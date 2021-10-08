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Бизнес

«Граждане отлучены от этого процесса». Что не так с капитальным ремонтом

В правительстве разрешили пересматривать стоимость контрактов на капремонт домов

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Правительство разрешило повысить стоимость контрактов на капитальный ремонт на 25%. При этом в Минстрое уверяют, что на взносах граждан это не отразится. В этой сфере и так существует множество проблем: некоторым жителям приходится ждать капремонта много лет, а проконтролировать качество услуг и их необходимость в большинстве случаев попросту невозможно. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет пересматривать стоимость контрактов на капремонт в многоквартирных домах. Максимально цена этой услуги может вырасти на 25%. При этом она не должна быть выше предельной стоимости капремонта по субъекту, а также того объема средств, которые региональные операторы вправе тратить на данную программу ежегодно.

Между тем в Минстрое заверили, что на взносах граждан на капремонт постановление кабмина не отразится.

«Мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами»,

— заявила статс-секретарь – заместитель министра строительства и ЖКХ Светлана Иванова.

По ее словам, чтобы не допустить срыва уже заключенных контрактов и соблюсти утвержденный график работ в домах, постановлением правительства разрешается изменять цену контракта по капитальному ремонту при условии обязательного подтверждения необходимости корректировок экспертизой. По мнению экспертов, такие меры помогут подрядчикам удержаться на плаву и избежать банкротства.

Со своей стороны, профессор Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ Сергей Сиваев отметил в беседе с «Газетой.Ru», что в постановлении по поводу возможного роста платежей ничего не говорится. Он считает, что это компетенция не федерального уровня, а субъектов страны. Минстрой же «пытается нынешнюю ситуацию успокоить», считает собеседник.

Какие проблемы назрели с капремонтом

Капремонт – достаточно весомая статья расходов для граждан, напомнила в беседе с «Газетой.Ru» директор АНО «Организация народного контроля» Наталья Чернышева. При этом люди часто не понимают, за что они платят, добавила она.

Некоторые дома стоят в очереди на капремонт даже на 2030-2040 годы. «Люди понимают, что кто-то до этого просто не доживет. У кого-то дома уже развалятся к этому времени», — сказала Чернышева.

Она подчеркнула, что когда составляются планы по капремонту домов, не учитывается мнение даже местных «жилищников» — управляющих компаний, которые знают, какое жилье подлежит ремонту в первую очередь. «Как составляет списки — это тайна за семью печатями», — считает эксперт.

По ее мнению, часто бывает, что некоторые работы по капремонту жителям вообще не нужны. Например, когда отбивают плитку на фасаде, с которой, по их мнению, все было нормально. Жильцам же при этом хотелось бы заменить коммуникации или крышу.

Проконтролировать качество ремонта жителям сложно, говорит Чернышева. А делать это нужно на всех этапах. Перед капремонтом в идеале жителей должны ознакомить со сметой, сообщить, какие дефекты планируется устранить, какие материалы будут использоваться. Следом нужно получить подписи, например, от совета дома. Но бывает и такое, что подписи даже подделывают, а работы не соответствуют смете, говорит она.

«Часто бывает, что по смете стоит одно, а закупают на деле другое. Были такие случаи, когда, например, окна в подъезде меняли на какие-то старые, снятые с другого дома», — рассказала Наталья Чернышева.

При системе «общего котла» люди отдалены от решения вопросов по капремонту в своем доме, и чиновники исходят из своих соображений, устанавливая сроки, подчеркивает председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

По его словам, это непрозрачная и неэффективная схема, «в экономическом смысле не работающая». «Какой бы вы ни ставили тариф – 5, 10, 20 рублей, этих денег не хватит для капитального ремонта», — уверен юрист.

Он добавил, что у людей нет возможности отследить качество работ, но деньги выплатить они обязаны.

«Граждане отлучены от этого процесса. Они, естественно, не могут определять состав работ, потому что не являются заказчиками, не могут оценивать качество работ, потому что они не сторона по договору. У подрядчиков, которые выполнили некачественную работу, перед жителями нет никаких обязательств», — подчеркнул Константин Крохин.

У собственников жилья сейчас есть два варианта, как распорядиться взносами на капремонт, пояснил «Газете.Ru» профессор Высшей школы урбанистики Сиваев. Можно отдать эти деньги региональному фонду, то есть в «общий котел», и он будет проводить ремонт в очередном порядке. А можно воспользоваться альтернативой и оставить средства в масштабах дома — на специальном счете. В этом случае все решения будут принимать сами жители с помощью управляющей компании.

«Конечно, это история непростая. Мы не привыкли. Мы считаем, что если у нас крыша течет, то виноват мэр, если не выше, но, в общем-то, это частная собственность», — подчеркнул эксперт.

Сиваев добавил, что этот вариант может быть выходом из ситуации, но он требует активной жизненной позиции. Однако в некоторых городах этой возможностью пользуются. Например, в Ижевске более 60% жителей многоквартирных домов оставляют деньги у себя. В Москве эта доля, для сравнения, — чуть выше 10%.

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