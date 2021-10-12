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Бизнес

Последствия высоких цен на газ: на Украине ЧС, в Германии отказы клиентам

Уже три украинских региона объявили режим ЧС на фоне отсутствия поставок топлива

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Греб Гаранич/Reuters
Крупнейшая энергетическая компания ФРГ E.ON пересматривает свои тарифы и пока не заключает контракты на поставку газа с новыми клиентами. На Украине три области уже ввели режим ЧС из-за отсутствия поставок топлива бюджетным учреждениям по льготным ценам, еще в нескольких регионах обсуждают такую меру. Цены на газ в Европе бьют рекорды уже два месяца, власти ЕС признают: альтернативы российскому топливу пока нет.

Рекордные цены на газ в Европе уже отразились на рядовых жителях. Крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON прекратил заключать контракты с новыми клиентами, говорится на сайте компании.

В разделе с оформлением нового подключения газа и выборе тарифа появилась плашка с надписью: «К сожалению, сейчас мы не можем предложить вам какие-либо продукты, связанные с природным газом».

Представитель концерна в беседе с немецким изданием Handelsblatt подтвердил, что заключение договоров с новыми клиентами в настоящее время приостановлено.

По словам собеседника газеты, сейчас компания пересматривает свои тарифы и расценки на услуги, сколько именно это займет времени, неизвестно. В то же время E.ON гарантирует, что по уже заключенным контрактам поставки продолжатся в соответствии со всеми обязательствами.

По данным Gas Infrastructure Europe, в начале этой недели объемы газа, отбираемые из европейских хранилищ приблизился к объемам закачки. Так, 11 октября подземные газгольдеры пополнились топливом, эквивалентным 1160 ГВт/ч. А выкачали из них газа на 970 ГВт/ч.

За последние 2,5 месяца стоимость фьючерсов на газ показала почти четырехкратный рост. Если в начале августа она составляла $515 за тыс. кубометров, то в октябре поднималась до отметки в $1937 за тыс. «кубов» газа. В течение последней недели цена газа постепенно снижалась, но все еще показывала высокие значения. Во вторник, 12 октября, торги на европейской бирже ICE закрылись на отметке $1050 за тыс. кубометров, что на 2,8% выше показателя предыдущего дня.

На Украине уже в трех регионах объявили режим ЧС из-за отказа энергетических компаний поставлять бюджетным учреждениям природный газ по прежним тарифам. Как сообщали накануне украинские СМИ, планировалось, что топливо будут поставлять по цене 7,42 гривны за кубометр для населения и 16,39 гривны — для бюджетных учреждений: к таким договоренностям еще в сентябре пришли «Нафтогаз Украины» и правительство с офисом президента.

После этого бюджетники начали расторгать контракты с частными поставщиками, рассчитывая заключить договоры по льготным ценам. Однако «Нафтогаз» не участвовал в прошедших торгах, а частные компании предлагают топливо по рыночной цене — 30-45 гривен за куб. В итоге учреждения остались вообще без поставок.

Режим ЧС ввели в Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Власти Хмельницкой области обсуждают такой же вариант. Губернаторы заявили, что существующие цены на газ ставят под угрозу как начало отопительного сезона, так и бесперебойное теплоснабжение объектов социальной сферы.

СМИ сообщают, что сорваться может и начало отопительного сезона в Николаеве и Одессе — там уже сотни учреждений бюджетной сферы получили письма с предупреждением об отключении газа или разрыве договоров.

В «Нафтогазе» же пообещали в ближайшие дни опубликовать договор с льготными тарифами на поставку топлива бюджетникам. В офисе президента Владимира Зеленского критическую ситуацию и вовсе опровергают.

По словам первого заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, пресса, оппозиционные политики манипулируют информацией о тарифах на отопление и «разгоняют панику» по поводу объявления ЧС в регионах.

«Газа в хранилищах хватит на нужды населения и социальной сферы. С этим проблем нет. До 15 октября «Нафтогаз Украины» готов подписать договоры с школами, больницами, детскими садами. Цена на газ для них составит 16,8 гривен ща кубометр, включая НДС и перевозку. Хватит разгонять панику», — написал Тимошенко.

Ранее часть европейских и украинских политиков обвиняла Россию и «Газпром», что они манипулируют ценами на топливо и используют их в качестве рычага воздействия на ЕС для ускоренной сертификации трубопровода «Северный поток--2». В Москве подобные заявления опровергли, отметив, что свои газовые обязательства по существующим контрактам выполняют в полном объеме.

Европейские эксперты после этого подтвердили, что «Газпром» исполняет обязательства по газовым договорам, а одной из причин рекордного взлета стоимости топлива стала недальновидность властей стран, которые заказали объемы газа, недостаточные для удовлетворения собственных потребностях. 11 октября эту информацию подтвердил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявивший, что ЕС нуждается в российском газе в объемах, превышающих параметры текущих контрактов.

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