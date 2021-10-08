Эксперт объяснил, почему банки не дадут Байдену назначить Омарову главой OCC

Кандидатура профессора Корнельского университета Сауле Омаровой, предложенная президентом США Джо Байденом на пост финансового контролера, взбудоражила американскую элиту. В банковском сообществе считают, что взгляды родившегося в СССР экономиста могут воплотиться в слишком радикальное обновление государственных и частных финансовых структур. «Газета.Ru» разбиралась, есть ли у Омаровой шансы стать реформатором американской банковской системы.

Американская финансовая элита сплотилась против выдвижения профессора Корнельского университета Сауле Омаровой на пост главы Управления финансового контроля при Минфине США (OCC), под надзором которого находятся банки, в том числе иностранные, работающие на территории страны.

Выдвинул кандидатуру Омаровой президент Джо Байден, сообщив при этом, что в случае ее избрания управление впервые за 158 лет возглавит женщина. Ведущие американские СМИ были шокированы выбором Байдена и посвятили неожиданному кандидату из бывшего СССР пространные аналитические материалы. Например, WSJ озаглавила статью про Омарову так: «Кандидат Байдена по регулированию банков очень, очень ненавидит... банки».

«В 1989 году Омарова окончила МГУ, получала персональную академическую стипендию имени Ленина. 30 лет спустя она по-прежнему считает, что советская экономическая система была лучшей, и что банковская система США должна быть переделана по образцу Госбанка», — оценила взгляды Омаровой WSJ. «Ленинскую стипендию», кстати, давали студентам, сдававшим все экзамены на «отлично».

«Некоторых назначенцев президента Трампа высмеивали за то, что они поддержали ликвидацию их агентств. Омарова хочет ликвидировать банки, которые ей поручено регулировать», — иронизирует издание.

Омаровой, родившейся в Казахстане, припомнили также, как она в одном из своих заявлений указала, что «в СССР, в отличие от США, было гендерное равенство. Зарплаты людей устанавливались государством без учета гендерных факторов».

Покусилась на святое

Известный политик от Республиканской партии Роберт Адерхольт написал в своем Twitter-аккаунте: «Когда вы думаете, что администрация Байдена не может стать более радикальной, мы получаем кандидата, восхваляющего советскую финансовую систему. Ту, которая рухнула 30 лет назад».

Исполнительный вице-президент и гендиректор Торговой палаты США Нил Бредли обратился в сенатский комитет по банковскому делу с письмом, в котором выразил категорическое несогласие с выдвижением Омаровой на пост финансового контролера.

В письме говорится, что идеи Омаровой, высказанные в ее научных трудах, если они будут реализованы, «приведут к почти полному поглощению правительством банковской системы».

В Торговой палате опасаются, что Омарова предложит переосмыслить роль Федеральной резервной системы, то есть, американского Центробанка, как «конечной публичной платформы, которая воспроизводит, регулирует и распределяет финансовые ресурсы в современной экономике».

Профессор Омарова выступает также за удаление депозитных счетов из частного сектора и передачу их под контроль Федрезерва, отмечает автор «письма протеста». При этом он ссылается на научный труд Омаровой «Народная книга: как демократизировать деньги и финансировать экономику».

Относительно личности самой Омаровой в американской прессе сложилось определенное мнение: смесь фактов ее биографии, связанной с Советским Союзом и с должностью замминистра финансов в администрации Буша, академических статей, двух ее докторских диссертаций и постов в Twitter, пояснил «Газете.Ru» финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер.

«Это типичная первая реакция на неожиданные решения властей, когда в обществе еще не сложилось определенное представление о той или иной фигуре», — говорит Беккер, добавляя, что на этой стадии обсуждения действительно сложно понять, что и как кандидат будет делать на государственной должности.

«Но не сомневаюсь в том, что не одна Сауле Омарова понимает, что не все ладно в системе государственного регулирования финансов в США и пришло время для серьезных перемен, однако решиться на это пока не хватало смелости ни одной американской администрации»,

— считает эксперт.

Бывший и.о. министра финансов РФ и глава ЦБ Сергей Дубинин сказал «Газете.Ru», что лично не знаком с Омаровой, но в курсе ее научных идей. Выдвижение Омаровой — это отчасти дань левым популистским настроениям в американском обществе, считает он.

Полевение американского общества

С ним согласен ведущий экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов. «Выбор Байдена вызван в целом полевением взглядов Демократической партии, ведь один из ее ведущих деятелей Берни Сандерс вообще без пяти минут социалист», — говорит Суверов.

Дубинин также предлагает не забывать, что в предвыборных программах Байдена были обещания о массированных инвестициях в инфраструктуру и создании за счет масштабных строек новых рабочих мест. «Это отчасти напоминает план выхода из Великой депрессии 30-х годов XX века, когда строились хайвэи, на эти стройки массово набирали рабочих, а сама безработица достигала тогда 30-35%. Сейчас такой безработицы нет, экономика США растет, но контроль за расходованием триллионных госинвестиций действительно необходим», — объяснил экс-глава ЦБ РФ говоря о функциях контролера за финансами.

По словам Дубинина, Байден готов провести кандидатуру Омаровой еще и потому, что она на самом деле сделала блестящую карьеру, высоко поднявшись по социальной лестнице будучи эмигрантом, чего не просто добиться.

«Дело не в том, что Омарова — выходец из СССР и рассматривается некоторыми политиками, как человек в определенном смысле с коммунистическими взглядами. Но Демпартия, судя по всему, видит в ней успешного ученого и женщину», — поясняет эксперт.

А по мнению Беккера, выдвижение Омаровой — это своеобразная попытка показать, что не забыты и другие предвыборные обещания, например, «сделать финансовые услуги более доступными для американцев». Но шансы Омаровой быть утвержденной на ответственный пост контролера за банками и финансами Беккер оценивает невысоко. «Слишком неординарная личность и вряд ли она впишется в сложившейся систему государственного регулирования. Такой «прыщ» не нужен крупным американским банкам, которые, вероятнее всего, задействуют по этому случаю всю свою лоббистскую гвардию», — говорит Беккер.

Подмять под себя банки Омаровой вряд ли удастся, ведь в США сильны позиции частных банковских институтов, которые вряд ли будут делиться своим бизнесом с ФРС и тем более с государством, уточняет Суверов из «Арикапитал».

Конгресс может утвердить Омарову на пост банковского контролера, возражает директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. «В обществе есть запрос на устранение имущественного неравенства, и администрация Байдена пытается на него ответить. После пандемии фактическая разница между богатыми и бедными увеличилась еще больше. Безусловно, давление на банки усилится, как это было при президенте Обаме. Если кандидатуру Омаровой утвердят, то лишь с условием проведения менее радикальной политики по отношениям к сложившейся банковской системе», — заключает Меркулов.