Эксперты дали советы, как избежать проблем при устройстве на работу

Несмотря на постепенное восстановление рынка труда и возвращение показателей безработицы к докризисным 4,5%, риски столкнуться с недобросовестными работодателями в России, напротив, только увеличиваются, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Даже предложение заключить договор сразу может на деле обернуться обманом, а увеличение спроса на удаленку лишь повышает риски возникновения возможных неприятностей. Однако мошенничества при трудоустройстве можно избежать, если быть готовым к нему заранее.

Согласно опросам, абсолютное большинство россиян (89%) признались в том, что хотя бы раз в жизни сталкивались с недобросовестными работодателями. Отсутствие негативного опыта на карьерном пути отметили только 11% граждан. Почему же при всем кажущемся изобилии вакансий на рынке труда в стране по-прежнему наблюдаются столь высокие показатели мошеннических схем — разбиралась «Газета.Ru».

Денежное вымогательство

По словам руководителя службы исследований портала HeadHunter Марии Игнатовой, наиболее распространенным видом мошенничества со стороны работодателей является вымогание у соискателей денежных средств. При этом речь может идти как о плате за предварительное обучение, так и о затратах на рабочую одежду или инструменты.

«В действительности принимать кого-либо на работу они не собираются. Это не настоящие работодатели, а мошенники. Добросовестные же компании обеспечивают всем необходимым для работы за свой счет или компенсируют использование личного имущества сотрудника», — объяснила эксперт.

С Игнатовой согласилась и заведующая кафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова. По ее словам, гражданам также следует остерегаться излишне завышенных зарплат на новом месте работы.

«Если зарплата, указанная в объявлении, намного выше, чем в среднем по рынку, совершенно точно — либо здесь на лицо мошенническая схема, либо эта компания развалится в ближайшее время. Поэтому такие вакансии следует обходить стороной», — подчеркнула она.

Другая же распространенная форма риска при трудоустройстве связана с удаленной работой. В подобных случаях недобросовестные работодатели предлагают гражданам участие в «очень выгодном проекте», обещая гарантированный легкий заработок, рассказала Игнатова.

«Мошенники вместо работы предлагают легкий заработок в интернете, а для этого уговаривают вложить некую сумму денег – якобы она потом вернется вдвойне, втройне и так далее. Это, скорее всего, финансовая пирамида и мошенничество», — резюмировала она.

Продажи баз данных и фишинговые схемы расчета

Немало рисков подстерегают россиян непосредственно на этапе собеседования. В этом случае, подчеркнула Игнатова, гражданам следует остерегаться просьб работодателя о предоставлении излишне подробной информации о себе и ближайших родственниках.

Часто на собеседовании или еще до него просят заполнить анкету с излишне подробной личной информацией — вплоть до круга ближайших родственников с их контактными данными и уровнем доходов.

«На самом деле работы у таких работодателей для соискателей нет, цель — собрать как можно больше персональной информации. В лучшем случае — для продажи собранной базы данных спамерам, в худшем — для мошеннических действий в отношении соискателя или его близких», — отметила Игнатова.

На собеседовании работодатели также могут предлагать гражданам нетрадиционные способы оплаты труда. Если компания в качестве формы перевода денежных средств не использует стандартный банковский счет, гражданам следует отказаться от работы в ней.

«Неизвестные посреднические сайты для расчетов могут оказаться фишинговыми обманками для кражи данных банковских карт. Добросовестные же работодатели используют проверенные известные сервисы, о которых легко можно найти немало отзывов», — объяснила Игнатова.

Еще одной распространенной формой обмана на собеседовании является предложение работы без оформления и зарплаты. В этих случаях представители компании пытаются завлечь кандидата на должность «блестящими перспективами». Однако в дальнейшем подобные перспективы не оборачиваются ничем, кроме увольнения без объяснения причин, заключила эксперт.

