно только при условии изменений рыночной конъюнктуры – спада или повышения топливных цен, сокращения либо увеличения спроса и т.д.

Если же Чебан прав в своих предположениях, то значит в конце октября речь шла не о подписании полноценного долгосрочного контракта, а о некоем заключении краткосрочного «зимнего пакета», чтобы Молдавия смогла справиться с отопительным сезоном.

«Не исключено даже, что в этом случае арбитражное рассмотрение новых контрактных условий будет подано не со стороны Молдавии, а уже непосредственно самим «Газпромом». Если речь идет о спотовой привязке и дополнительной скидке 50%, как этого хотел Кишинев, тогда после зимы при снижении рыночных цен до $200-300 с нынешних $900 монополист захочет сам пересмотреть договор только в сторону увеличения контрактных условий. То есть, при таком развитии стороны могут прийти к чистой спотовой привязке, чего так не хотел Кишинев», — подчеркнул Юшков.

Схожее мнение высказал и главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. По словам эксперта, главной проблемой текущего долгосрочного контракта является его тайный характер, ведь «Газпром» до сих пор не раскрыл конкретную ценовую формулу соглашения. Громов предположил, что Молдавия и Россия могли прописать в контракте отдельный пакет на осенне-зимний сезон. В этом контексте заявления Чебана из «Молдовагаза» кажутся не такими уж фантастическими.

«Такой пункт в долгосрочных контрактах часто имеет место, особенно при заключении важных соглашений в пожарном порядке, как было в случае с Молдавией и Россией», — заключил Громов.

Экономика vs. политика

В энергетических взаимоотношениях Кишинева и Москвы в большей степени присутствует не экономическая выгода той или иной стороны, а вопросы политической направленности. Будь это по-другому, «Газпром» бы никогда не пошел на столь значительные уступки Молдавии по условиям долгосрочного пятилетнего контракта.

По мнению руководителя Аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, разговоры о возможном пересмотре действующего контракта спустя несколько дней после его заключения выглядят, как минимум, странно.

В этом плане заявления главы «Молдовагаза» носят скорее спекулятивный характер с целью прощупывания почвы на предмет дополнительных скидок от «Газпрома».

«Распространение пандемии и наступающие холода поубавят спесь молдавских политиков. В случае дальнейшего повышения биржевых цен Чебан уже вряд ли будет рассуждать о снижении стоимости газа, а напротив, будет рад действующим $450. К тому же не стоит забывать про отложенный долговой аудит. В Кишиневе почему-то считают, что после долговой проверки сумма взыскания обязательно уменьшиться», — подчеркнул Пасечник.

С Пасечником оказался солидарен Громов из Института энергетики и финансов. По мнению эксперта, единственным козырем Кишинева в дальнейших переговорах с «Газпромом» по-прежнему остается нерешенный политический вопрос Приднестровья. Только в случае прямого ультиматума по перекрытию южно-украинского маршрута поставок в непризнанную республику у «Молдовагаза» остается небольшая надежда на пересмотр цен в сторону снижения.

«Сохранение поставок газа в Приднестровье является для России и «Газпрома» вопросом стратегической целесообразности. Именно поэтому Москва фактически простила Кишиневу огромный долг непризнанной республики. Было бы наивно предполагать, что контракт с Кишиневом для Москвы — чисто экономическая история», — резюмировал Громов.

Скидочный тренд

Заявление главы «Молдовагаза» Чебана вполне вписывается в общеевропейский тренд по пересмотру долгосрочных соглашений с «Газпромом». Однако российский монополист не сможет удовлетворить всех просьб со стороны европейских потребителей. Так, например, недавно произошло в случае с Польшей, которая во второй раз попросила «Газпром» изменить условие долгосрочного соглашения. В контексте же Молдавии ключевым фактором будет оглашение конкретной ценовой привязки — спотовой или нефтяной, считают эксперты.

По словам Юшкова из Фонда национальной энергетической безопасности, молчаливость «Газпрома» по поводу условий долгосрочного контакта вызывает некоторые опасения. То, что в настоящее время в Молдавии многие говорят едва ли не о полной победе, вызывает настороженность, ведь у Москвы перед сделкой на руках были железобетонные преимущества – у Кишинева не было альтернативных поставщиков, страна входила в отопительный сезон без соглашения и т.д.

«У Молдавии не было на руках никаких инструментов давления на «Газпром». Тем не менее, они выбили себе комфортную цену, а теперь еще говорят о ее дальнейшем снижении. То есть, «Газпром» явно что-то недоговаривает»,

— предположил Юшков.

По его словам, если в контракте прописана нефтяная привязка, то это тревожный знак для Кишинева. При таком раскладе цены после зимы будут увеличиваться с учетом текущих $80-85 за баррель. «В этом случае, возможно, Чебан беспокоится именно по этому поводу», — сказал он.

Эксперт добавил, что тактика привлечения политической лояльности в обмен на предоставление скидок для «Газпрома» уже не работает. Так во многом произошло в случае с Молдавией, тот же сценарий произошел ранее с Украиной. Напротив, предоставляя преференции контрагентам, российский монополист, сам того не желая, усиливает их экономические аппетиты, что негативно отражается на выручке энергетической компании.

«Газпрому» необходимо отойти от схемы — скидка в обмен на лояльность. Даже получив от Москвы выгодный контракт, Кишинев умудряется не только говорить о его пересмотре, но и оставляет в силе проевропейский курс, подразумевающий введение на территории страны Третьего энергопакета», — заключил эксперт.