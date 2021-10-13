В Кремле заявили, что кабмин четко фиксирует тенденции по инфляции в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны работают с темой, касающейся уровня инфляции и фиксируют тенденции в данной отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

«Этой ситуацией правительство занимается. Правительство четко фиксирует тенденции», — ответил Песков на вопрос, связанный с инфляцией в России.

По словам Пескова, тех мер, что предпринимают правительство и Центробанк, хватает для удержания цен и «амортизации ситуации».

«Но, конечно, быть абсолютно свободными от негативных последствий, к сожалению, невозможно», — заключил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об актуальной проблеме в экономике РФ после пандемии.

«Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%», — делился глава государства.

Также глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что властями разработаны меры по коррекции продовольственной инфляции. Планируется, что Минсельхоз объявит о них в ближайшее время. Основные проблемы продовольственной инфляции находятся «на стороне предложения», уточнял политик. Основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция.