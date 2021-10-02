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Бизнес

Центробанк изменил нормы. Каким клиентам станет сложнее получить кредит

Эксперты оценили новые нормы регулирования выдачи потребительских займов

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Валерий Матыцин/ТАСС
Новые нормы регулирования рынка кредитования не помогут избежать надувания «пузыря» в банковском секторе, но усложнят рефинансирование действующих займов или получение новых. Так оценили банковские аналитики инициативу ЦБ по ужесточению нормативов по выдаче заемщикам необеспеченных кредитов.

Рост в сегменте необеспеченных кредитов в России действительно ускорился — в начале 2021-го портфель этих кредитов рос на 10% год к году, в последние месяцы увеличение чуть ли не удвоилось, таким образом проблема лишь усугубляется, считает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова.

С ней не согласен руководитель управления торговых операций и доверительного управления ИФК «Солид» Турал Гадирли. По его мнению, в настоящий момент «пузыря» на рынке потребительского кредитования не наблюдается. «Но деятельность Центрального банка направлена как раз на снижение темпов роста выдачи таких кредитов, что является оправданным», — говорит Гадирли. Он также подтверждает ускорение темпов роста выдачи потребительских кредитов — 18,5% год к году по данным на 1 сентября.

Де-факто опасаться уже нечего — есть проблема, которую нужно решать, категоричен руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. «Надбавки на рисковые кредиты — это нормальный инструмент регулирования денежно-кредитной политики, к тому же о его запуске было объявлено за несколько месяцев до увеличения этих надбавок», — говорит Коган.

Банк России ужесточил с 1 октября регулирование выдачи потребительских кредитов, необеспеченных залогом. ЦБ поднял для банков надбавки по коэффициентам риска по ссудам с высоким значением полной стоимости кредитов, предоставляемых закредитованным заемщикам. Величина надбавки зависит от долговой нагрузки клиента. Чем она выше, чем больше средств из своего ежемесячного дохода клиент тратит на обслуживание кредита, тем больше капитала банку придется резервировать при выдаче такого кредита. Критичной считается нагрузка, когда заемщик уже тратит по кредитным обязательствам более 80% своего ежемесячного дохода.

Банки точно не пострадают

Эксперты сходятся во мнении, что новая регуляторика ЦБ не сильно затронет интересы банков, а вот у заемщиков могут быть проблемы. Особенно у тех, кто планировал рефинансирование действующих кредитов.

«Следует понимать, что меры ЦБ действуют не напрямую на заемщиков, а косвенно через изменение приоритетов банков — новые нормативы потребуют от финансовых организаций резервирования дополнительного капитала под более рискованные кредиты», — говорит Орлова из Альфа-Банка.

В случае, если у конкретного банка нет избытка капитала, это приведет к торможению его кредитного роста, но у многих игроков есть избыточный капитал. В итоге, норма о резервировании может иметь ограниченное влияние», — считает Орлова. По крайней мере, в первое время после введения ЦБ таких норм.

Действия ЦБ направлены на дестимулирование банков при выдаче потребительских кредитов именно для закредитованных заемщиков, считает Гадирли из «Солид».

«Повышение надбавок к коэффициентам риска коснется только тех кредитов, которые выдаются людям с высокой долговой нагрузкой, то есть тех, кто тратит на платежи более 50% своего ежемесячного дохода. Людям, имеющим высокую долговую нагрузку, будет сложнее получить новые кредиты, рефинансировать действующие»,

— говорит эксперт.

Основной вопрос сейчас для регулятора в том, что в некоторых регионах показатель долговой нагрузки россиян уже выше 50%, а где-то и все 70%, считает Коган. «При этом ВВП уже вернулся на докризисный уровень 2019 года. Получается очень странная картина. Вроде как экономика из кризиса вышла, а у людей кризис не просто продолжается, но и развивается. Это спровоцирует рост количества банкротов-физлиц в стране как минимум в три раза», — прогнозирует Коган.

А от того, что кредиты сейчас станут чуть менее доступны, принципиально ничего не изменится, считает Коган. Разве что это сократит прибыль банков в ближайшие год-два, поскольку платежеспособных и незакредитованных людей в стране становится все меньше.

Эксперт «Солида» Гадирли прогнозирует, что регулятору, возможно, придется прибегнуть к более серьезной мере охлаждения рынка потребкредитования. «Это прямое ограничение для банков по количеству выданных ссуд, закон об этом может быть принят в ближайшие месяцы», — заключает эксперт.

Только на еду и на кредит

Регулятор объяснил свое решение по потребкредитам ускорившимися темпами роста данного сегмента кредитования на фоне падения требовательности банков к качеству заемщиков. Новый норматив был введен также на фоне продолжающегося ухудшения показателя долговой нагрузки заемщиков. ЦБ выразил уверенность, что новые ограничительные меры помогут отбить у банков охоту к рискованному кредитованию, поскольку повышенные надбавки делают потребкредиты менее рентабельными.

По данным ЦБ, за январь-август портфель беззалоговых (необеспеченных) кредитов увеличился на 1,4 трлн руб. и составил более11 трлн руб.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина утверждала в сентябре, что регулятор готов продолжить ужесточение нормативов, если банки в погоне за прибылью сохранят комфортный уровень ставок для потребителя. Первые шаги по охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования ЦБ предпринимал еще в июле этого года.

Тогда надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам вернулись на «доковидный» уровень. Однако значимых результатов это не дало.

Ранее к проблеме подключился Кремль. Президент Владимир Путин поручил 1 октября правительству, Госдуме и ЦБ обеспечить принятие закона, наделяющего Банк России полномочиями «по установлению прямых количественных ограничений на объемы предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели». Предложено сделать это до 1 декабря.

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