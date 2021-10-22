Отток капитала из России вырос до $34 млрд в третьем квартале

Отток капитала из России на зарубежные счета бьет рекорды. За третий квартал из частного сектора утекло $34 млрд, подсчитала ВШЭ, это максимум с 2015 года. Виноваты в этом ЦБ, не дававший рублю укрепляться, компании и банки, обслуживающие свои интересы за рубежом, и даже россияне, аккумулирующие сбережения в иностранных банках, считают эксперты. Прохладный инвестклимат и санкции Запада в свою очередь не радовали потенциальных инвесторов в российскую экономику.

В третьем квартале чистый отток капитала частного сектора вырос до $34 млрд. Об этом говорится в обнародованном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном для «Газеты.Ru» институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Портфельные инвесторы покидают Россию на протяжении девяти кварталов подряд, уточняется в исследовании. Основным каналом вывода капитала за рубеж ($29 млрд) стал нефинансовый сектор, то есть не банки, а крупные компании. «Предприятия продолжили активно наращивать валютные активы. Объем прямых и портфельных инвестиций за рубеж с начала года составлял в среднем $12 млрд за квартал», — уточняет один из авторов исследования НИУ ВШЭ Сергей Пухов.

Банковский сектор в третьем квартале также возобновил вложения в иностранные активы, что привело к чистому оттоку капитала в объеме более $5 млрд.

В краткосрочной перспективе на платежный баланс и на уровень притока-оттока будут оказывать влияние преимущественно два фактора: энергетический кризис в мире и сокращение монетарных стимулов в США, прогнозируют эксперты ВШЭ.

В начале ноября ФРС США может принять решение о сокращении объемов ежемесячного выкупа госбумаг, что может спровоцировать выход инвесторов из рисковых активов, напоминают эксперты. «Чистый отток капитала частного сектора в четвертом квартале, по нашему мнению, останется высоким», — заключают эксперты ВШЭ.

В июне президент США Джо Байден предрек России инвестиционный бойкот со стороны западных инвесторов. Об этом он заявил по итогам встречи с Владимиром Путиным в Женеве. Байден считает, что статус России в мире падает, в частности, из-за вмешательства в американские выборы. Инвестиций в российскую экономику не будет, пока Россия не начнет вести себя в соответствии с международными нормами, сказал тогда Байден.

«Если вы нарушаете международные нормы, то вы не сможете получать выгоду от того, что регулируется этими нормами»,

— цитировал Байдена CBS.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что не стоит драматизировать ситуацию с оттоком капитала из России.

Возвращаемся в 2011-й

Для того чтобы понять, насколько драматичен отток капитала, следует взять за ориентир среднее за последние 10 лет значение — это $60-65 млрд в год, предлагает старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

В относительно благоприятные годы отток сокращается до $20-35 млрд, в неблагоприятные, кризисные или предкризисные годы, увеличивается до $80 млрд и более. В прошлом году отток оставил $47,8 млрд, а за январь-август из страны выведено уже $54,2 млрд.

«Сегодня Банк России повышает прогноз по оттоку капитала до конца года с $50 млрд до $80 млрд, а на 2022 год — с $35 млрд до $65 млрд», — напоминает Быков.

Он считает, что экономическая ситуация 2021 года близка по макроэкономическим параметрам к 2011 году. Тогда отток капитала составил за год $81,4 млрд, ВВП был сопоставим с нынешним, а ключевая ставка ЦБ была не намного выше текущей.

Но эксперт не исключает, что отток капитала к концу года может превысить даже последний прогноз Центробанка. «Это может произойти, скажем, в случае введения новых жестких санкций США в отношении России, перманентной угрозы их введения или сильного падения цен на нефть и газ. Тогда нас ждет восстановление экономики, по образцу, как было после кризисов 2008 или 2014 года, когда отток капитала превышал $100 млрд в год», — считает Быков.

