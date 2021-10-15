Эксперты назвали меры, которые помогут сдержать цены на бензин

Независимые АЗС заявили, что ситуация на топливном рынке остается тяжелой. В следующем году проблемы могут усугубиться из-за налоговых изменений, говорят участники рынка. В правительстве между тем уверяют, что примут необходимые меры для стабилизации цен и поддержки компаний.

Правительство примет меры для стабилизации ситуации на рынке АЗС, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас сдерживать цены на бензин помогает демпфирующий механизм (если экспортные цены выше внутренних, то производителям компенсируют часть разницы). Текущий же год показывает, что цены на заправках растут в пределах инфляции, несмотря на повышение стоимости нефти.

«На сегодняшний день рублей на 10 цена была бы выше на заправках, если бы не работал демпфирующий механизм. Он позволяет нам иметь на заправках цены на уровне не выше инфляции, и это основная его заслуга», — заявил вице-премьер в интервью Business FM.

Новак отметил, что сейчас нужна поддержка независимым сетям. На рынке в настоящее время около 25 тыс. заправок, из них примерно 15 тыс. принадлежит крупным компаниям и 10 тыс. независимым, рассказал чиновник. При этом независимые АЗС часто работают в удаленных пунктах, куда не доходят большие игроки.

«Независимые компании вынуждены покупать по тем ценам, которые складываются на бирже. Но правительство проводит большую работу, чтобы цены на бирже не росли и чтобы обеспечивался достаточно большой объем продукции, то есть было предложение», — сказал Новак.

На что жалуются участники рынка

Участники топливного рынка ранее неоднократно жаловалась на ситуацию, в которой оказались независимые АЗС. Российский топливный союз на этой неделе обратился с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры для стабилизации ситуации на рынке топлива.

Эксперты призвали создать условия, при которых демпфирующий механизм мог бы максимально устранять дисбаланс между оптовыми и розничными ценами. В РТС заявили, что ситуация может ухудшиться в 2022 году из-за ряда изменений в законодательстве. В частности, с 1 января повысится акциз на бензин и дизтопливо.

Независимый розничный сектор весь этот год работает в условиях «жестких убытков», заявил «Газете.Ru» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«Если ситуация не изменится в лучшую сторону, это приведет к массовым банкротствам и закрытию независимых АЗС. Мы считаем, что без внесения изменений в Налоговый кодекс на следующий год мы получим все то же самое, что было в этом. Поэтому необходима существенная корректировка демпфирующего механизма, корректировка налогового маневра и еще нужно решить ряд проблем, о которых мы говорим давно, в том числе повышение норматива продаж на бирже», — сказал он.

По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, ситуация стабильная, но она «стабильно очень плохая». Он указал на то, что оптовые цены идут практически вровень с розничными. Меры, которые принимались правительством, недостаточны, заявил Баженов. Демпфирующий механизм, по его словам, работает, но, по сути, он является дискриминационным.

«Вертикально интегрированные нефтяные компании получают вычет по демпферу, а независимые в рознице, естественно, с этого ничего не имеют. Данный вычет в цене не транслируется, и опт у нас продолжает находиться на сверхвысоком уровне», — сказал «Газете.Ru» глава Независимого топливного союза.

Чтобы разрешить кризис, нужно «прекращать заниматься популизмом и регулировать розничную цену», заявил Павел Баженов. «Если мы живем в условиях рыночной экономики, то рынок должен быть везде», — сказал он.

Также нужно корректировать налоговую нагрузку, увеличивать объемы реализации товаров на бирже и создавать для этого стимулы, добавил глава Независимого топливного союза.

По мнению Баженова, пока правительство идет только на «косметические» меры, нужно в принципе пересматривать правила игры на рынке.

Насколько оправданы доводы независимых АЗС

Независимые АЗС действительно «принимают удар на себя» с учетом регулирования на этом рынке, заявил «Газете.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Крупные вертикально интегрированные компании могут выживать за счет своих различных бизнесов, в том числе по продаже нефти за рубеж, а тем, кто работает только на заправках, сложнее, отметил эксперт. При этом налоговое давление в России остается достаточно серьезным, но за счет этого наполняется бюджет.

«Насколько эффективны действия правительства? У нас бензин дешевле, чем во многих соседних странах, например, чем на Украине, в Европе. Но дороже, чем в Казахстане. Там другие акцизы и другая налоговая система. Если мы готовы пожертвовать частью налогов и облегчить жизнь нефтяникам, можно это сделать. Но если мы считаем, что мы наполняем бюджет, и нам потом нужно платить социальные выплаты, делать атомные подводные лодки и так далее, тогда надо деньги искать», — отметил эксперт.

Демпфер — это лишь элемент сложной системы сдержек и противовесов в налоговой сфере, подчеркнул Митрахович.

Он помогает сглаживать колебания цен на нефть, с которой напрямую связана наша экономика.

«В какой-то степени он эффективен, но это не значит, что все проблемы решены. Все-таки рост цен идет и на биржах, и на заправках. На конечных заправках он сдерживается административно, из-за этого страдают независимые заправщики и справедливо жалуются. Но пока о массовых закрытиях не слышно, правительство вряд ли фундаментально пойдет им навстречу с точки зрения налогов», — считает эксперт.

При этом есть риск, что на качество бензина могут начать смотреть «сквозь пальцы», добавил Станислав Митрахович. Может сложиться ситуация, при которой АЗС будут продавать топливо низкого качества и недоливать его.

Есть шансы на стабилизацию

Ситуация с оптовыми ценами на топливо сейчас постепенно стабилизируется, говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Он отметил, что максимумы, которые были в конце сентября, лишь немного превысили августовские. За последние две недели биржевые цены упали на несколько процентов, хотя все это время рос нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя).

По мнению эксперта, в первую очередь это связано с демпферным механизмом, который защищает внутренний рынок от роста экспортных цен. Кроме того, помогает то, что завершился сезон отпусков, и почти полное отсутствие экспорта со стороны производителей бензина.

«При этом ситуация с независимыми АЗС продолжает оставаться тяжелой — высокие оптовые цены в сочетании с медленно растущими розничными не позволяют многим из них быть прибыльными. Если цены на оптовом рынке возобновят рост, правительство может еще раз скорректировать демпферный механизм, увеличить нормативы по продаже топлива на бирже, а в крайнем случае — временно снизить налоговую нагрузку», — сказал аналитик «Газете.Ru».