7 способов улучшить показатели бизнеса и не уйти в минус

3D-визуализация

Большинству посетителей онлайн-магазинов важно почувствовать так называемый эффект присутствия, то есть максимально четко разглядеть представленный на онлайн-витрине товар. Размытые фотографии, нечеткие контуры или пиксельные размывы почти наверняка отпугнут потенциальных покупателей от представленного продукта, считает директор по Ecwid в России Владимир Тарасов. Однако даже близкие к идеалу фото могут не привлечь посетителей, поэтому залогом успеха владельцев онлайн-магазинов, по мнению эксперта, станет добавление 3D-фото.

Эксперт подчеркнул, что двухмерные фотографии не способны передать все особенности товара и не дадут пользователям «прочувствовать» продукт.

«Основная проблема интернет-магазина заключается в том, что товар нельзя подержать в руках. Применение 3D-технологий не только позволит посетителям буквально рассмотреть вещь со всех сторон, но и произведет впечатление. Вы поможете клиенту изучить товар максимально подробно и приближенно к его виду в реальной жизни», — отметил Тарасов.

Воронка продаж

Еще одним ценным советом по увеличению прибыли бизнеса станет анализ так называемой воронки продаж. Иными словами, это весь путь, который проходит клиент от первого визуального контакта с продуктом до его приобретения. Сначала посетитель увидит страничку товара, затем заинтересуется им и только затем задумается о его покупке.

По словам бизнес-консультанта и основателя компании JOIN TECH Андрея Беловолова, наиболее перспективной средой воронок продаж в настоящее время являются социальные сети.

«Стратегия «А ну давай, купи-купи» в соцсетях не работает совершенно точно. Нужно именно зацепить, выделиться в своем сегменте рынка. Люди в соцсетях не готовы ждать ни два часа, ни тем более два дня. Отвечать нужно сразу, как только человек зашел в воронку продаж»,

— подчеркнул эксперт.

Детальное описание товара

Неполное описание характеристик товара, а также его внешнего вида может вызвать у потенциального покупателя желание перейти за покупкой к ближайшему конкуренту вашего магазина, предупреждает Владимир Тарасов из Ecwid.

По словам эксперта, детально изложенная информация об основных преимуществах товара станет прямым залогом повышения его привлекательности в глазах посетителя интернет-магазина. Более того, именно описание продукта дает пользователю максимально развернутое представление о тех характеристиках, которые не видны на фото или видео.

Развитие «контекста»

Увеличить продажи поможет развитие контекстной рекламы. В отличие от традиционной, данный вид рекламы нацелен на целевую аудиторию.

Контекстная реклама не раздражает сетевых пользователей объемными размерами, содержит самую важную информацию о продукте и появляется на экране посетителей исключительно в ответ на их запросы в поисковой системе. На оптимизацию процесса в среднем уходит от одного до трех месяцев.

Акцент на скидках

Одной из первых деталей, на которую обращают внимание большинство посетителей любых магазинов, включая онлайн-розницу, является цена продукта. Всем хочется приобрести качественный товар по более выгодной стоимости, поэтому для привлечения большего внимания покупателей владельцам интернет-магазинов следует по возможности чаше устанавливать оптовые или сниженные цены на некоторые категории товаров. В описании скидочного товара лучше выделять эту информацию более крупным шрифтом.

По мнению экспертов, для клиента «хорошая» цена не обязательно будет являться той, которая его устраивает исходя из текущего финансового положения. Напротив, более значимый эффект на посетителя онлайн-магазина окажет выгодность покупки. Именно по этой причине различные акции приносят ощутимую прибыль.

Wow-сервис

Одним из важных способов привлечения новых клиентов станут эксклюзивные условия для потребителя. При таком подходе вероятность наращивания постоянной базы покупателей станет максимально высокой. Наиболее ярким примером «wow-сервиса» в свое время стала кофейная компания Starbucks. Производитель запустил кампанию по именной чашке любимого напитка, никто не ожидал, что в дальнейшем именно этот маркетинговый ход станет предпосылкой для мировой известности американского кофейного бренда.

Согласно экспертной оценке, абсолютное большинство клиентов уходят от того или иного бренда из-за незаинтересованности в них со стороны самой компании. В этом плане именно наличие wow-сервиса позволит удержать основную часть покупателей продукции. Поэтому важно делать подарки покупателям, оказывать помощь и делать комплименты.