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Бизнес

Биткоин пробил $50 тысяч, но надолго ли?

Как новые тренды будут двигать рынок криптовалюты этой осенью

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Котировки криптовалют в последние дни уверенно росли. Биткоин преодолел, а главное, закрепился на отметке $50 тыс., намекнув инвесторам, что это далеко не предел. Однако эксперты не склонны торопиться покупать цифровые деньги при нынешнем курсе — есть опасность, что вся уверенность в подъеме растает, отбросив рынок надолго в «красную зону».

Биткоин снова пробил отметку $50 тыс., потянув вверх за собой остальную криптовалюту. Для рынка это хороший знак — цифровые деньги растут в цене, поэтому можно рассчитывать на сохранение восходящего тренда. Между тем аналитики JPMorgan предупреждают, что рынок криптовалют перегрет. И как раз в такое состояние он пришел после сильного роста активов в августе.

В начале сентября доля альткоинов увеличилась до 33%, при том, что еще месяц назад она не превышала 22%. По своему значению показатель фактически равен майскому, когда произошел обвал крипторынка.

Восстановление биткоина к $50 тыс. в сентябре стало возможным за счет аккумулирования монет крупнейшими игроками, что нашло отражение в блокчейн-статистике. Именно эти действия смогли в мае-июне абсорбировать продажи розничных инвесторов, которые взяли чрезмерный риск по деривативам и были вынуждены пройти через болезненные ликвидации позиций на фоне давления китайских властей и испугавшихся ужесточения риторики финансовых регуляторов США.

Рынок на подъеме

Как пояснил «Газете.Ru» руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский, к концу июля эти продажи сошли на нет, что изменило тренд с нисходящего на растущий.

«Резкое увеличение вывода монет с биржевых адресов на некастодиальные кошельки указывает, что так называемые киты аккумулируют монеты и ориентируются на долгосрочное хранение. К этому их может подталкивать ожидание роста аудитории пользователей криптовалют и/или недоверие к традиционной финансовой системе», — поделился Аарон Хомский.

В августе в числе драйверов роста стали ожидания одобрения биткоин-ETF в США после прояснения в этом отношении позиции SEC, заявления Илона Маска об отсутствии планов по избавлению от первой криптовалюты компаниями Tesla и SpaceX, а также о возможном возвращении опции оплаты электромобилей за биткоины, бум DeFi и NFT, а также хардфорк London в сети Ethereum.

По словам Хомского, поддержку все это время оказывали благоприятные настроения на фондовом рынке США, с которым у рынка криптовалют усилилась корреляция. Однако для дальнейшего продвижения необходимо закрепление биткоином выше психологической отметки $50 тыс.

«Это станет возможным при условии разочаровывающих данных по американскому рынку труда, что может отложить процесс выхода ФРС из режима ультрамягкой монетарной политики на следующий год. В противном случае криптоинвесторам будет сложно на текущем этапе решиться на закрепление выше $50 тыс., которое откроет путь к историческому максимуму», — сказал эксперт.

В свою очередь, инвестиционный советник компании «ПФО Холдинг» Руслан Исмаилов считает, что наблюдаемый рост на рынке криптовалют — вполне рыночное и ожидаемое явление.

«После майского падения рынок до августа находился в шоке, биткоин торговался в пределах $28-40 тыс. Те, кто надеялся увидеть цену еще ниже, к сожалению, остались не в самом лучшем положении, так как рассчитывали, что биткоин будет стоить и $12 тыс. Сейчас мы наблюдаем пробитие $50 тыс. Это психологически важный уровень. Связано это с тем, что на рынке появился оптимизм и отсутствует негативный фон. Также стоит отметить выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором он сравнил биткоин с золотом и средством накопления и в целом выразил позитивную тенденцию развития этой индустрии», — сказал Исмаилов.

Компании также продолжают активно скупать и формировать портфели с криптовалютами, что является положительной динамикой для роста. Однако пробой уровня $50 тыс. не значит, что будет продолжительный уверенный рост. Но пока к криптовалюте активно стали проявлять интерес и новые пользователи, что служит хорошим сигналом для рынка.

«Все больше и больше инвесторов появляются на рынке криптовалют, перетекают инвесторы с фондового рынка. Это хорошо влияет на индустрию в целом», — сказал инвестиционный советник «ПФО Холдинг».

Директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий подчеркнул, что рынок растет, во-первых, за счет стимулирующих мер в США, которые ослабляют доллар, из-за чего инвесторы перекладываются в другие инструменты с более высокой доходностью, и биткоин — как раз один из них.

«Идет массовое принятие криптовалют в мире — сейчас почти каждый день поступают новости, что глобальные торговые площадки принимают биткоин в качестве платежного средства. Популярность криптовалют растет, они воспринимаются как удобное и перспективное финансовое средство. Мощным триггером для роста может стать появление платежей в криптовалюте в Twitter», — считает он.

