РБК: московские стройки могут полностью закрыть для мигрантов

Столичную строительную отрасль готовят к модернизации: за счет повышения квалификации рабочих, отказа от иностранцев и увеличения зарплат мэрия рассчитывает снизить число строителей в несколько раз, но кратно повысить их эффективность. На некоторых московских объектах уже начался такой эксперимент. Однако на федеральном уровне Россия по-прежнему испытывает острый дефицит трудовых мигрантов.

Власти Москвы намерены разработать программу реформирования строительной сферы, которая позволит полностью отказаться от иностранной рабочей силы на столичных стройках. Об этом вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил в интервью РБК.

Пандемия COVID-19 привела к значительному дефициту трудовых мигрантов в Москве. Власти давали разные оценки этого дефицита: 50, 100, 200 тыс. человек. По словам Бочкарева, до 2020 года на московских стройках работали около 120 тыс. иностранцев, а сейчас их осталось примерно 40 тыс. человек. В целом нехватку трудовых ресурсов в строительной отрасли города он оценил в 40%.

Такие показатели, по словам Бочкарева, создают дополнительные риски для программы реновации. Она увеличила объемы строительства в Москве до рекордных показателей и привела к дефициту и рабочих, и инженеров. «Программу реновации можно было бы реализовывать лет за 25–30. Но проблема в том, что не все существующие объекты просто доживут до этого срока. Мы находимся в гонке со временем», — сообщил вице-мэр.

Чтобы снизить зависимость столичных строек от иностранной рабочей силы, власти готовятся к созданию специальной программы. «Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы», — заявил Бочкарев.

Суть реформы — в снижении количества работников на строительных объектах, улучшении их квалификации, технического обеспечения и кратном повышении зарплат. В качестве примеров Бочкарев привел Финляндию, Великобританию, которые не завозят на свои стройки мигрантов и где средняя зарплата рабочих на стройках составляет 240-250 тыс. руб. в пересчете на российскую валюту.

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — объяснил заместитель мэра. Он отметил, что вопрос повышения зарплат уже остро стоит перед застройщиками: если до пандемии средняя оплата труда рабочих составляла 30 тыс. руб., то сейчас — 50-60 тыс. руб. Часто мигранты уже отказываются работать и за 80 тыс. руб.

Для реализации такого подхода нужно серьезно модернизировать отрасль в техническом плане, считает Бочкарев. «Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену. У нас в отрасли есть большой резерв эффективности», — приводит он пример.

Еще одна задача, которую нужно решить для повышения эффективности и зарплаты, а также отказа от мигрантов — повышение качества профильного образования. Вице-мэр предлагает использовать американские и европейские подходы, когда организация строительных процессов и инжиниринг разделены на две разные дисциплины, профессии.

По словам Бочкарева, эксперимент с таким подходом уже идет на нескольких московских стройках. «На ряде объектов, например, плановая численность была 450 человек, а подрядчик справляется со 170. Идет эксперимент», — рассказал он.

В то же время существуют проекты массового завоза иностранцев из Средней Азии в Россию, которые курирует вице-премьер Марат Хуснуллин. Осенью он представил концепцию «Агрессивное развитие инфраструктуры», и некоторые ее части уже попали в «дорожную карту» развития страны до 2030 года, утвержденную правительством в начале октября.

Одна из предлагаемых командой Хуснуллина инициатив предполагает завоз к 2024 году 5 млн специалистов разного уровня квалификации из-за рубежа. МВД на конец сентября оценивало количество трудовых мигрантов в России в 7 млн человек. То есть через 2,5 года их должно стать на 80% больше. Для массового завоза иностранцев предлагается использовать, в том числе, так называемые чартерные поезда из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и других бывших союзных республик.

Концепция Хуснуллина также предполагает и конкретное распределение мигрантов по российским регионам. В зависимости от нужд каждого субъекта туда будут направляться от 10 тыс. до 200-300 тыс. мигрантов. Наибольший дефицит иностранной рабочей силы, как следует из карты в концепции «Агрессивного развития инфраструктуры», испытывают Самарская, Свердловская области, ХМАО, Красноярский край. Москва и Подмосковье на этой карте окрашены в самый светлый цвет, что предполагает завоз до 10 тыс. мигрантов.