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Бизнес

«Видим, что сосед оказался в непростом положении»

Силуанов заявил, что Россия может оказать финансовую помощь Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр финансов РФ Антон Силуанов (слева направо на первом плане) во время встречи, 2019 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр финансов РФ Антон Силуанов (слева направо на первом плане) во время встречи, 2019 год

Михаил Климентьев/пресс-служба президента России
Российский Минфин может оказать Белоруссии поддержку, если будет такая необходимость.По заявлениям главы ведомства Антона Силуанова обсуждаются различные ее формы. Ранее стало известно, что официальный Минск получит от МВФ миллиард долларов при определенных условиях.

Министерство финансов России не исключает предоставление финансовой поддержки Белоруссии в случае необходимости, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, обсуждаются различные вопросы поддержки. Но сейчас самая главная задача наша направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции, подписание так называемых наших стратегических планов по интеграции экономик. Сегодня это самое главное на повестке дня. Но я не исключаю, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам», — сказал он во время Московского финансового форума.

В начале сентября Александр Лукашенко заявлял, что в октябре-ноябре между Россией и Белоруссий планируется подписать пакет из 28 «дорожных карт» по интеграции. Это должно произойти в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

«Прежде всего хочу подчеркнуть: мы больше трех лет назад, еще в Сочи, поставили перед правительствами задачу — сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений. Тогда, реагируя на требования народов, мы с Президентом России приняли решение сделать какие-то шаги», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что после этого в правительствах стран были выработаны более 30 так называемых дорожных карт. Они касались развития сотрудничества по разным направлениям. Со временем эти дорожные карты превратились в союзные программы — их осталось 28.

«Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет. Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го (сентября, на встрече в Москве), то 10-11-го (сентября) правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете», — пояснил Лукашенко.

При этом он выступил против полного объединения двух стран.

«Не надо включать никого. Надо выстраивать отношения как два суверенных государства», — сказал он и привел в пример программу военно-технического сотрудничества.

В конце августа стало известно, что Белоруссия получит почти $1 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) в виде специальных прав заимствования (SDR), средства выделяются на борьбу с COVID-19. Эксперты уверены, что своим решением фонд де-факто признал власть президента Белоруссии, а также выразили мнение, что средства МВФ вряд ли пойдут на борьбу с коронавирусом.

Данный транш был согласован после того, как совет управляющих Международного валютного фонда постановил распределить 456 млрд специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц организации. Это объем SDR эквивалентен $650 млрд — из них около $25 млрд получили страны СНГ и Грузия.

Несмотря на сложные отношения между Западом и официальным Минском после президентских выборов в стране, Белоруссия не попала в список стран, которым в выделение средств МВФ было отказано по причине отсутствия признания их правительства в международном сообществе. В их числе, например, оказались Венесуэла, Мьянма и Афганистан. Поэтому по плану Белоруссия получит около $923 млн в виде SDR.

Как заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, решение фонда можно назвать прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. По ее словам, средства выделили для того, чтобы помочь государствам-членам восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 за счет повышения ликвидности международных резервов.

В то же время российский политолог Андрей Суздальцев в разговоре с «Газетой.Ru» указал, что в Белоруссии решение МВФ действительно во многом подают как победу Лукашенко и как фактическое признание его легитимности.

«В Белоруссии выделение средств от МВФ подается как успех Лукашенко и то, что Запад признал его и легитимизировал. На самом деле ухудшение отношений западных стран с Минском — это все спектакль. Контакты Лукашенко с Западом, по сути, никогда не прерывались, потому что он им нужен», — добавил эксперт.

С точки зрения Суздальцева, Лукашенко нужен западным странам как «оружие против России», поскольку, пока он руководит Белоруссией, вряд ли можно ожидать реальной интеграции двух государств.

«Пока он у власти, не будет никакой белорусско-российской интеграции и военных баз России на белорусской территории. По сути, для Запада Лукашенко является оружием против России, которое Москва сама и оплачивает», — отметил эксперт.

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве. Отмечалось, что во время переговоров лидеры обсудят союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику.

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