Получится ли в России создать свой Booking.com

В России планируется запуск национальной системой бронирования, которая может составить конкуренцию таким сервисам, как Booking.сom. Однако с этим проектом могут возникнуть проблемы: от технической составляющей до маркетинга, отмечают эксперты. Сможет ли российский сервис составить конкуренцию Booking.сom — в материале «Газеты.Ru».

Создание национальной системы бронирования отелей и туристических услуг — конкурента Booking.com, которое планируется завершить до конца 2024 года, может оказаться проблематичным. Об этом говорится в заявлении российского сервиса для бронирования гостиниц «Броневик», которое поступило в «Газету.Ru».

В нем отмечается, что Booking.com сейчас занимает в России более 80% рынка онлайн-бронирований. Эксперты сомневаются, что новый сервис сможет с ним конкурировать. «Создание национальной системы бронирования на уровне государства не приведет к победе над Букингом», — говорится в исследовании.

В сервисе подчеркнули, что ранее высказывалось предложение ограничить деятельность Booking.com в России: проработать такую идею в 2018 году предложило Минкультуры. Подобное решение приняли в Турции в 2017 году «с подачи крупных турецких операторов», но запреты все равно удается обойти.

«Находясь в стране, турист не может забронировать отель. Тем не менее, бронирование доступно из-за рубежа. А соответствующие манипуляции с VPN позволяют туристу, находящемуся в Турции, забронировать номер в желаемом отеле через Букинг», — заметили в «Броневике».

Кроме того, для запуска «российского аналога Booking» должна быть создана web-платформа для бронирования, подготовлена «нетривиальная инфраструктура» (несколько серверов, где хранятся и обрабатываются данные), система поиска доступных приложений и др. <1>

При этом техническая составляющая это «лишь пятая часть ее успешной работы». Чтобы национальная система бронирования заработала, ее надо наполнить контентом. Нужно будет заключить договоры со средствами размещения, а также решать вопросы, которые возникают у туристов при бронировании и заселении, проверять информацию, которую предоставляют отели и т.п.

Сплошные расходы

Среди других проблем — затраты на маркетинг. «Для того чтобы люди, для которых планируется создание государственной альтернативы, начали ею пользоваться, они должны об этой системе узнать. Бюджет на маркетинг Букинга составляет 86% от всего выделенного бюджета на деятельность этой платформы. Нехитрыми математическими действиями можно посчитать, что 86% от многомиллиардного долларового бюджета Букинга — это недостижимая цель для любой компании России, работающей в туризме», — уверены в «Броневике».

Проблемы могут возникнуть и с контрактами с иностранными сетевыми отелями, они работают с системами международного уровня. Кроме того, стоимость проживания всегда заведомо проигрывает ценам, указанным на собственном сайте или на глобальной платформе онлайн-бронирования.

«Вероятнее всего, национальная система бронирования сможет сосредоточить свои усилия на предоставлении услуг онлайн-бронирования пансионатов и санаториев — сегмента, не охваченного онлайн до настоящего момента», — считают в сервисе.

В «Броневике» уверены, что создание национальной системы бронирования «не поможет отечественному рынку «побороться с Booking.com» и обойдется государству в десятки, если не сотни миллионов рублей».

Аналог останется клоном?

Создать «отечественный аналог Booking.com» планируется к концу 2024 года, это следовало из проекта плана мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года. При этом сама идея обсуждалась еще с 2014 года. «Газета.Ru» направила запрос в Ростуризм с просьбой уточнить, на какой стадии рассмотрения сейчас находится документ, и есть ли какие-то подвижки в планах создать национальную систему бронирования. На момент сдачи материала ответа не поступило.

Сообщалось также, что в проекте по созданию национальной системы бронирования заинтересован «Ростех». В пресс-службе компании подтвердили это «Газете.Ru». Там отметили, что для «Ростеха» это профильный сегмент разработок, и корпорация развивает ряд цифровых сервисов в смежных областях. <2>

В частности, «Ростех» в лице своих «дочек» «РТ-Проектные технологии» и «РТ-Транском» совместно с группой компаний «Сирена-трэвел» развивает отечественную систему бронирования авиабилетов. На ее базе уже работают 50 авиакомпаний с объемом перевозок более 40 млн пассажиров в год. Тарифы у отечественной системы при этом ниже зарубежных аналогов, отметили в «Ростехе». Также корпорация, например, занимается проектами в области систем управления ресурсом гостиниц, создания цифровой туристической платформы.

