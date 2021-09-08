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Бизнес

«Мужиков меньше стало»: почему россияне реже пьют водку

Эксперты объяснили снижение потребления крепкого алкоголя в РФ демографией

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Владимир Смирнов/ТАСС
В России снизилось потребление водки. Что россияне пьют вместо нее, сколько готовы тратить на алкоголь и что происходит с ценами на спиртное перед праздниками — в материале «Газеты.Ru».

Продажи водки в российских магазинах за первые полгода упали на 4%, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства. Как объясняет «Газете.Ru» директор центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз, потребление крепкого алкоголя, прежде всего водки, снижается главным образом по демографическим причинам.

Он отмечает, что производство и потребление пива с 2008-го по 2018-й упало на треть из-за того, что резко сократилась возрастная группа потребителей (18-35 лет) вследствие демографической ямы 1990-2002 годов. Теперь рожденные в эти годы добрались по возрастной шкале до группы, которая предпочитает крепкий алкоголь (27-50 лет).

«Сейчас мы находимся в секторе демографического кризиса в крепком алкоголе, эта категория должна падать каждый год на 1,5%. Это та группа, которая уронила пивной рынок, по мере взросления они переходят на крепкий алкоголь. Такая ситуация будет отражаться на потреблении крепкого алкоголя еще долго, ближайшие лет 40», — уверен эксперт.

«Мужиков от 27 до 31 года у нас сейчас гораздо меньше, чем 10 лет назад», — добавляет он.

Как показывают данные NielsenIQ за июнь-июль (последние доступные для обработки на сегодняшний день), в России растет потребление других видов крепкого алкоголя, который в основном идет в коктейли. Однако, говорят эксперты, за последние полтора года на рынке самые большие переключения наблюдаются с коктейлей и крепкого алкоголя на тихие вина.

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Вино влилось в тренд

Эксперты отмечают устойчивый рост продаж вина. Как поясняет руководитель информцентра Wine retail Александр Ставцев, тренд особенно приветствуют розничные сети, потому что это разнообразная категория, и она позволяет ретейлеру не повторять ассортимент конкурента.

«Вино также взаимодействует с другими товарными категориями, есть совершенно четкие корреляции, и потребители вина, как правило, более обеспеченные граждане, чем покупатели водки. Поэтому продавцы свежих продуктов и кулинарии стараются сочетать их с продажами вина. В товарообороте розничных сетей вино может занимать 5-6%, это очень много», — добавляет Ставцев.

Сети стараются заключать прямые контракты с поставщиками вина, минуя дистрибьюторов, и таким образом создают дополнительную маржинальность, подчеркивает он.

Крупнейшие поставщики на рынке вина России — отечественные с долей 45,3%, испанские (12,6%), грузинские (14,7%), итальянские (9,7%), французские (10,1%), чилийские (4,5%) и другие (18,4%),

уточняет директор департамента исследования и продвижения винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева со ссылкой на данные GFK.

Зато за период с 2020 года почти на 10% упало производство и продажи винных напитков (вино с добавками): на них повлияло повышение с начала 2020-го акцизов на винные напитки, отмечает Дробиз. Часть их прежних потребителей переключилась на другие алкогольные категории, считает он.

Россияне стали меньше пить, но больше платить^^

В целом по рынку в 2020 году и в первой половине 2021 доминировал тренд на снижение числа покупок спиртного (-7,1%), но зато рос чек (+12,5%).

Например, в среднем на крепкий алкоголь в месяц россияне тратили в июне-июле этого года 1949 рублей, на пиво — 1444 рублей, на вино (без учета игристых) — 1222 рубля, сообщили в GFK «Газете.Ru».

Растут ли цены на алкоголь перед праздниками^^^

Цены на алкоголь не увеличиваются перед праздниками. Наоборот, ретейлеры пользуются высоким спросом для распродаж, чтобы заработать на объемах, говорит «Газете.Ru» директор центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Дробиз.

«Цены у нас перед праздниками не растут. Перед праздниками высокий спрос и, наоборот, покупателям дают максимальные скидки. Ты либо продаешь много, но дешево, или мало, но дорого, и под праздники рынок логично выбирает много и с небольшой наценкой»,

— считает Вадим Дробиз.

Цены на алкоголь традиционно растут в первом квартале, отмечает он. Это связано не только с инфляцией, удорожанием производства и логистики, но и ежегодным повышением акцизов примерно на 5% ежегодно. По мнению Дробиза, информация о резком падении потребления водки в том числе может быть частью информационной кампании с целью предотвратить повышение этого акциза в 2022 году.

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