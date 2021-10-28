Эксперты негативно оценили шансы Европы на восстановление экономики

Европа может восстановить свою экономику к концу года. И даже превзойти допандемийный уровень, считает глава Европейского центробанка Кристин Лагард. Шансы есть, считают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Но энергетический кризис и рост цен могут стать серьезной преградой.

Экономика еврозоны продолжает активно восстанавливаться, сообщила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард по итогам прошедшего в четверг, 28 октября, заседания.

Она отметила, что финансовые условия в еврозоне для компаний, потребителей и госсектора остаются сейчас вполне комфортными. По ее оценке, благоприятные для бизнеса условия можно поддерживать за счет действующей программы выкупа активов — Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Но объемы ежемесячных выкупов сократятся.

«Мы по-прежнему полагаем, что благоприятные финансовые условия можно поддерживать с помощью относительно более умеренных темпов выкупа активов, чем во втором и третьем кварталах текущего года», — уточнила Лагард.

Глава ЕЦБ ожидает, что темпы роста экономики превзойдут допандемийный уровень к концу нынешнего года.

«Влияние пандемии на экономику существенно ослабло на фоне снятия ограничений в результате успешных мероприятий в сфере здравоохранения и высокого показателя вакцинации», — сказала Лагард.

Напомним, по прогнозу Европейской Комиссии, экономика еврозоны вырастет в этом году на 4,8%, в прошлом году ВВП еврозоны снизился на 6,6%. По итогам 2019 года экономика еврозоны выросла на 1,2%.

Между тем Лагард отметила две причины, которые могут притормозить восстановление экономики. Во-первых, это резко выросшие цены на энергоресурсы. Во-вторых — все еще высокая инфляция. «Инфляция ускорилась, до 3,4% в сентябре. Мы ожидаем, что инфляция вырастет еще сильнее в этом году», — цитирует Лагард агентство Reuters.

В итоге регулятором было объявлено о сохранении основных параметров денежно-кредитной политики. Центробанк продолжит выкуп активов в рамках программы выкупа активов как минимум до марта 2022 года включительно. Пока что объем PEPP оставлен на прежнем уровне — €1,85 трлн. ЕЦБ также сохранил базовую процентную ставку по кредитам — на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%.

За отскоком отскок

В сентябре Лагард более оптимистично, чем сейчас, оценивала перспективы евроэкономики. «Фаза отскока в процессе восстановления экономики усиливается», — говорила тогда глава ЕЦБ. Она связывала быстрый отскок с успехами в вакцинации против ковида. «Более 70% взрослых европейцев полностью прошли вакцинацию, экономика в целом вновь открылась, что позволяет потребителям увеличивать расходы, а компаниям — наращивать производство», — отмечала Лагард.

На самом деле в экономике Европы все гораздо хуже, чем рассказывает глава ЕЦБ, считает ведущий экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов. «Инфляция находится на многолетних низах, едва ли не весь регион оказался на грани энергетического кризиса. Цены на газ достигали в первой декаде октября беспрецедентного уровня в $2000 за тысячу кубов, и хотя сейчас они снизились с пиковых значений, тем не менее европейцев очевидно ждет рост тарифов на ЖКХ и электроэнергию в 2-3 раза», — говорит Суверов.

А рост тарифов потянет за собой рост цен на многие товары и услуги.

«То есть, инфляция, скорее всего, усилится, а это может вынудить ЕЦБ более агрессивно ужесточать монетарную политику с рисками для экономического роста и благосостояния населения», — прогнозирует эксперт.

Многолетние пики по инфляции негативно сказываются на настроениях европейских потребителей и могут добавить негатива, согласен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «В еврозоне годовая инфляция в сентябре подскочила до 13-летнего максимума в 3,4%. Есть риски, что инфляция будет более продолжительной и более высокой, чем ожидает ЕЦБ», — говорит Васильев.

Кроме того, сохраняется сильная зависимость правительств южных стран еврозоны (Греция, Испания, Италия) от финансирования дефицитов бюджетов через выкуп их облигаций европейским регулятором «ЕЦБ все равно постепенно сокращает программу выкупа бондов, что выливается в рост стоимости займов для правительств. С марта следующего года ЕЦБ и вовсе остановит пандемическое QE, что может потенциально спровоцировать проблемы у наиболее экономически слабых стран еврозоны в плане финансирования дефицитов», — говорит Васильев.

Ковид заставит переписать прогнозы

Не все хорошо и с противодействием пандемии. «Вакцины не успевают за новыми штаммами коронавируса, что может реанимировать ограничения в работе бизнеса со всеми вытекающими отсюда последствиями для темпов восстановительного роста и слишком оптимистичных прогнозов», — отмечает Суверов.

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв уверен, что со статистически формальными индикаторами, вроде ВВП, проблем как раз не возникнет.

«Такие индикаторы точно будут в ажуре к концу года, ровно как и обещала всем мадам Лагард. Другое дело, что любые цифры подъема экономики, когда они исчисляются только в денежном, а не в натуральном выражении, обманчивы», — говорит Пушкарев.

И ЕЦБ и Еврокомиссия уже не раз пересматривали за последние месяцы свои прогнозы по приросту ВВП в пределах от 4,3% до 4,8%, напоминает эксперт. «Прогнозы по инфляции тоже переписывались. Официальный рост цен по еврозоне от 3,4% до 3,7%, но эти цифры поражают своей скромностью большинство жителей европейских стран и бизнесменов, которые видят, насколько подорожали бензин и газ, электричество, и что цены в супермаркетах на большинство обычных продуктов поднялись за год не менее чем на 15%, а не на 3% с небольшим», — говорит Пушкарев.

Он предлагает учитывать Индекс цен производителей (PPI), который отражает изменения оптовых цен, а это 13,4%. Только по этому показателю следует оценивать реальное состояние экономики и ее шансы на возврат к доковидному уровню, считает Пушкарев.

Директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов считает, что прогнозы Лагард сбудутся, если сравнивать объемы экономики. «Уровень ВВП в 2019-м составил $13363 млрд, в 2020 году ВВП исчислялся $12933 млрд, а консенсус прогноз аналитиков на этот год — $13000-13300 млрд. То есть прогнозные значения Лагард, скорее всего, будут достигнуты», — говорит Меркулов.

Россия и США уже восстановили докризисный объем ВВП, а вот получится ли у Европы, пока не очень понятно, заключает Васильев из Совкомбанка.