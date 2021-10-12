Украинских бюджетников вынудили покупать газ по завышенным ценам

Украинским больницам, школам, детсадам, военным частям и другим бюджетным учреждениям незадолго до старта отопительного сезона пришлось столкнуться с газовым кризисом. Об этом сообщает портал «Бизнес.Цензор».

К проблемам с поставками привели высокие цены на топливо.

Бюджетным учреждениям пришлось платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.

До этого украинское правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, фиксирующий стоимость в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр.

Предполагалось, что газ начнет поставлять по низким ценам «Нафтогаз Трейдинг», но компания не участвовала в тендерах. В результате проявляют активность только предприятия частного сектора, готовые поставлять газ лишь по рыночным ценам.

На фоне этого бюджетные и коммунальные учреждения стали расторгать контракты с частными организациями, рассчитывая заключить договор с «Нафтогазом». Однако данные учреждения перед отопительным сезоном остались вообще без контрактов. Теперь принимаются решения о соглашении с заключением договора на отопительный сезон с высокими ценами.

Ранее сообщалось, что в Европе ожидают полного объединения энергорынков Украины и ЕС.