По его словам, сейчас начался сезон альткоинов. Токены становятся все более притягательным для инвесторов за счет высокой доходности. И самыми популярными становятся инфраструктурные проекты.

Новые тренды для рынка

Осенью участники криптовалютного рынка будут следить за американской макростатистикой. Она позволит понять, насколько сильно сказалось распространение штамма «дельта» на настроения бизнеса и потребителей, насколько в условиях сохраняющейся высокой инфляции замедлился прогресс на рынке труда, уверен Хомский из ICB Fund.

«Через призму макроэкономических данных будут выстраиваться сценарии дальнейших действий ФРС — изменится ли текущий консенсус в виде объявления о сворачивании программы количественного смягчения на заседании в сентябре с началом фактической реализации в ноябре-декабре или же COVID-19 заставит перенести этот так называемый tapering на месяц-другой», — сказал эксперт.

Это определит устойчивость текущих позитивных настроений на всех финансовых рынках и на рынке криптовалют, в том числе. Такое настроение объясняется тем, что с запуском ФРС QE в апреле 2020 года в ответ на пандемию COVID-19 биткоин начал дорожать, достигнув через год рекорда почти в $65 тыс.

Еще одной важной темой, по мнению Хомского, для рынка станут инициативы законодателей и регуляторов США.

Аналитики Bloomberg не исключили, что долгожданное одобрение биткоин-ETF может состояться уже в конце октября, что может буквально «взорвать» рынок — в апреле ассоциируемые с новым главой SEC подобные ожидания стали одной из причин выхода биткоина к новому историческому рекорду. Вместе с тем в конце сентября Палата представителей Конгресса США может одобрить пакет инфраструктурных расходов с поправками касательно криптотранзакций. Текущие формулировки без их корректировки могут вынудить игроков из индустрии стейкинга и майнинга фактически свернуть свою деятельность в США. Не исключены и неприятные сюрпризы от SEC, которая может начать «крестовый поход» против «незарегистрированных ценных бумаг», которыми могут признать фактически любой актив, торгующийся на криптовалютной бирже.

«Осень будет значимой сама по себе и благодаря важным событиям на самом криптовалютном рынке. В ноябре произойдет софтфорк в сети первой криптовалюты, который активирует значимые обновления Taproot и подписи Шнорра. В сети Ethereum продолжится подготовка к хардфорку Shanghai и переходу на Proof-of-Stake. C высокой вероятностью продолжит бурлить пространство NFT и DeFi. В последнем с активацией хардфорка Alonzo появится новый игрок Cardano, третья по капитализации криптовалюта», — сказал Хомский.

После выступления главы ФРС Пауэлла и его коллег на симпозиуме в Джексон Хоул стало очевидно, что именно характер данных по занятости будет иметь решающее значение в определении старта tapering. Темпы уменьшения покупки активов и складывающаяся ситуации в мировой экономики определят глубину и характер возможной коррекции на финансовых рынках, которая затронет и рынок криптовалют. В этом случае биткоин в течение осени может вернуться к $40-42 тыс. и далее уже будет возможен возврат к $50 тыс. Если же данные по рынку труда окажутся заметно слабее прогнозов, то период высокой склонности к риску продолжится, поскольку инвесторы будут дисконтировать в котировках сценарий переноса tapering на следующий год. В этом случае биткоин преодолеет $50 тыс. и возьмет в качестве ориентира исторический максимум на подступах к $65 тыс.

В ожидании прорыва

По мнению директора Binance в Восточной Европе Глеба Костарева, c фундаментальной точки зрения подъем по рынку криптовалют связан с тем, что долгосрочные инвесторы продолжают накапливать активы в цифровых деньгах.

«Также существенно улучшился новостной фон. Tesla может возобновить продажу электрокаров за биткоины, MicroStrategy, одна из крупнейших публичных компаний, инвестирующих в биткоин, недавно объявила о покупке дополнительных 3907 биткоинов за $177 млн наличными, увеличив свой резерв до 108,9 тыс. биткоинов. Эта покупка была совершена по средней цене в $45 тыс. 294 за цифровую монету. В общей сложности MicroStrategy приобрела биткоины на сумму $2,918 млрд по средней цене $26,7 тыс.», — сказал он.

Кроме того, сейчас многие инвесторы возвращаются из отпусков, а осенью рынки, как правило, более активны. Однако для продолжения тенденции роста криптовалюте и биткоину, в частности, нужен сильный прорыв. Им бы мог стать Сальвадор, где криптовалюта станет официальным платежным средством, вместе с тем игроки пока с воодушевлением, но одновременно умеренно смотрят на это. Тем не менее события в Центральной Америке продолжают поддерживать биткоин и следующие за ним альткоины в «зеленой зоне».

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