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Бизнес

Долг вернут через 5 лет. Что известно о сделке «Газпрома» с Молдавией

Молдавия обнародовала протокол переговоров с «Газпромом»

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Виталий Невар/ТАСС
Молдавия рисковала остаться без российского газа с ноября. Но властям республики удалось договориться с «Газпромом» о продлении контракта на пять лет, несмотря на долг в $7,5 млрд. Российская сторона не будет применять санкции в отношении «Молдовагаза», пока не будет проведен аудит долга Молдавии. По мнению эксперта, он может быть как уменьшен, так и увеличен, но не в интересах Кишинева затягивать с решением этого вопроса.

Обнародован протокол переговоров Молдавии с ПАО «Газпром». На встрече сторон, в частности, поднимался вопрос урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед российской компанией. Кроме того, обсуждалась деятельность «Молдовагаз» в условиях внедрения Молдавией Третьего энергетического пакета и создание контрактной базы условий поставок газа в Молдавию.

Стороны отметили необходимость проведения аудита долга АО «Молдовагаз» за газ, который поставлял «Газпром» потребителям с правого берега Днестра ($709 млн с учетом пени), а также подчеркнули целесообразность продления договора на прежних условиях.

В результате переговоров стороны подписали контракт на продление поставок газа на пять лет. В документе, в том числе есть информация об объемах газа, о механизме образования цен. Сам договор обнародован не будет, так как содержит коммерческую тайну.

При этом стороны договорились, что к «Газпром» не будет применять санкции к «Молдовагазу» до тех пор, пока не будет проведен аудит долга. «После этого мы определим условия и календарный план возмещения задолженности», — сказал вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

По его словам, после аудита стороны подпишут соглашение о возмещении долга. Оно вступит в силу до конца 2022 года, то есть, фактически, до этого времени санкции не будут применяться. Согласно договоренностям, долг Кишинев будет отдавать в течение пяти лет.

Спыну также сообщал, что стоимость газа может составить $450 за 1 тыс. кубометров топлива.

В Кремле ранее отметили, что эти переговоры носят исключительно коммерческий характер. «Разумеется, результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным», — так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, довольна ли Москва итогами встречи и насколько они соответствуют интересам России и Молдавии.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что «балласт» Молдавии мешает конструктивному диалогу сторон.

«Долг был накоплен не за короткий период, а за много лет, это достаточно застарелая история. Стороны пришли к компромиссу, чтобы провести аудит долга. Он может быть в любую сторону: и в большую, и в меньшую. Кто его будет проводить — тоже вопрос. Устроит ли он стороны? Видимо, это все — в рамках переговоров. Выберут», — отметил он в эфире радио Sputnik.

Пасечник считает, что Молдавия не станет затягивать с решением вопроса задолженности. «Не думаю, что мы будем наблюдать разнонаправленность позиций. Все-таки соглашение пятилетнее, и в интересах молдавской стороны соблюдать все пункты и не идти по пути наращивания конфронтации», — уверен собеседник радиостанции.

По словам президента Молдавии Майи Санду, всего Молдавия должна «Газпрому» примерно $7,5 млрд. При этом на правый берег Днестра приходится всего $430 млн (с пени — $700 млн), остальное — долг неподконтрольного Кишиневу Приднестровья.

6 октября «Молдовагаз» сообщил, что потребление газа в стране временно превышает поставки из России, что в свою очередь может привести к проблемам с поставками электроэнергии. Спустя две недели парламент объявил в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса. После этого Молдавия стала искать альтернативных поставщиков газа. Параллельно с этим власти республики проводили переговоры с «Газпромом», рискуя лишиться экспорта российского газа уже с ноября.

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