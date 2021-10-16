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Экономист Долгова предупредила о росте цен на овощи и фрукты до 20% к Новому году

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, какие товары больше всего подорожают в России к Новому году. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

По ее словам, рост цен на овощи и фрукты к празднику может составить до 20% по сравнению с сентябрем из-за повышения затрат на выращивание и снижения экспорта из Турции. Подорожание электроники, бытовой техники, автомобилей может составить до 15% в годовом выражении.

«Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители», — объяснила эксперт. Она добавила, что одежда и обувь подорожают лишь на 3-5%, а вот цены на яйца могут подняться на 10-11%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что цены в России растут из-за ситуации на внешних рынках и «посткризисной волатильности». По его словам, страна не может жить замкнуто, и полностью исключить процесс подорожания товаров не может ни одно государство. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что прогноз по инфляции в РФ повышен – из-за роста цен на фрукты, овощи и мясо.

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