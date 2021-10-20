Производители больше не могут искусственно сдерживать цены на курятину

Курятина заметно растет в цене — только за последнюю неделю на 2%. Несмотря на это высокий спрос на нее со стороны населения сохраняется. Эксперты рынка предупреждают, что у производителей больше не остается возможностей по сдерживанию цен на свою продукцию, поэтому увеличение стоимости самого популярного у россиян мяса продолжится.

В начале октября в России резко выросла стоимость куриного мяса. По данным Минсельхоза, только за последнюю неделю цены производителей повысились почти на 2%, до 133,37 тыс. рублей за тонну. Для сравнения, это в 10 раз больше, чем за весь июль и вдвое больше, чем за август. Такие изменения происходят на фоне удешевления основного конкурента курятины — свинины. Ее стоимость (полутуши) снизилась на 0,8%, до 186,14 тыс. руб. за тонну, и на 1,2% — в живом весе, до 122,7 тыс. рублей.

Курятина достигла пика

Возросшие убытки производителей птицеводческих хозяйств достигли своих пиков именно в октябре, так как издержки производства к этому времени достигли своего максимума. Вкладываться в дальнейшее расширение мощностей стало невыгодно, пояснил «Газете.Ru» источник на рынке. По его словам, в результате складывающихся обстоятельств искусственно сдерживать отпускные цены на продукцию стало практически невозможно.

В свою очередь, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также обратил внимание на то, что в октябре динамика цен на курятину как на оптовом, так и розничном рынках заметно изменилась.

«Цены на курятину пошли вверх и к середине месяца достигли своего пика», — подчеркнул Сергей Юшин.

«Себестоимость производства курятины за последнее время выросла на 20–25%. В итоге малые и средние предприятия вынуждены останавливать работу из-за нехватки оборотных средств для закупки тех же кормов», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в первой половине года предприятия с трудом восстанавливали внутреннее производство из-за последствий вспышки птичьего гриппа, что привело к существенному сокращению поголовья. В результате уровень поставок просел, в то время как спрос продолжал расти. На кризисную ситуацию также повлияло подорожание упаковки (+40-60%) и транспортировки (+10-20%). В стране создаются все предпосылки для дальнейшего повышения цен, отметил он.

Не выжить без дотаций

Курятина является ключевым мясным продуктом в рационе россиян. Этот фактор создает на внутреннем рынке стабильно высокий спрос вне зависимости от снижающегося предложения со стороны поставщиков. В отличие от рынка свинины куриный сегмент отличает большая разобщенность производителей, что создает предпосылки для роста оптовых и розничных цен, считают эксперты.

По словам бывшего генерального директора «Птицефабрики Приморская» Дениса Ведутенко, в условиях растущих издержек частных производителей розничная цена на курицу должна показывать еще больший рост для того, чтобы производители могли хотя бы выйти в ноль. В то же время на рынке курицы уже давно прослеживается определенный кризис, отметил он.

«Мелким производителям никто не помогает», — подчеркнул Ведутенко.

По его словам, в связи с отсутствием господдержки частных птицеводческих предприятий курятина должна стоить на рынке гораздо дороже, чтобы отбить издержки поставщиков.

Среди основных препятствий для увеличения прибыли фермеров экс-владелец фабрики назвал введение многочисленных фискальных барьеров со стороны государства. К числу таковых Ведутенко отнес налоги на тару и упаковку вкупе со сборами на прибыль.

«В сложившихся кризисных условиях килограмм курятины у производителей должен стоить как минимум 150-160 рублей. В то же время сейчас основные ритейлеры покупают белое мясо всего за 110-112 рублей. То есть основную выгоду получают розничные сети, в то время как частные фермеры и мелкие фабрики вынуждены массово банкротиться», — объяснил эксперт.

Приглашение мигрантов не поможет

В особенно же трудную ситуацию сейчас попали фермеры и частные хозяйства, считают эксперты.

По словам владельца подмосковной птицеводческой фермы Андрея Овчинникова, с учетом резкого повышения себестоимости производства он вынужден продавать продукцию по цене 350 рублей за килограмм куриной тушки.

«Если поднимут цену на свинину, то ее вообще перестанут покупать. У куриного мяса совсем другая история. Это — самый популярный вид мяса в России, к тому же относительно диетический продукт, что еще больше подогревает спрос. Поэтому розничные ритейлеры могут позволить себе резкое повышение цен на белое мясо», — подчеркнул эксперт.

В то же время сейчас на птицеводческих хозяйствах наблюдается резкое сокращение рабочих, что еще больше увеличивает себестоимость продукции. Правительство даже задумалось над увеличением въезда в страну мигрантов из Средней Азии, в особенности, из Узбекистана. Однако, по словам Овчинникова, эта мера не приведет в обозримой перспективе к снижению цен на белое мясо.

«За 30 тысяч рублей уже никто не хочет работать. Раньше у меня трудились в основном рабочие из Узбекистана и Таджикистана — приглашал их на уборку и кормежку кур. В итоге они потребовали повышения зарплаты, что меня не устроило. На 15 работников из Средней Азии приходится только 2 с хорошей квалификацией», — объяснил эксперт.

Он считает, что правительство может пригласить «хоть миллион разнорабочих из Узбекистана, но не разбираясь в птицеводстве, они с большей долей вероятности останутся невостребованными».

«Куриные» адресные выплаты

Для того, чтобы частные производители птицы смогли окупить собственное производство, они заводят себе небольшую клиентскую базу, которая при стабильном спросе позволяет фермерам сбывать продукцию по выгодной цене. Выход же на национальный уровень распространения продукции могут позволить лишь единицы. Для этого предпринимателям необходимо построить собственную бойню, которая стоит слишком дорого, считают эксперты.

«В России с недавнего времени запретили подворовый забой птиц. Забой нужен для того, чтобы производителям выдали справку на реализацию продукции без ограничений. Теперь производителям необходима сертифицированная бойня», — резюмировал Овчинников.

В том же Подмосковье, по его словам, находится всего одно подобное предприятие по забою курицы. Построить же собственную бойню стоит 1,5 млн рублей плюс затраты на сертифицирование. При таком раскладе она никогда не окупится.

Выходом из затруднительного положения, по словам генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, стала бы практика выделения адресных выплат наиболее уязвимым слоям населения. В результате власти смогли бы повысить доступность наиболее востребованных продуктов, включая и куриное мясо, не прибегая к практике регулирования цен нерыночными механизмами.

«В текущей ситуации было бы правильнее говорить про адресную поддержку населения, выделение продовольственной помощи нуждающимся гражданам», — подчеркнул Лахтюхов.

За счет этой меры правительство сможет добиться повышения уровня потребления населения, что, в свою очередь, простимулирует птицеводческие предприятия наращивать объемы производства. В итоге уровень предложения куриного мяса при таком раскладе сможет компенсировать высокий спрос со стороны граждан, что приведет к корректировке как оптовых, так и розничных цен, заключил эксперт.