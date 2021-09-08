Эксперт Пузырев рассказал, почему россияне стали пить меньше водки

Эксперт алкогольного рынка, автор книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки» Денис Пузырев пояснил «Газете.Ru», почему в России снизилась продажи водки.

«Важнейшая причина — продолжающееся снижение реальных доходов населения. Основное падение продаж водки мы видим в эконом-категории. Для многих потребителей из наименее обеспеченных слоев населения водка по 243 рубля за 0,5 л уже непозволительно дорога», — говорит Пузырев.

Второй фактор, повлиявший на снижение розничных продаж водки, — демографический. «Во взрослую жизнь вступает поколение «демографической ямы», то есть физический прирост потенциальных потребителей алкоголя меньше. К тому же водка имеет имидж напитка старших поколений, численность которого тоже естественным образом сокращается», — отмечает Пузырев.

Третья причина — замещение водки другими крепкими напитками. Виски и прочие дистилляты стали доступнее по цене, в том числе благодаря возможности производить их в России, добавляет эксперт. «И часть потребителей водки, хотя и не очень большая, перешла на другие напитки», — считает эксперт.

Кроме того, замещение потребления водки происходит за счет нелегальной продукции и самогона. «Сообщения в СМИ о закрытии нелегальных производств появляются гораздо чаще, чем еще два-три года назад. А инициативы крупных производителей водки об ужесточении правил продаж самогонных аппаратов – тоже красноречивый сигнал о масштабе проблемы», — говорит Пузырев, добавляя, что пять лет назад самогоноварение не вызывало у владельцев водочных заводов особых эмоций. А теперь самогоноварение в силу его массовости стало угрозой для их бизнеса.

Эксперт уверен, что тренд на сокращение объемов производства и потребления водки продолжится до конца 2020-х. «При этом с ростом популярности ЗОЖ это никак не связано», — уточняет Пузырев.

Ранее РБК, ссылаясь на данные Национального рейтингового агентства, сообщило, что розничные продажи водки за первое полугодие в РФ упали на 4% относительно аналогичного периода прошлого года.