Отток капитала — это во многом техническое понятие внутри платежного баланса страны и в большинстве случаев отражает масштаб притока капитала по счету текущих операций, возражает экономист по России и СНГ Bank of America Securities Владимир Осакоский. В третьем квартале профицит счета текущих операций составил рекордные за всю историю России $40,8 млрд. Помимо этого компании привлекали средства за границей, так что приток валюты был на самом деле еще больше.

Часть валюты (довольно много) купил ЦБ в резервы, а часть ушла обратно за границу в виде покупок активов, погашения долгов и прочего. «Так что эта цифра оттока – просто бухгалтерия», — говорит Осаковский.

Спасибо нефтегазу

«Рекордный уровень оттока капитала связан с повышенным притоком валюты в страну благодаря многолетним пикам цен на нефть и газ. Портфельные вложения в российские акции и облигации благодаря ралли цен на энергоносители и спокойному геополитическому фону растут», — отмечает и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, добавляя, что на фоне благоприятной сырьевой конъюнктуры и российские власти, и компании, наоборот, могут чувствовать себя сейчас увереннее, чем раньше.

Многое из этого растущего оттока — это обычные экономические операции, ничего в них негативного нет, российские компании продолжают обслуживать зарубежные долги, а нерезиденты забирают прибыль от российских «дочек», уточняет ведущий экономист компании Lockoinvest Дмитрий Полевой. «Но, частично, действительно, высокий уровень неопределенности и плохой инвестклимат заставляют бизнес быть более осторожным в инвестициях, поэтому часть средств остается в иностранных активах, а не конвертируется в рубли», — говорит Полевой.

По его словам, косвенное влияние санкций Запада на российскую экономику, конечно, имеется, «но политика-политикой, а бизнес-бизнесом, все зарабатывают в той мере, в какой это получается».

Руководитель отдела прямых инвестиций ИК «Фонтвьель» Джавид Исаев считает, что одна из причин оттока — «российские граждане снимают средства со своих депозитных валютных счетов, чтобы перевести их в зарубежные банки, хотят пересидеть там очередной локдаун».

Эксперт при этом говорит, что не надо путать отток с «бегством капитала».

Бегство — это вывод денежных средств из страны нелегальным путем, для того, например, чтобы уйти от налогообложения.

Пик по оттоку капитала пройден, хотя бы потому, что начался новый сырьевой суперцикл, что позитивно для сальдо торгового баланса, считает гендиректор «УК Спутник - Управление капиталом» Александр Лосев.

В этом году одним из факторов, усиливающих отток капитала, были действия Минфина РФ и Банка России по покупке валюты в ФНБ на суммы порядка 300-350 млрд. рублей бюджетных денег каждый месяц, что ослабило рубль, и непродажа валютной выручки (обязательства теперь отменены) экспортерами сырья и продуктов его первичной переработки.

Отрицательные реальные ставки (номинальные минус инфляция), которые наблюдаются в России уже больше года, также способствовали долларизации и бегству капитала, поскольку делать сбережения или размещать средства в рублях было бессмысленно, добавляет Лосев.

Как поясняет Лосев, беспокоиться по поводу западных портфельных инвесторов вообще не стоит. «Байден, как всегда, не прав. Глобальные инвесторы алокируют значительные средства в развивающиеся рынки, а Россия среди таких рынков сейчас наиболее привлекательна из-за низкого уровня общего долга и высокой сырьевой компонент в экономике в условиях энергетического кризиса», — говорит Лосев.

Эксперт считает, что Байден не введет очередные санкции против России, «а запустит новый сезон санкционного театра с теми же декорациями». «Россия настолько глубоко встроена в мировую экономику (через сырье, металлы, зерно, удобрения и энергию) и в мировые финансы, что реальные санкции против России моментально приведут к мировому экономическому кризису, который для самих США может оказаться намного страшнее Великой депрессии 1930-х», — резюмирует Лосев.