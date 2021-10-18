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Бизнес

«Золотая каша»: почему дорожает овсянка

Цена на килограмм геркулеса побила рекорды

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Depositphotos
Из-за прошлогоднего неурожая овса в Сибири и на Урале в стране выросли цены на сырье для производителей овсяных хлопьев и каш. В итоге эти продукты в магазинах подорожали до 80-90 руб. за 1 килограмм — это стало рекордом, как минимум, с 2000 года. В Минсельхозе, впрочем, считают, что существующих запасов овса в России хватит, чтобы удовлетворить внутренний спрос на популярные завтраки.

Осенью цена на овсяные хлопья и овсяную кашу геркулес (речь идет не о торговой марке, а о народном названии продукта) установила рекорд и превысила 80 руб. за 1 кг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Овсянка начала дорожать еще в конце лета. Статистическое ведомство в августе зафиксировало рост стоимости геркулеса до 80,5 руб. за килограмм, а в сентябре цена еще немного поднялась до 80,9 руб. Для сравнения, ровно год назад цена овсянки была на 12% меньше — 72,1 руб. за килограмм. По данным Росстата, за последние 11 лет стоимость этого продукта увеличилась в 2,5 раза: в 2010 году килограмм овсяных хлопьев стоил чуть меньше 34 руб.

Поднялась цена не только геркулеса, но и овсяных каш, в том числе, хлопьев быстрого приготовления. По информации исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки более 20 тыс. российских домохозяйств, в январе-августе 2021 года розничная цена на овсянку в магазинах по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилась на 15% до 94 руб. за 1 кг.

В торговой сети «Лента» подтвердили РБК повышение цен примерно на 20%. В крупнейшей торговой сети Восточной Сибири «Командор» рассказали, что овсянка подорожала на 15% по сравнению с 2020-м.

Спрос на овсяные каши и хлопья хоть и немного упал в этом году, но все равно крупа остается второй по популярности у россиян — ее покупают 47% домохозяйств (на первом месте рис, на третьем — гречка). Некоторое падение потребления овсянки (в 2020 году ее приобретали 54% семей) эксперты GfK связывают с выходом граждан с удаленки и самоизоляции: люди стали реже завтракать дома, либо же переключились на другие крупы.

По словам представителя «Командора» Дмитрия Болотова, главная причина роста цен на овсянку и продукцию из нее в магазинах — повышение закупочных цен у поставщиков. Они неоднократно в течение года предупреждали, что оптовые расценки повысятся. Поставщики, в свою очередь, меняют прайсы из-за неурожая в связи с неблагоприятными погодными условиями в Сибири (там собирают около 40% всего овса, производимого в России). Сильнее всего в прошлом году из-за засухи пострадали Новосибирская область и Алтайский край. Поэтому цена на прошлый урожай, запасы которого сейчас подходят концу, повышается.

Зерно является главным ценообразующим фактором в себестоимости овсяных каш и хлопьев, с весны оно подорожало в среднем на 30%, заявил заместитель предправления ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Кроме того, увеличилась стоимость упаковки. Оптовые цены поднялись и из-за ухудшения качества сырья, и из-за сокращения производства.

По данным Росстата, посевные площади овса в стране уменьшаются уже три года. В 2021 году культурой засеяли 2,3 млн га, это на 5,9% меньше, чем в 2020-м. В прошлом году урожайность также была на 6,6% ниже, чем в 2019-м. Однако в Минсельхозе опровергли прямую связь сокращения посевных площадей с подорожанием овсянки в магазинах. В министерстве объяснили, что снижается, в первую очередь, производство фуражного овса, идущего на корм животным: аграрии переходят на более маржинальные и неприхотливые сою, масличные и зерновые культуры. И продовольственный овес эта тенденция практически не затрагивает. В Минсельхозе подчеркнули, что существующих запасов овса в России хватает, чтобы обеспечить потребности граждан в кашах и хлопьях.

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