Новак заявил, что выборы в США и вакцины от COVID-19 повлияли на рынок нефти

Вице-премьер России Александр Новак на министерской встрече ОПЕК+ рассказал, как президентские выборы в США и создание вакцин от коронавируса повлияли на нефтяной рынок, передает ТАСС.

Он отметил, что определенность с результатами выборов, стимулирующие меры во многих странах против распространения коронавирусной инфекции, появление вакцин от COVID-19 оказали позитивное влияние на рынок нефти.

«В то же время есть и неопределенности, которые мы видим», — добавил Новак.

Он уточнил, что речь идет об ограничительных мерах, введенных многими странами в рамках второй волны пандемии, а также «о том, что касается зимнего, более низкого спроса на нефть».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.