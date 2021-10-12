В США заявили, что ждут от России объяснений по поставкам газа в ЕС

Старший советник по энергетической безопасности госдепартамента США Амос Хохштейн заявил, что Россия должна объясниться, почему с ее стороны не были увеличены поставки газа в ЕС сверх контрактных обязательств после возникновения там дефицита природного топлива. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он отметил, что в текущий момент Россия перекачивает газ в Европу по самой высокой планке, которая была определена ранее заключенными контрактами.

«Прятаться за условиями контрактов, когда ваши партнеры переживают энергетический кризис, вызывающий экономический кризис, по-моему, не заслуживает одобрения», — подчеркнул Хохштейн.

Он добавил, что Россия должна увеличивать поставки и добычу природного топлива до тех пор, пока не будет закрыт спрос на газ со стороны потребителей стран Евросоюза. Это необходимо сделать, если РФ хочет, чтобы ее считали надежным поставщиком, утверждает Хохштейн.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что высокие цены на газ в Европе связаны с увеличенным спросом на топливо в Китае. При этом Россия не виновата в сложившейся ситуации, так как всегда была надежным поставщиком в европейский регион.