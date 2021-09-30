Эксперты рассказали, смогут ли российские экспортеры угля заработать на энергетичеком кризисе Европы

Российские производители угля, скорее всего, не смогут существенно заработать на энергетическом кризисе в Европе. Стоимость угля на внешних рынках уже побила рекорд 2008 года, но долго такие цены не продержатся, считают эксперты. Оперативно нарастить добычу и экспорт тоже не получится — потребуются значительные инвестиции. Но уже сейчас по отдельным направлениям РЖД фиксирует рост объема погрузки для перевозки сырья в Европу на 44%.

Европейские компании просят Россию увеличить поставки угля на фоне рекордно высоких цен на газ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Вместе с тем в пресс-службе Минэнерго России подчеркнули, что не получали обращений со стороны каких-либо европейских государств с просьбой увеличения экспорта угля.

По-видимому, речь идет о том, что некоторые европейские тепловые электростанции увеличивают закупки угля накануне отопительного сезона и размещают заявки на дополнительные объемы поставок, пояснил «Газете.Ru» аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

«Похоже, что о межгосударственном уровне запроса на дополнительные поставки угля нет смысла говорить. По крайней мере, пока», — говорит Калачев.

Вероятно, официального запроса к России из ЕС и не будет, согласен управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов. Но это не значит, что на европейском направлении не вырастут поставки угля. «Рост поставок будет обеспечен высокими ценами на уголь, поэтому если потребность в угле зимой будет оставаться высокой, компании из России сами без просьб официальных лиц нарастят предложение в этом направлении», — считает Каримов.

Вырастет ли бизнес на «старых дрожжах»

Сами угольные компании ситуацию не комментируют. В частности, в одной из крупнейших в России Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) на запрос «Газеты.Ru» от комментариев отказалась.

Тем не менее, производители угля в неофициальных разговорах дают понять, что могут оперативно увеличить поставки угля в страны ЕС, сообщил «Газете.Ru» источник на энергорынке.

Как, впрочем, и в Китай, и в целом укрепить позиции России на мировом рынке угля. «Все технологические возможности и необходимые мощности для этого имеются», — отметил источник.

Но эксперты не разделяют оптимизма производителей. По мнению Калачева из «Финама» резко увеличить добычу и поставку вряд ли возможно. «Начать разработку нового месторождения? Но освоение новых запасов или, например, интенсификация добычи на действующих месторождениях требуют огромных инвестиций», — говорит Калачев.

С ним согласен и Каримов из «Открытия» — быстро нарастить добычу угля сверх проектных мощностей компании не смогут, при этом инвестиции в новые проекты потребуют много времени.

«Объективным вариантом быстрой реализации и роста добычи остается запуск проектов, остановленных ранее из-за низких цен», — считает эксперт, добавляя, что в первом полугодии добыча угля (коксующегося и энергетического) в России продолжала отставать от уровней аналогичного периода 2019 года, когда не было взрывного роста цен на газ. Небольшой признак роста добычи был зафиксирован только в июле 2021 года, когда добыча выросла на 5% к уровню июля 2019 года.

По мнению Каримова, многое будет зависеть от менеджмента угледобывающих компаний. Если они будут уверены, что текущий рост цен на уголь — временное явление, и в следующие месяцы цены скорректируются, то не захотят запускать проекты с высокими издержками, чтобы удовлетворить потребность рынка ЕС. «Подобные тенденции можно наблюдать в других регионах мира, где добыча угля также не спешит увеличиваться в ответ на рост цен», — говорит Каримов.

Как по рельсам

Сдерживающим фактором для наращивания добычи и поставок угля выступают также транспортные издержки. «Важно оперативно решить вопрос расширения железнодорожной поставки угля до портов», — говорит источник на энергорынке.

«Возможности увеличения объемов экспорта могут быть ограничены не только объемами добычи, но и транспортной инфраструктурой – наличием свободных вагонов и сухогрузов, пропускной способностью железной дороги, перевалочными мощностями угольных терминалов морских портов», — говорит Калачев из «Финама».

Впрочем, он уточняет, что как раз в западном направлении экспортная инфраструктура России неплохо развита. Больше проблем с восточным рынком, в частности, с Китаем.

«Инфраструктурные возможности РЖД позволят обеспечить дополнительный вывоз угля в западном направлении», — сообщили «Газете.Ru» в железнодорожной компании.

Более того, РЖД уже фиксирует «рост спроса на такие перевозки в Европу. «С начала сентября погрузка угля на экспорт в порты Азово-Черноморского бассейна выросла на 44% к аналогичному периоду прошлого года, в порты Северо-Запада — на 0,3%», — уточнили в РЖД.

Что касается вагонного парка, то он принадлежит частным операторам. По оценке РЖД, его количества «достаточно для того, чтобы существенно нарастить объемы перевозок угля в западном направлении».

Угольный пузырь

У экспертов нет однозначного ответа на вопрос, сможет ли Россия, точнее, российские производители ископаемого топлива извлечь финансовую выгоду из текущего энергетического кризиса, охватившего и ЕС и Китай. «Динамика рынка энергоносителей сейчас, скорее, соответствует эксцессам и сбоям, которые обычно происходят на пике цикла, и мы не считаем, что они являются результатом более серьезных и длительных структурных нарушений», — говорит главный экономист и руководитель исследовательской группы компании Julius Baer Норберт Рюкер.

К эксцессам и сбоям эксперт относит срывы поставок угля в Китай и другие страны, перебои с транспортировкой природного газа из-за технического обслуживания и отключений в Норвегии и России, а также слабые ветровые условия и засуху, сократившую производство ветровой энергии в Европе и гидроэнергии в Китае в начале этого года.

«При этом V-образное восстановление глобальной экономики перегрузило более медленные и сложные цепочки поставок энергоносителей», — заключает эксперт Julius Baer Рюкер.

Котировки октябрьских фьючерсов на уголь на бирже в Роттердаме в эти дни побили рекорд 2008 года. На торгах стоимость тонны угля доходила до $201,75, свидетельствует Investing.com. За день цена на тонну угля взлетала почти на 17%. И тем не менее европейские производители электроэнергии скупают уголь из-за нехватки природного газа, стоимость которого тоже бьет рекорды ($1178,6 за тысячу кубометров).

Каримов из «Открытия» уверен, что российским угольным компаниям есть смысл инвестировать в свой бизнес. «Мировая угольная отрасль все чаще сталкивается с проблемами финансирования новых проектов по добыче, что может привести к сокращению предложения угля уже в среднесрочной перспективе по мере истощения действующих месторождений», — отмечает эксперт.

При этом как показала ситуация в 2020 и 2021 годах, роль угля в мировом энергобалансе остается достаточно важной, и прогнозируемые темпы выхода из угольной генерации могут отставать, то есть, переход к «зеленой повестке» затянется.

«Это приведет к поддержанию достаточно высоких цен на уголь, несмотря на то, что в мире усилилось экологическое направление», — прогнозирует Каримов.

Исключительность ситуации с дефицитом газа и угля не заставит Европу в будущем отказаться от декарбонизации и от сокращения угольной генерации, скептичен Калачев из «Финама». «Потребление угля в Европе продолжит снижаться, он будет вытесняться природным газом, возобновляемой энергией, а в перспективе – и водородной энергетикой», — считает Калачев.

А ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» должен снять остроту газового дефицита и повышенной востребованности угля в ЕС уже этой зимой, заключает эксперт.