Наибольшие риски — в строительном секторе

C Игнатовой согласилась и заведующая кафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова. По ее словам, соискатели должны внимательно ознакомиться с предлагаемыми условиями труда, будь то состояние рабочего места или взаимоотношения начальника с подчиненными.

«Если компания предлагает сразу подписать договор — перед вами недобросовестный работодатель. При первом собеседовании внимательно ознакомьтесь с соглашением. Закон предусматривает сразу несколько обязательных пунктов. Если же договор составлен по неправильному шаблону, лучше не принимайте предложение», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, на данный момент наибольшие риски при поиске работы испытывают соискатели должностей в строительном секторе. Дело в том, что большинство низкоквалифицированных кадров работодатели принимают без заключения договоров, из-за чего сотрудники часто рискуют оказаться без каких-либо денежных выплат.

Наибольшие риски сейчас наблюдаются в малом предпринимательстве и строительном секторе, предупредила эксперт. Здесь можно нарваться на большие неприятности ввиду того, что всегда требуется большое количество разнорабочих.

«Берут всех подряд, порой, без традиционного оформления. Также нередки ситуации, когда работодатели не компенсировали сотрудникам ущерб в связи с несчастными случаями. Это очень распространенное явление и большая беда», — заключила Буянова.

Удаленка как усиливающий фактор

Соискатели активнее интересуются вакансиями на удаленке. Например, только в Московской службе занятости таких вакансий этим летом было больше на 70% по сравнению с декабрем 2020-го. А в прошлом году, по данным сервиса «Авито Работа», число вакансий с удаленным графиком в России в два с лишним раза превысило их число в 2019-м.

При этом трендом последнего времени стал возросший из-за нехватки иностранной рабочей силы спрос на «синих воротничков», говорит генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Его же подстегивает и бум платформенной занятости, продиктованный ростом популярности удаленного потребления и цифровых платформ-агрегаторов товаров и услуг.

По ее мнению, дистанционные собеседования и сам процесс найма для удаленки лишают работников возможности изучить компанию изнутри и увидеть все своими глазами. Поэтому появляется риск нарваться на «лидеров рынка» с якобы многолетним стажем, у которых нет даже собственного офиса и нормально существующей системы бухгалтерии.

«Если компания хвастается 10-15 годами успеха в своем деле, то офис должен соответствовать, а не выглядеть так, будто туда въехали только вчера», — сказала она.

Однако проверить это вживую сейчас становится все сложнее. Тем более, многие объявления, расклеенные ранее на столбах и заборах, перекочевали в мессенджеры и соцсети, поэтому удостовериться в их серьезности и честности практически невозможно.

Как избежать ошибок?

Есть несколько эффективных способов избежать обманов при поиске работы. Соискатели должны обращать внимание на так называемую витрину вакансии. Ключевое значение здесь будет играть проверенный интернет-ресурс, на котором размещено объявление. Немаловажным фактором станет и описание открытой вакансии. Как правило, известные компании тратят большие средства на оформление своей страницы, а также уделяют должное внимание описанию вакансии. Если же объявление представляет собой короткое сообщение без указания конкретных должностных обязанностей, а в формулировках много отвлеченных понятий — таких работодателей лучше обходить стороной, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Также соискателям следует обратить внимание на количество отзывов о компании. Большинство профильных ресурсов по поиску вакансий разрешают сотрудникам оставлять комментарии по поводу опыта сотрудничества с той или иной фирмой. Если соискатель потратит дополнительное время, внимательно ознакомившись со всеми отзывами, то заранее составит представление о компании, снизив риски столкнуться с обманом на новом месте работы, подчеркнула Ускова из «Рокет Ворк».

«Поищите публикации о деятельности компании в СМИ, обратите внимание на уставную информацию. Если компания была основана недавно, перед вами, конечно, может быть перспективный стартап, но может быть и контора-однодневка, связываться с которой для вашей карьеры будет не очень полезно», — отметила эксперт.