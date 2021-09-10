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Бизнес

K-pop и китайские дорамы: зачем россияне учат азиатские языки

Вузы и репетиторы сообщили о наплыве желающих учить языки Азии

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»
Профильные вузы и сервисы по поиску репетиторов отмечают небывалый наплыв желающих учить азиатские языки. В НИУ ВШЭ рассказали, что 90% абитуриентов приходят, очарованные культурой Востока, но на выходе из вуза становятся востребованными экономистами с китайским, политологами с корейским и юристами с японским. Как вузы перестраивают востоковедческие программы под рынок труда и в каких отраслях и компаниях ждут таких выпускников, выяснила «Газета.Ru».

Россияне стали в два раза чаще за прошедший год искать репетиторов корейского, также существенно вырос спрос на преподавателей китайского (+40%) и японского (+77%), сообщили «Газете.Ru» в сервисе «Авито.Услуги». Средняя стоимость занятия корейским или китайским — 600 рублей в час, японским — 700 рублей в час. Многие преподаватели, привлекая потенциальных учеников, разбирают грамматику на примере текстов популярных песен в жанре K-pop, устраивают уроки с носителями и рассказывают про особенности менталитета и традиций азиатских стран, отмечают в сервисе.

Год от года растут конкурсы в крупнейших вузах, которые готовят таких специалистов, — Школе Востоковедения и Институте стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. В этом году Школа Востоковедения приняла 189 студентов, столько же набрали в ИСАА. Как говорит профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, институты и кафедры востоковедения в крупных «школах» по всей России набирают столько студентов, сколько может физически разместиться в аудиториях.

«Огромный наплыв на корейский язык, хотя он пока и не сравним с китайским языком — больше половины заявлений идут на китайский язык. Примерно на 15-20% выросла популярность корейского, на 3-5% постоянно подрастает китайский, японский язык держится стабильно, несмотря на то, что специалисты с японским менее востребованы на рынке», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» профессор Маслов.

По его словам, в последние годы произошел слом традиции, которая была заложена еще в СССР и продолжалась довольно долго: когда люди «поступали на язык» — китайский, корейский, арабский.

Новое же поколение поступает на профессию — это люди, которые хотели бы быть экономистом с китайским языком или политологом с корейским языком.

Кем могут работать владеющие азиатскими языками выпускники

Резко увеличился запрос на практические знания по Востоку: сейчас рынок требует людей, которые могут работать со странами Азии практически сразу после бакалавриата или магистратуры. Чтобы студентам после выпуска не приходилось много доучиваться, факультеты востоковедения стали перестраивать свои программы и проводить занятия о Востоке в более практическом русле: эти процессы идут и ВШЭ, и ИСАА, и в крупной школе при Новосибирском университете, и в Дальневосточном федеральном университете.

Подавляющее большинство идет на работу в организации практического толка, которые имеют отношение к Азии и Востоку в целом, указывает профессор Маслов.

Это государственные и частные коммерческие корпорации, малые и средние предприятия, различные аналитические центры, в т.ч. при различных министерствах и ведомствах, работающие со странами Азии, это отдельные аналитические центры при Академии наук. Их профиль не столько научные исследования, сколько аналитика в области бизнеса, финансов, политических традиций и т.д.

Некоторая часть — меньшая — идет в журналистику, еще меньшая — в науку или остается в стенах университета.

Как показывают данные сервиса по поиску работы HeadHunter, больше всего на российском рынке труда востребованы специалисты с китайским в области транспорта и логистики, закупок и продаж. Со знанием корейского и японского главным образом ищут соискателей на позиции в IT, продажах и административный персонал.

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«У нас больше половины выпускников работают по профессии, что очень хорошо, потому что по некоторым университетам менее 30% людей после выпуска в области востоковедения находят себе работу по профилю, и работу себе наши выпускники обычно находят в течение двух лет, что довольно быстро»,

— говорит профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ.

Стоимость обучения в вузах с азиатскими языками

Увеличивается в целом количество людей, которые готовы заплатить за обучение за специальность с восточным языком и идут не на бюджет, а на контрактные места, продолжает Алексей Маслов.

Стоимость обучения по программам бакалавриата на факультетах востоковедения в 2021 году:

ИСАА МГУ – 420 тыс. руб./ учебный год
Школа востоковедения ВШЭ — 440-490 тыс. руб./год
НГУ — $4000 в год (около 290 тыс. руб./год по текущему курсу)

90% бакалавров ориентированы «на ощущение Востока», потому что после школы сложно понять, где человек будет реализовываться. Зато в магистратуре, куда поступает примерно половина выпускников-бакалавров, 100% студентов четко ориентированы на профессию и многие уже работают по специальностям, связанным со знанием азиатских языков, резюмирует Алексей Маслов.

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