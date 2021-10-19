Почему семейные винодельни массово выставляются на продажу

В Краснодарском крае, как выяснила «Газета.Ru», выставляются на продажу десятки частных виноделен и даже крупных винзаводов с виноградниками и линиями розлива готовой продукции. Виноделие стало в последние годы модным бизнесом, но тренд на консолидацию рынка свидетельствует о нерешенных проблемах в отрасли. Среди них — нехватка виноградников, качественных импортных саженцев и не всегда оправданная регламентация.

Десятки небольших семейных виноделен по производству вин и коньяков выставлены на продажу в Краснодарском крае, узнала «Газета.Ru». Вот типичное объявление о продаже винодельни. «Готовый виноградник в Темрюкском районе Краснодарского края. Площадь 6.85 га. Собственность. Под виноградником 5 га. Виноград созревает на 10 дней раньше, чем в среднем по району. Цена по запросу».

Попадаются, хотя и реже, объявления о продаже целых винзаводов. «Действующий комплекс по производству вина: винзавод полного цикла, в собственности виноградопригодные земли и виноградники общей площадью 1000 га. Виноградники молодой и старой посадки, красные и белые сорта. Все действующие лицензии на переработку виноматериала и розлив готовой продукции. Выпуск премиальных вин до 2 млн бутылок в год из собственного винограда. Своя торговая марка».

Значительное количество объявлений о продаже виноделен объясняется тем, что тема виноделия стала популярной среди россиян и многие решили попробовать такой бизнес, поясняет винный критик и партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Игорь Сердюк. «А попробовав, разочаровались. Не учли специфику этого бизнеса — капризы погоды, болезни лозы, непригодность почв, не рассчитали объем необходимых инвестиций, и теперь продают бизнес, — сказал Сердюк.

— То есть многие продают и некоторые покупают. Это рынок. Но однозначно заметен процесс консолидации, мелкие игроки уходят, земли с виноградниками покупают более серьезный бизнес».

По его оценке, когда в начале 2020 года вступил в силу запрет на использование импортного материала, стали закрываться или выставляться на продажу те компании, которые «сидели на балке». То есть их бизнес состоял в том, чтобы купить дешевый ноунэйм-виноматериал в Европе, нередко вполне приличного качества, поскольку в ЕС давно наблюдается перепроизводство вина, и разлить его по емкостям. Весь бизнес таких «виноделов» — это разливайки. Они делали из импорта некие «винные напитки» и разливали их по бутылкам или пакетам. Сейчас закон о вине запрещает писать на этикетке с такой продукцией слово «вино». Бизнес этот сходит на нет и выставляется на продажу, добавил Сердюк.

Как пояснили «Газете.Ru» в Минсельхозе, предложено законодательно утвердить субсидии на покупку не только отечественных, но и импортных саженцев винограда. Необходимые поправки планируется внести в закон о вине. Эта норма будут действовать до 2027 года.

Мало пригодной земли

Мешают виноградарству и подорожавшая в южных регионах России земля. Пригодных для виноградарства земель в Краснодарском крае осталось не так уж много. Расширить винное хозяйство проблематично. «Купить «железо», то есть оборудование для производства вина, проблемы сейчас не составляет, а вот найти хорошую землю или тем более качественный виноградник — проблема», — уточняет Сердюк.

К тому же рынок земли, пригодной под виноградарство, до сих пор остается неурегулированным. Это недавно признали в Росреестре. Ведомство предложило в прошлом месяце дополнить классификатор видов разрешенного использования земельных участков новым видом — «Возделывание винограда на виноградопригодных землях». Сейчас виноградники расположены на землях, предназначенных под садоводство.

Если оставить все как есть, то часть земель с пригодными под виноградарство почвами уйдет под застройку. Юг России сейчас бурно застраивается. Пригодные для выращивания винограда земли пока еще есть в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Чеченской, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, в Ингушетии, Адыгее и Северной Осетии.

Непростая ситуация складывается с закупкой посадочного материала — лозы. «Россельхознадзор строго следит, и это вполне оправдано, чтобы в Россию не завозились зараженные разными болезнями лозы. Многие начинающие предприниматели покупают лозу, высаживают ее, а через несколько лет выясняется, что она непригодна. А деньги потрачены были немалые», — рассказал Сердюк из Double Magnum.

Кривые законы на плодородной почве

Президент НО «Союз виноградарей и виноделов России» Леонид Попович считает, что виноградарство требует больших затрат, и те, кто имеет «лишний миллиард рублей», не будут испытывать проблем ни с землей, ни с саженцами.

А вот регуляторика, считает Попович, требует изменений. Закон о вине, который готовился более 10 лет и частично вступивший в силу в 2020 году, не решил всем проблем винной отрасли. В действующее законодательство необходимо внести еще десятки поправок.

«В один только закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта» необходимо внести более 150 поправок. Этот закон предназначен для производителей вина, но ущемляет права виноделов», — считает Попович.

Например, в соответствии с законом о вине и законом о госрегулировании оборота спирта для получения лицензий на производство вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения необходимо заключение федеральной саморегулируемой организации (ФСРО). Но она до сих пор не создана. У многих винзаводов такая лицензия имеется, но новички не могут без одобрения ФСРО ее получить и теряют на этом часть дохода, несут репутационные издержки.

Не менее десяти поправок необходимо добавить в Налоговый кодекс. Крайне важно снизить, например, размер лицензионного сбора, считает Попович.

Эксперты говорят, что власти слишком рано ввели ограничения на ввоз импортных материалов, рынок не был к этому готов.

Не удивительно, что некоторые винзаводы закрываются или уже закрылись и распродают то, что еще может быть востребовано, отмечают эксперты.

«Еще несколько лет назад у всех на слуху были некоторые крупные производители вина и коньяка, они завозили импортный виноматериал целыми баржами и даже слабый курс рубля не мешал им закупаться за рубежом. Но закон о вине обязывает таких производителей указывать на этикетке, что их продукция не является вином. А перспектива у них — полный запрет импорта. Теперь они простаивают и распродают земли и оборудование», — рассказал эксперт алкогольного рынка, автор книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки» Денис Пузырев.

С точки зрения бизнеса, такая ситуация неприемлема, но потребитель однозначно выигрывает от такого регулирования, это обеление рынка. «Разливайки уходят. Качество вин у отечественных виноделов выросло. И это не только мое мнение», — сказал винный критик Сердюк.

Эксперты считают, что без господдержки виноградарям не выжить, и объявлений о продаже бизнеса в сфере виноделия будет еще больше. Господдержка необходима не только для увеличения площадей под виноградники. Но раз уж власти решили развивать отечественное виноделие, ограничивая ввоз импорта, необходимо решать проблему закупки качественной лозы у зарубежных партнеров.