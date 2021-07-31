В России увеличилось число регионов, где никто не покупает новостройки

За первые шесть месяцев текущего года в России увеличилось количество регионов, где не продалось ни одной квартиры в новостройках, сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

Сейчас таких регионов всего семь — в них за полгода через договор долевого участия (ДДУ) не продано ни одной квартиры в новостройке. Последней в этот список вошла Республика Карачаево-Черкесская. В других шести регионах продажи не идут уже два года.

Отмечается, что популярность новостроек существенно снизилась на Камчатке, в Мурманской области, Республике Тыве и Еврейской автономной области (ЕАО).

Росреестр не зафиксировал ни одной сделки в Ненецком автономном округе — правда, вести подсчеты в НАО начали только с этого года.

Издание уточняет, что причиной отсутствия продаж может быть фактическое отсутствие рынка долевого строительства жилья. По данным Счетной палаты, в Камчатском крае, Магаданской области, ЕАО и Чукотском автономном округе жилье в последний год вовсе не строилось.

Ранее стало известно, что цены на квартиры в новостройках в России выросли на 21% по сравнению с прошлым годом.