Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Полицейский в Пскове спас девочку, упавшую с моста 10:45
Стас Пьеха рассказал, как работал парикмахером после «нарколожки» 10:41
«Купе №6» с Юрой Борисовым выдвинуто на «Оскар» от... 10:40
РИА «Новости»: Маркин на протяжении долгого времени тяжело болел 10:38
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг 10:31
Игорь Крутой попросил «поставить свечку» за заболевшего... 10:28
На Филиппинах предложили во сне прививать противников вакцин 10:27
В Грузии спорят о том, сколько меда «принял» Саакашвили 10:18
Сборная России показала, как Карпин и игроки исполнили песню «Валера» 10:17
Валентина Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва 10:16

Украинских бюджетников вынудили покупать газ по завышенным ценам

close
100%
Sergei Chuzavkov/AP

Украинским больницам, школам, детсадам, военным частям и другим бюджетным учреждениям незадолго до старта отопительного сезона пришлось столкнуться с газовым кризисом. Об этом сообщает портал «Бизнес.Цензор».

К проблемам с поставками привели высокие цены на топливо.

Бюджетным учреждениям пришлось платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.

До этого украинское правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, фиксирующий стоимость в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр.

Предполагалось, что газ начнет поставлять по низким ценам «Нафтогаз Трейдинг», но компания не участвовала в тендерах. В результате проявляют активность только предприятия частного сектора, готовые поставлять газ лишь по рыночным ценам.

На фоне этого бюджетные и коммунальные учреждения стали расторгать контракты с частными организациями, рассчитывая заключить договор с «Нафтогазом». Однако данные учреждения перед отопительным сезоном остались вообще без контрактов. Теперь принимаются решения о соглашении с заключением договора на отопительный сезон с высокими ценами.

Ранее сообщалось, что в Европе ожидают полного объединения энергорынков Украины и ЕС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Умер первый официальный представитель СК России Маркин
«Президент России дал оценку линии киевских властей»
Путин обсудил с Меркель и Макроном вопросы координации усилий по теме «нормандского формата»
Месть в Мариборе: Россия шагнула к чемпионату мира
Сборная России победила Словению и стала первой в группе
Валентина Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва
«Ъ»: в России планируют пожизненно лишать прав за пьяное вождение
Директор гимназии в Казани, где произошла стрельба, отказалась признать вину в халатности
РБК: Россия может потерять крупнейший рынок сбыта боеприпасов
Новости и материалы
Полицейский в Пскове спас девочку, упавшую с моста
Стас Пьеха рассказал, как работал парикмахером после «нарколожки»
«Купе №6» с Юрой Борисовым выдвинуто на «Оскар» от Финляндии
РИА «Новости»: Маркин на протяжении долгого времени тяжело болел
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг
Игорь Крутой попросил «поставить свечку» за заболевшего COVID-19 Серова
На Филиппинах предложили во сне прививать противников вакцин
В Грузии спорят о том, сколько меда «принял» Саакашвили
Сборная России показала, как Карпин и игроки исполнили песню «Валера»
Полиция задержала участников драки со стрельбой на Васильевском острове в Петербурге
Российские моряки впервые на учениях применили дроны-разведчики с корабля
Глава РПЛ назвал «личным делом» отказ Дзюбы от вызова в сборную
Булыкин заявил, что сборная России избавилась от «Дзюбазависимости»
Супермен станет бисексуалом в новом комиксе DC
Путин рассказал о планах по созданию в России не менее 23 охраняемых территорий
Ким Чен Ын подверг США и Южную Корею критике за враждебные действия
В Ростуризме рассказали, будут ли вводить ограничения для развития внутреннего туризма
Сборная Германии первой отобралась на чемпионат мира 2022 года
Все новости
«Отказ США продать F-16 будет пощечиной лично Эрдогану»
Сможет ли Анкара купить у Вашингтона истребителей на «миллиарды долларов»
«Моргенштерн — правильная карикатура на отупение музыки»
Интервью Стаса Пьехи — о семье, наркомании и современном шоу-бизнесе
«В ответ на действия США»
В МИД назвали создание перспективных видов вооружений вынужденной мерой
«Чаша терпения переполнена»
Эрдоган заявил, что Турция самостоятельно ликвидирует террористические угрозы из Сирии
Проверять смокелайзером. Как власти намерены ограждать детей от никотина
В России предложили проверять на медосмотрах, курят ли дети
Раствор ромашки и имбирь: как предупредить развитие тяжелого ковида
Полоскание горла и носа раствором шалфея защитит от тяжелой формы COVID-19
Хорваты позади: Россия стала первой в отборе
QR-код обретает статус пропуска. Какие ограничения вводят в регионах из-за коронавируса
В России шестой день подряд регистрируют свыше 900 смертей от COVID-19
«Ближайшие 100 лет будут временами активной «колонизации» киберпространства»
Владислав Сурков предрек ядерную войну за американское кибер-наследство
«Предпосылки для этого есть». Завоюет ли Lada рынок Украины
Продажи автомобилей Lada на Украине выросли в 3,5 раза
«Россия не должна бесплатно давать оружие сербам»
Какое оружие и на каких условиях Москва поставляет Белграду
Неземная аврора: астрономы впервые «услышали» экзопланеты по радио
Астрономы поймали загадочный радиосигнал от экзопланет
ФСБ, следователи, судьи и прокурор. Кто попал под новые санкции ЕС из-за Крыма
Евросоюз расширил персональные рестрикции в отношении россиян
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях