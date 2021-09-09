Холодный август: в Москве начали дешеветь новостройки

Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке жилья массового сегмента Москвы по итогам августа составила 249 тыс. 610 руб. за кв. м, подсчитали аналитики риелторской компании «Метриум». По их данным, в августе в большинстве округов наблюдалось снижение цен. В то же время предложение на рынке Москвы увеличилось на 30%, как и еще в 35 регионах, по данным первого вице-премьера Марата Хуснуллина. Увеличение предложения не могло не сказаться благоприятно на стоимости «квадратов».
«В массовом сегменте «старой» Москвы рост цен остановился и текущее состояние рынка можно описать как «ребалансировку», — комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE).
Снижение цен по округам обуславливается не массовым снижением цен на жилье в данных локациях, а структурными особенностями самого предложения в них, объясняют аналитики. Во-первых, выросла доля предложения на начальной стадии готовности (почти на 6%, до 44,9% от всей экспозиции). Во-вторых, отмечается вымывание квартир небольших форматов с более высокой ценой квадратного метра, но с меньшим бюджетом предложения.
«Застройщики формируют структуру экспозиции с учетом спроса, делая акцент в новых объемах на наиболее компактных и доступных квартирах в экспозиции, но при этом на рынке плавно начинают накапливаться нераспроданные объемы крупных квартир», — отмечает Коркка. Например, в СЗАО доли трехкомнатных и многокомнатных квартир составляют 25% и 3%.
Это следствие изменения программы льготной ипотеки с 1 июля, когда доступный лимит по кредитам со льготной ставкой снизился в 4 раза, до 3 млн рублей: бюджет покупки стал неподъемным для большого числа потенциальных заемщиков, а доля льготной семейной ипотеки в общем числе сделок невелика: в структуре ипотечных продаж такие сделки занимают не более 20%, приводят данные в «ИНКОМ-Недвижимости».
Чтобы поддержать спрос, не сильно снижая цены, застройщики увеличивают ассортимент и доступные варианты квартир, предпочтительно самых ходовых — от студий до небольших «двушек» (которых в новом объеме почти 80%, по данным «Метриума»). Кроме того, клиентам может предоставляться дисконт. В ряде проектов девелоперы снижают размер первоначального взноса и привлекают другими преференциями.
«Сегодня скидки предлагаются в 21% проектов старой Москвы, на присоединенных территориях — в 29%, в Московской области приобрести жилье с дисконтом можно в 37% новостроек. Средний уровень скидок сейчас составляет 5% на территориях старой и Новой Москвы, в Подмосковье – 8%», — пояснил «Газете.Ru» руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.
Однако дальнейшее давление на спрос будет оказывать повышение ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой Банка России (заседание состоится 10 сентября). По данным «ДОМ.РФ», в августе средневзвешенная ипотечная ставка на первичном рынке топ-15 банков составила 8,37%.
Раньше рост ключевой ставки приводил к опережающему удорожанию ипотеки — в этом году пока это не так. Кредитные организации, будучи глубоко интегрированными в рынок жилья в эпоху эскроу-счетов, стараются не допустить быстрого удорожания кредитов и еще большего сжатия спроса.
В конце августа глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что цены на жилье «припадут» в ближайшее время. Гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко также рассчитывает на стабилизацию за счет балансировки спроса и предложения на рынке.
Несмотря на откат показателей — и по доступному объему предложения, и по количеству ипотечных сделок, и по ставкам — к уровню 2020 года, напрямую ситуацию сравнивать все же нельзя, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его мнению, важным отличием является большая вовлеченность банков в жизнь первичного рынка.
«Отсюда и множество рекламных кампаний с условиями «на рекламном плакате» ниже, чем процент по ключевой ставке ЦБ. Это смягчает последствия решений финансового регулятора для покупателей и для отрасли в целом. Кроме того, льготная ипотека версии 2021 года остается актуальной в регионах», — говорит Алексей Попов.
Сколько стоят квартиры в новостройках Москвы
Бюджет предложения начал плавно снижаться из-за уменьшения средней площади квартиры, находящейся в экспозиции. Средний показатель на первичном рынке новостроек массового сегмента составил 12,72 млн руб. (-1,4% за прошедший месяц). Снижение бюджетов за прошедший месяц отмечено во всех типологиях:
– студии – 7,36 млн руб. (-1,4%);
– однокомнатные – 10,48 млн руб. (-2,8%);
– двухкомнатные – 14,20 млн руб. (-3,2%);
– трехкомнатные – 18,82 млн руб. (-4,1%);
– многокомнатные – 25,77 млн руб. (-3,5%).
В августе доля квартир с отделкой составила рекордные 71,3% (+9,8 п.п.), так как почти весь новый объем предложения вышедших квартир предусматривает готовый ремонт от застройщика. Девелоперы ориентируются на запросы клиентов: покупатели могут практически сразу въехать в новое жилье или же начать отбивать инвестиции, сдавая квартиры в аренду.