Отметим, что сам Booking.com на прошлой неделе оштрафовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на 1,3 млрд рублей. Причиной стало «злоупотребление доминирующим положением на рынке». По данным ведомства, сервис навязывал гостиницам, отелям и хостелам определенные условия договора, из-за которого они не могли устанавливать цену на свои услуги на других площадках ниже, чем на Booking.com. Сервис решил обжаловать это решение, однако Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС. Booking.com на момент сдачи материала не предоставил комментария по поводу того, как запуск национальной системы бронирования отразится на их бизнесе в России.

Справедливы ли опасения

Сделать можно все, но нужно отдавать себе отчет, что это будет непросто, заявил «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Он также отметил, что нужны «существенные вливания в маркетинг»: бюджет Booking.com на эти цели составляет около $ 5 млрд в год. Кроме того, пока будет сохраняться «паритет цен», участники рынка будут привязаны именно к этой площадке.

«Поэтому необходимо дождаться всех необходимых решений судов по этому делу или принять законопроект о невозможности устанавливать в договорных отношениях в туризме такого понятия как «паритет цен», как это сделано во Франции, Италии, Австрии и Бельгии. Как только будет убран пункт у Букинга о «паритете цен», это даст возможность другим площадкам бороться за место на рынке за счет снижения своей комиссии для отельеров», — отметил Кожевников.

Он добавил, что «Опора России» уже разработала такой законопроект, и ожидает комментария ФАС и Ростуризма.

Пока государство не показало примеров отличных сервисов, кроме «Госуслуг», которые могут естественным образом конкурировать с бизнес-проектами, отметил в беседе с «Газетой.Ru» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Той же карте «МИР» еще предстоит «проходить путь» для развития.

В случае с «аналогом Booking.com» вопрос даже не только в маркетинге или технологии, считает эксперт. «Самое главное в любой информационной системе – это качественно преобразить бизнес-процесс», — заметил Щельцин.

Он пояснил, что это касается взаимоотношений между самим сервисом, клиентами и поставщиками. Тот же Booking.com или Airbnb сильно модифицировали свою бизнес-модель, оптимизировали какие-то процессы, от каких-то рынков отказывались, добавил Арсений Щельцин. «Поэтому нельзя так сходу сказать, получится или нет», — подчеркнул он.

«С другой стороны, если задача – сделать копию, клон, то в том, чтобы копировать вчерашний день, нет ничего хорошего, результата тут не будет никакого», — считает эксперт.

Сам сервис нужно в первую очередь рассматривать как бизнес-продукт и искать его уникальное торговое преимущество, в чем будет его ценность, убежден Арсений Щельцин. Хорошим примером тут может послужить автомобильная отрасль, отметил он. Как правило, крупные известные бренды – это производители не самых быстрых и красивых машин, а самых массовых.

«Задачей будет создать сервис, который стремится к массовости. Возможно, стоит зайти через те сегменты, в которых эту массовость можно создать. Например, это могут быть окологосударственные учреждения, которые стоит дополнительно монетизировать. Также у этого сервиса должно быть какое-то значительное отличие бизнес-процессов в сравнении с Booking.com. Может, это будет более быстрая система верификации человека, через те же «Госуслуги». Может быть, какая-то поддержка отельеров», — рассказал эксперт.

По его словам, если такие моменты с точки зрения бизнеса будут соблюдены, то результата можно будет добиться.

При этом управляющий партнер юридической фирмы Digital Rights Center Саркис Дарбинян уверен, что если Booking.com исчезнет из Рунета, то его место легко займет какой-нибудь российский сервис. Однако с выбором мест размещения для отдыха и командировок ситуация будет хуже, и это отразится на стоимости.

«Отсутствие такого количества предложений, как на Букинге, скажется на росте цены. Убедить весь мир подключиться к «нашему» сервису — весьма нетривиальная задача. Поэтому пользователи туда не пойдут. И получится как в свое время с поисковиком «Спутником», который оказался никому ненужным», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Он добавил, что компании будут вынуждены подключаться к российским платежным системам, хранить данные российских пользователей в России, соблюдать все требования российского законодательства в сфере IT. По мнению Дарбиняна, в условиях непредсказуемого регулирования «очень сомнительно», что будет много компаний, которые стремятся на российский рынок.

«Правовой климат у нас сейчас весьма прохладный. Мы не способны создать условия для замещения такого сложного инфраструктурного проекта, как Booking.com», — уверен Дарбинян.