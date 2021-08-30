Эксперт рассказал, когда нефть поднимется выше $75

Ураган «Ида», который обрушился в воскресенье на Мексиканский залив, может поднять цены на нефть выше отметки в $75. Как отмечают аналитики S&P Global Platts, из-за урагана фьючерсы на октябрь в понедельник уже торгуются в коридоре $72-73.

Мощный ураган заставил нефтяников начать эвакуацию персонала и консервацию добычи. По данным Reuters, в субботу было закрыто 91% добычи в заливе, а в воскресенье — 96%. В абсолютном выражении это 1,7 млн б/с или около 15% от всей добычи США. Этот фактор окажет краткосрочную поддержку нефтяным ценам и приведет к искажению отраслевых данных EIA, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«В условиях сохранения рисков со стороны COVID-19 среднесрочный взгляд на рынок нефти сдержанный, в то время как драйвером роста сейчас выступают преимущественно кратковременные факторы — ураган в Мексиканском заливе в первую очередь», — подчеркивает он.

Активный сезон ураганов может продлиться до октября, так что в ближайшие два месяца не исключены новые перебои американской добычи.

Кроме того, на этой неделе в среду страны ОПЕК+ соберутся, чтобы пересмотреть планы по увеличению добычи на 400 тыс. б/с в месяц до конца года. Reuters цитирует министра нефти Кувейта, который допускает, что альянс может отложить увеличение добычи в связи с распространением COVID-19 в Азии. При таком решении котировки получат дополнительную поддержку и могут подняться выше $75 за баррель. Однако в этом случае дальнейший рост замедлится, а котировки вряд ли удержат позиции долго.

«При благоприятном сентименте торговый диапазон может сформироваться в границах $75 и $78 за баррель, при этом в дальнейшем вероятность снижения будет достаточно высока», — сказал Галактионов.

Цены на нефть марки Brent растут последнюю неделю, подбираясь к максимуму начала месяца ($75 в первых числах августа) и июльским пикам, когда нефть впервые с 2018 года преодолевала отметку $77 за баррель.

Ураган «Ида» обрушился на побережье США в 16-ю годовщину разрушительного удара урагана «Катрина». «Ида» развернула крупнейшую реку США — Миссисипи и оставила без света десятки тысяч домов.