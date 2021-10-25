Вице-премьер Молдавии ведёт экстренные переговоры о поставках газа

Переговоры между делегацией правительства Молдавии и «Газпромом» по вопросу поставок газа в республику продолжатся в среду в Санкт-Петербурге, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. В свою очередь, в «Газпроме» отвергают политическую составляющую в споре с Кишиневом и предлагают варианты урегулирования конфликта.

Спыну сообщил, что в ходе его визита в Санкт-Петербург запланированы переговоры, в частности с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Он напомнил, что на прошлой неделе правительственная делегация Молдавии уже встретилась в Москве с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО «Газпром экспорт» Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым.

Вице-премьер подтвердил, что «Газпром» предложил поставлять газ по рыночной цене, которая будет утверждаться помесячно, с предоставлением скидки в 25%, но с некоторыми условиями. Кроме того, Спыну признал, что речь идет о погашении «исторического долга», но не назвал сумму долга, отмечает «Интерфакс».

Сейчас же, по словам вице-премьера, речь идет о закупке определенного количества газа для того, чтобы компенсировать нехватку и не допустить падения давления в газопроводе.

Как известно, парламент Молдавии 22 октября объявил о введении чрезвычайного положения в республике в связи с газовым кризисом, сроком на 30 дней.

Контракт на поставку природного газа между «Молдовагаз» и «Газпромом» истек 1 октября и был продлен только на месяц.

Позиция «Газпрома»

На прошлой неделе официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов пояснял позицию компании.

Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет $433 млн, говорил он. «Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», - сказал он.

«С учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн, При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности, — подчеркнул Куприянов — Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».

Тем не менее «Газпром» готов продлить контракт на поставки газа Молдове при полном погашении долга, уточнил Куприянов.

«Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. «Газпром» и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года», - сказал он.

При этом Куприянов отметил, что «если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то «Газпром» остановит поставки газа в Молдову».

Наличие политической составляющей в переговорах «Газпрома» и Кишинева исключено, заявил Купричнов.

«Газпром» не может работать в убыток, констатировал он.

«Здесь нет никакой политики, «Газпром» - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдавия сама своими руками провоцирует кризис», - сказал он.

Более того, у «Газпрома» вызывают непонимание появившиеся сведения о существующем намерении Кишинева ликвидировать предприятие «Молдова-газ», на котором висят долги страны «Газпрому» за поставленный газ. «За полученный товар надо платить вовремя», - подчеркнул он.

Аудит долга?

Уже позднее Спыну заявил о необходимости провести аудит долга Молдавии «Газпрому».

«Это, конечно, предлог, чтобы затянуть выплату долга, затянуть переговоры по этому вопросу, заявил в эфире радио Sputnik экономист, эксперт в области энергобезопасности Станислав Митрахович.

«Когда одна из сторон коммерческого соглашения не хочет платить долг, то ссылается на любые причины. Вот они и придумали историю с аудитом.

Это просто попытка оттянуть время.

Нет там каких-то «странных» задолженностей, которые надо специфически изучать. Но если Молдавия хочет, то, пожалуйста, пусть проводит аудит за свой счет. В любом случае, сделать вид, что долга у них нет, не получится», – уверен он.

«Я думаю, что можно будет договориться о новых газовых поставках. Если этого не произойдет, то пусть Молдавия ищет газ, где хочет», – подытожил эксперт.