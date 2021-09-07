Госдума усилит права родственников владельцев аварийного жилья

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс РФ в части прав родственников владельцев аварийного или ветхого жилья. Законопроектом, внесенным в парламент, предусмотрено право близких родственников получать новые квартиры, сообщают «Известия».

Сейчас основная проблема заключается в том, что на процедуру признания дома аварийным нередко уходят годы. Реализация госпрограмм по переселению растягивается на длительный срок. «Многие члены семьи не доживают до момента получения жилого помещения взамен аварийного», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По действующему ЖК, предоставление другого жилья взамен аварийного возможно только владельцам и гражданам, к которым право собственности на такое помещение перешло в порядке наследования. Если же это было дарение, причем после признания жилья аварийным, то даже наследники не имеют права получить новую квартиру.

В этом случае возможна только финансовая компенсация, размер которой в разы меньше стоимости новой квартиры, предоставляемой госпрограммой переселения. Бывает так, что близкие родственники, зачастую проживая в этом же жилье, утрачивают право на переселение и лишаются единственного жилища.

Законопроектом предлагается включить в список получателей новых квартир, например, близких родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), а также усыновителей и усыновленных.

Ранее президент Владимир Путин объявил о запуске новой программы по расселению аварийного жилья стоимостью 4 млрд рублей.