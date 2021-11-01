Глава СК предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для всех трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, это необходимо сделать из-за того, что стало больше преступлений, совершаемых приезжими.

«В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%», — заявил председатель СК.

Бастрыкин выразил мнение, что для более тщательного контроля над процессом миграции следует кодифицировать и сделать единообразным весь объем нормативных правовых актов в миграционной сфере.

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Она регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», принятым в 2008 году.

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