Рубль держит позиции: насколько курсу хватит устойчивости

Курс рубля на предстоящей неделе продолжит сохранять умеренную динамику по отношению к основным мировым валютам. Серьезных факторов, способных играть против российской валюты, в ближайшее время не предвидится, а глобальный внешний фон не должен претерпеть серьезных изменений. Однако все ли так спокойно и что может повлиять на настроение инвесторов — в материале «Газеты.Ru».

На следующей неделе, которая завершит лето и даст начало осени, пара доллар/рубль имеет все шансы сохраниться в узком коридоре 73,5-74,5, что, возможно, задаст для рынка последующий тренд. Однако, к какой границе ближе окажется рублевый курс — к верхней или нижней — будет зависеть сразу от нескольких базовых факторов.

Важные переменные для национальной валюты — общерыночный аппетит к риску, геополитический фон, цены на нефть, динамика макроэкономических показателей (в том числе счета текущих операций), монетарная политика, развитие ситуации на рынке ОФЗ. К тому же рыночные настроения могут зависеть, прежде всего, от сигналов регуляторов, статистических маркеров и темы ужесточения регулирования бизнеса в КНР.

Как пояснил аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов, в последнюю неделю лета далеко позади останется поддержка рубля со стороны августовского налогового периода. После симпозиума в Джексон-Хоул рынки ослабят фокус на монетарной тематике вплоть до 22 сентября, когда состоится заседание регулятора США. Представитель американского регулятора Роберт Каплан ранее заявил, что сокращение программы количественного смягчения может начаться уже в скором времени, однако инвесторы пока явно не спешат с выводами. По крайней мере, днем 27 августа фьючерс на S&P уверенно «зеленел» и, более того, сумел обновить исторический максимум, превысив 4505 пункта.

К тому же рубль вечером 27 августа резко усилил рост после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что рынок считает нынешний всплеск инфляции в Штатах лишь временным явлением. Такой позитив у инвесторов может сохраниться и на ближайшие дни.

Кроме того, для валют развивающихся стран, к которым относится и рубль, будут важны сигналы и других ЦБ, в частности, европейского регулятора. Между тем решение о повышении ставки ЦБ в Южной Корее (в числе первых из развитых стран) до 0,75% с исторически минимального уровня 0,5% ранее локально подпортило риск-аппетиты.

Если говорить о ключевой экономической статистике, то уже на будущей неделе выйдут важные показатели — августовские PMI в секторе услуг и производства Китая, еврозоны, США и месячный отчет по американскому рынку труда, напомнил Буйволов. Также инвесторы будут внимательно следить за показателями инфляции, потребительской активностью, рынками труда и недвижимости.

Новости о пандемии по-прежнему останутся в фокусе основного внимания — сводки по заболеваемости коронавирусом, прогресс в массовой вакцинации и новости от производителей вакцин от COVID-19 продолжат влиять на общие настроения как на предстоящей неделе, так и в среднесрочной перспективе.

«Кроме того, геополитика может локально надавить на рубль по итогам встречи лидеров США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского 31 августа. Остальные аспекты мало предсказуемы, но базовым сценарием на месяц можно считать сохранение относительного затишья по наиболее чувствительным для России темам», — сказал эксперт из «БКС Мир инвестиций».

Между тем, стоит напомнить, что встреча президентов РФ и США в середине июня помогла сократить геополитический дисконт в российских активах на достаточно продолжительное время.

Нефть в зоне риска

Цены на нефть, в свою очередь, могут усилить колебания на фоне очередной встречи ОПЕК+ 1 сентября. Итог ее предсказать пока сложно, памятуя о том, насколько «гладко» прошла предыдущая встреча альянса. В то же время в начале осени в Мексиканском заливе (где добывается 17% объемов нефти США) традиционно начинается время ураганов, и первый из них может ударить по нефтеносному региону уже в самые ближайшие дни. Картель планирует представить свои прогнозы по рынку и озвучит действия по вопросу установки квот на добычу нефти.

Динамика индекса доллара DXY и изменения риск-аппетита также будут формировать ценовой тренд в черном золоте. Шансы на сохранение Brent выше $70 и движение в сторону $72 на будущей неделе выше, чем у нисходящей динамики, но и новых проколов в направлении $66-68 исключать нельзя, особенно, если между участниками ОПЕК+ опять возникнут какие-либо разногласия, или если новые штаммы коронавируса усилят свой натиск в одной или нескольких крупнейших странах-потребителях нефти (США, Китай, Индия, Япония).

Что касается динамики самого доллара на внешней арене, то после симпозиума в Джексон-Хоул индекс DXY с большой долей вероятности может отступить от локальных вершин выше 93 пунктов — основная конкретика по теме сроков и параметров сворачивания QE ожидается после заседания ФРС уже 22 сентября.