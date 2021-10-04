Производители опасаются роста стоимости муки из-за снижения урожая

Макароны и хлебобулочные изделия могут вырастив цене после нового года, считают участники отрасли. Причин несколько — снижение урожая, рост стоимости пшеницы на глобальных рынках и зерновой демпфер, слабо влияющий на защиту отечественного рынка. В Минсельхозе, впрочем, пока не видят причин для беспокойства — текущий сбор зерновых культур превышает внутренние потребности переработчиков, а деньги, полученные за счет плавающих пошлин, будут направлены в виде субсидий производителям.

Минсельхоз зафиксировал рост экспортной пошлины на пшеницу из России — с 6 октября она вырастет с $53,5 до $57,8 за тонну. Увеличение пошлины, прежде всего, отражает проблему, с которой борется правительство — ростом цен на макароны и хлебобулочные изделия.

Ранее в сентябре производители муки и пекари обратились в правительство с просьбой о господдержке отрасли. Среди подписантов — Алтайский союз предпринимателей, компании «Экстра М», «Барилла Рус», «Си Групп» (бренд «Шебекинские»), «Макфа», «Самарские мельницы» и другие.

Дело в том, что мировые цены на зерно в последнее время растут, в том числе по причине засухи в Канаде и США. «Из-за снижения производства данной культуры на 34% в основных странах-экспортерах — Канаде и США — мировые цены на твердую пшеницу выросли в два раза», — отмечали в своем письме в правительство представители отрасли.

В России этот сельскохозяйственный год также складывается не очень благополучно. В южных регионах урожай пшеницы бьет рекорды, а в Поволжье и на Алтае этим летом и осенью были то засуха, то проливные дожди. В итоге, сейчас стоимость тонны пшеницы за одну только неделю приросла на $2 и обновила семилетний максимум, достигнув $303, подсчитал «Совэкон».

На этом основании производители макарон опасаются, что в скором времени, когда у них закончатся запасы муки, произведенной из пшеницы прошлого урожая, им придется покупать муку по новым повышенным ценам.

Действующий зерновой демпфер, который призван сгладить скачки цен на глобальном рынке и на российском, проблем роста цен не решит, считают представители отрасли. В итоге вырастет и стоимость готовых изделий в розничной торговле. В том числе на макароны, произведенные из муки твердых сортов пшеницы.

Демпфер с утечками

Напомним, демпфер, введенный в июне, подразумевает плавающие пошлины на экспорт зерновых культур, в том числе и пшеницу. Размер пошлины для пшеницы составляет 70% от превышения контрольного показателя в $200.

Производители макарон не комментируют ситуацию с коллективным письмом. Но, как выяснила «Газета.Ru», прямого ответа на запрос о субсидиях пока не получено. Впрочем, помощь от правительства все же последовала. Так, премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возмещении аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Распоряжение предусматривает выделение на поддержку зерновых производителей 10,4 млрд рублей, полученных от повышения экспортных пошлин.

Постановлением предусмотрена перевозка зерновых по льготному тарифу из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области в регионы, пострадавшие от непогоды. Это позволит стабилизировать цены на зерновую продукцию на внутреннем рынке, говорится на официальном сайте кабмина.

Ростовская область, например, получит 680 млн рублей на поддержку производителей зерна, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко. Краснодарскому краю выделят более 1 млрд, Алтайскому краю — 340 млн руб.

Макароны под контролем

В Минсельхозе не видят причин для беспокойства и дают понять, что держат под контролем ситуацию с ценами. «В условиях роста мировых котировок ставка пошлин возрастает, благодаря этому обеспечивается стабильность внутреннего рынка. Денежные средства, полученные за счет демпфера, будут направлены в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя в 62 регионах России», — ответили в ведомстве на запрос «Газеты.Ru».

В целях сохранения достаточных объемов сырья для загрузки отечественных перерабатывающих предприятий во второй половине сельскохозяйственного сезона применяется тарифная квота на экспорт зерновых, добавили в Минсельхозе.

«Кроме того, сохранять необходимый уровень рентабельности предприятиям мукомольной и хлебопекарной промышленности в этом году помогают дополнительные субсидии на производство и реализацию муки и хлеба»

, — говорится в комментарии министерства.

Но цены на макароны, по мнению экспертов, могут вырасти еще и потому, что некоторые аналитики прогнозируют урожай пшеницы ниже официального прогноза Минсельхоза. Текущий прогноз ведомства — 81 млн тонн. Пока он не пересматривался. Однако Российский зерновой союз уже ухудшил свой прогноз по валовому сбору зерна.

Изначально отраслевой союз прогнозировал сбор пшеницы примерно в тех же параметрах, как и Минсельхоз, — 82-83 млн тонн. Но в сентябре снизил его до 75 млн тонн.

Минсельхоз и в этой ситуации демонстрирует уверенность. «Следует отметить, что текущий сбор зерновых культур уже превышает внутренние потребности переработчиков. Ожидается достойный урожай зерна по итогам года, в том числе твердых сортов пшеницы, используемых для производства макаронных изделий», — сообщила пресс-служба министерства, не назвав актуальных данных по видам на урожай.

Участники рынка при этом отмечают, что снижение урожая зерновых на фоне растущих цен на глобальных рынках может привести к желанию производителей направить значительную часть урожая на экспорт. «Пошлины растут на основе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов «Мосбиржи». Это объективный рост. Текущая величина пошлин действительно ограничивает экспорт, но их нельзя назвать заградительными. Экспорт остается привлекательным, поэтому часть зерна будет утекать на внешние рынки», — говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

При этом Зернин считает разговоры о росте цен на макароны и хлеб во многом спекулятивными. «Субсидии у правительства выклянчивают те, кто не может эффективно вести свой бизнес», — говорит Зернин.

Вместе с тем он признает, что затраты производителей той же макаронной продукции действительно растут. Но только причины тут иные. По его мнению, это повышение тарифов на электроэнергию, увеличение стоимости упаковки, затрат на логистику. «Это в самом деле создает предпосылки для роста отпускных цен на готовую продукцию, но на практике производители столкнутся с проблемой конкуренции за место на полках. Конкуренция достаточно высока, и у торговых сетей есть широкая возможность выбора поставщиков и брендов. Поэтому вряд ли мы увидим значимый рост цен в рознице», — прогнозирует Зернин.