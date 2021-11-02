К чему приведут экстремально высокие цены на нефть

Аналитики Bank of America прогнозируют, что к лету 2022 года цены на нефть могут вырасти до $120 за баррель. Эксперты отмечают, что российскому бюджету это бы принесло миллиарды долларов. Но есть и очевидные риски — покупатели могут переключиться на альтернативные источники энергии. О преимуществах и недостатках дорогой нефти для России и россиян, — в материале «Газеты.Ru».

Опасный ценовой коридор

Краткосрочный взлет цен на нефть до отметки выше $100 несет в себе определенные риски для российской экономики. Еще более экстремальная цена в $120 за баррель может привести к ощутимому охлаждению спроса со стороны конечных потребителей в пользу альтернативных источников энергии. И за подобными скачками нефтяных котировок затем следуют не менее резкие спады, говорят аналитики.

По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, высокие цены на нефть создают чрезвычайно нестабильные условия баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Более того, такая конъюнктура готовит предпосылки к скорому биржевому обвалу.

«В 2020 году мы уже были свидетелями серьезного нефтяного кризиса, который обвалил котировки ведущих марок. То есть от обвала при такой высокой цене на нефть никто не застрахован. А российская экономика по-прежнему сильно зависит от сырьевого экспорта», — подчеркнул Митрахович.

С ним согласился старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По словам аналитика, сценария подорожания нефти до $120 в сложившихся условиях исключать нельзя. Однако для России главной проблемой при подобном раскладе станет невозможность сохранения спроса на природный ресурс.

«Резкие колебания на нефтяном рынке создадут для потребителей дополнительный стимул перехода на альтернативные энергоносители. На горизонте нескольких месяцев это может быть незначительным фактором, однако в разрезе 2-3 лет приведет к резкому сокращению денежных поступлений в бюджет»,

— объяснил Кондратьев.

Бензиновая лихорадка

Негативным последствием сверхвысоких нефтяных цен может стать топливный дефицит на российском рынке бензина. Для крупнейших производителей нефтепродуктов при высоких котировках выгодно перенаправлять часть сырья на экспорт с целью извлечения максимальной прибыли. При таком раскладе государство может создать барьеры для вывоза топлива за границу, включая частичный экспортный запрет.

По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, при цене $120 за баррель внутри России начнут резко расти стоимость нефтепродуктов. Это будет обусловлено увеличением давления на отечественных производителей в виде роста налоговой ставки на добычу полезных ископаемых.

«Российский рынок очень сильно зависит от внешних котировок — чем больше цена на зарубежных рынках, тем больше стоимость на внутреннем. В течение 2021 года складывались пики, при которых цена за тонну бензина в Европе составляла 72 тысячи рублей, в России же она была на уровне 57 тысяч. Котировки нефти под $120 за баррель неизбежно приведут к еще большему подорожанию российского топлива, что может привести к снижению внутреннего спроса»,

— объяснил Фролов.

Эксперт также добавил, что рост цен на бензин при таком негативном сценарии затронет как оптовый, так и розничный рынки. На общую ситуацию также повлияет относительно слабый курс рубля.

«С 2019 года в России в рамках налогового маневра не только резко снизилась экспортная пошлина, но и выросла ставка НДПИ. Поэтому при нефти по $120 при текущем слабом курсе рубля бензиновый рынок будет ожидать серьезная лихорадка», — резюмировал эксперт.

«Сопутствующие» потери АЗС

По словам Фролова, при экстремально высоких нефтяных ценах конечные потребители резко снизят спрос на бензин, что повлечет за собой существенное сокращение среднего чека, оставленного на автозаправках. А это уже приведет к более серьезным последствиям.

«При снижении спроса на бензин и дизель средний чек неминуемо упадет. Но важно тут то, что маржинальность пирожка или кофе несоизмеримо выше прибыльности литра бензина. Крупные АЗС фактически используют топливо как допуслугу. Розничная стоимость кофе на заправках доходит до 100-120 рублей за чашку. То есть потери АЗС при нефти по $120 будут очень серьезными»,

— заключил Фролов.

С ним солидарен и Кондратьев из Института энергетики и финансов. По его словам, вырастет налоговое давление, что, в свою очередь, приведет к росту себестоимости конечных нефтепродуктов.

«При текущих ценах на нефть в районе $80-85 за баррель и курсе рубля 70-72 за доллар России удается компенсировать издержки производителей бензина с помощью демпферных надбавок. При цене $120 это будет сделать гораздо сложнее. Если мы увидим «идеальный шторм», когда нефтяные котировки резко подскочат вверх, а валютный курс будет слабым, то рублевые цены на топливо станут очень высокими», — объяснил Кондратьев.

Как пополнится бюджет

Сверхвысокая стоимость нефти в долгосрочной перспективе, как ни странно, невыгодна федеральном бюджету. Дело в том, что финансирование ключевых институтов и социальных программ страны формируется из расчета ресурсной цены природного топлива в диапазоне 3-3,3 тыс. рублей ($42-45) за баррель. За последние месяцы, когда наблюдался рост нефтяных котировок, в России и так шло почти двукратное превышение бюджетной нефтяной нормы. Скачок же на уровень в $120 за баррель приведет к еще большему разрыву между реальной и требуемой планками, считают эксперты.

По словам Фролова из Института национальной энергетики, с одной стороны, такая ситуация несет в себе очевидную пользу, изрядно пополняя запасы федерального бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Однако подобная конъюнктура возможна только при постоянно подпитываемым изнутри ростом спроса на нефтепродукты, что невозможно на длительном отрезке времени при цене $120 за баррель.

«В России действует так называемая цена отсечения. То есть, все, что больше отметки примерно $46, идет в ФНБ. При сверхвысоких нефтяных котировках в фонд будет поступать дополнительные $74 с каждого проданного барреля. Но такая ситуация не продлится долго, ведь она должна подпитываться повышенным спросом чтобы сохранить баланс с объемами предложения», — подчеркнул Фролов.

С ним оказался солидарен и Кондратьев из Института энергетики и финансов. По мнению эксперта, выгода от резкого взлета нефтяных цен будет для России краткосрочной. Вместе с тем даже за это время нефтегазовые доходы бюджета могут вырасти на 350-360 млрд рублей в месяц, в том числе на 300 млрд рублей за счет увеличения НДПИ и на 50-55 млрд рублей — за счет роста поступлений от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.