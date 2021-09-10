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Бизнес

Россияне снова несут деньги в банки

Благодаря повышению ЦБ ключевой ставки у россиян вернулся интерес к депозитам

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У российских граждан вернулся интерес к хранению денег на вкладах в банках. Банкиры ожидают, что в ближайшие месяцы приток средств физлиц продолжится по мере увеличения реальной рублевой процентной ставки вслед за ключевой, выяснила «Газета.Ru». Ставка по депозитам уже поднялась до двухлетних максимумов и скоро позволит перекрыть инфляцию.

Российские банкиры и финансовые аналитики ожидают, что уже в начале следующего года ставки по депозитам начнут опережать инфляцию, а с учетом ее ожидаемого снижения даже текущая доходность может считаться положительной, выяснила «Газета.Ru», опросив экспертов, среди которых — ведущие аналитики крупнейших российских банков и финансовых организаций. Способствует этому нынешнее решение ЦБ поднять ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6,75%.

Граждане и бизнес ориентируются не только на сам уровень номинальной ставки по депозитам, но и соотносят с его инфляцией, текущей и ожидаемой.

Средняя максимальная ставка по депозитам увеличилась с 4,49% в начале года до 6,17% по итогам третьей декады августа, приблизившись к максимумам 2019 года.

При этом текущая годовая инфляция поднялась до 6,74% (по данным ЦБ на 6 сентября), а инфляционные ожидания населения в августе снизились до 12,5%.

В августе и в последующие месяцы банки ожидают возвращения средств населения во вклады по мере увеличения реальной рублевой процентной ставки.

«В базовом сценарии ожидаем, что уже в начале следующего года реальные депозитные ставки перейдут в положительную область. По нашим прогнозам, рост потребительских цен уйдет ниже 6% в феврале-марте 2022 года», — комментирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Пока что реальная депозитная ставка (за вычетом инфляции) остается отрицательной, но только если не учитывать ожидаемое аналитиками в течение следующего года снижение инфляции до целевого уровня.

«Да, они [текущие ставки по депозитам] не перекрывают нынешнюю инфляцию, но сравнивать надо с будущей ожидаемой инфляцией. А в будущем, к концу 2022 года, ЦБ ожидает достижения инфляцией уровня 4-4,5%. Соответственно, текущая максимальная ставка очень даже перекрывает уровень ожидаемой инфляции и банковские депозиты вновь становится выгодным вложением», — пояснил «Газете.Ru«старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.

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Данные Банка России

Впрочем, вряд ли ставки по вкладам вырастут существенно: уже сейчас стоимость заемной ликвидности для банков при ставке 6,1% со всеми отчислениями в резервные фонды означает реальную стоимость около 6,8%, что равно доходности по облигациям федерального займа (ОФЗ), рассуждает Максим Петроневич из «Открытия». Раз ОФЗ для них уже не будет являться доходным вложением, то дальнейший рост ставок себе смогут позволить только те банки, которые могут вкладывать в более рисковые активы (например, необеспеченные кредиты населения), что не подходит для универсальных банков.

«Хотя акционные программы с повышенными ставками различных банков под конец года вполне возможны. Все зависит от потребностей в ликвидности каждого конкретного банка», — добавил CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Что лучше: депозит или счет-копилка

Как рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая, повышение депозитных ставок позволило в июле ускорить приток средств населения в банки — прирост составил 150 млрд руб., или +0,5% (в июне +0,4%). Этот процесс по-прежнему происходил за счет остатков на текущих счетах, а темпы оттока срочных вкладов замедлились до 0,2% против 0,8% в июне и 0,9% в мае.

В банке «Русский Стандарт» отметили в числе тенденций стабильный интерес россиян к накопительным счетам, так как при небольшом отличии в доходности от классических депозитов накопительные счета дают значительно большую свободу управления размещенными средствами.

«В условиях низких ставок по депозитам и высокой инфляции население стало чаще делать выбор в пользу накопительных счетов, но, на наш взгляд, это временное явление. По мере роста доходности депозитов их доля в общей массе средств населения в банках будет восстанавливаться», — сообщили «Газете.Ru» в дирекции аналитического маркетинга «Ак Барса».

Решение совета директоров Банка России в пятый раз подряд повысить ключевую ставку до 6,75% (до максимума с сентября-октября 2019 года) оказалось несколько ниже прогнозов, но допускает дальнейшее повышение на ближайших заседаниях. Как говорится в заявлении ЦБ, экономика РФ возвращается на траекторию сбалансированного роста и достигла допандемического уровня. Годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года и снизится, по прогнозам регулятора, до 4-4,5% в следующем году.

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