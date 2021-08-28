Мясников рассказал об алкогольном напитке, помогающем при постковидном синдроме

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вино может помочь справиться с постковидным синдромом.

«После того, как острый период коронавируса или другого заболевания прошел, у человека остается постинфекционная астения и постинфекционные проблемы. В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант, но рекомендовать это непьющим людям нельзя», — заявил он в беседе с URA.RU.

Специалист уточнил, что вино в небольших количествах можно употреблять через неделю после выздоровления.

При этом Мясников посоветовал не пить алкоголь в больших дозах во время болезни, в ближайший месяц после выздоровления и в период вакцинации.

Ранее врач объяснил, почему зараженным коронавирусом не стоит пить и курить.