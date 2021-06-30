Путин считает завышенными цены на внутренний туризм

Президент России Владимир Путин прокомментировал выросшие цены на российских курортах.

В ходе «Прямой линии» россиянка поинтересовалась, почему отдых на российских курортах обходится дороже, чем отдых за границей. По ее словам, за 35-40 тысяч рублей можно отдохнуть в Турции по программе «все включено», а в Сочи на эти же деньги класс отдыха сильно хуже.

Глава государства заявил, что в России долгое время вкладывалось очень мало денег в развитие собственных туристических возможностей.

Он добавил, что завышение цены на внутренний туризм связано в том числе с закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Невозможность отдохнуть в других странах приводит к перегрузке туристической инфраструктуры на юге страны — в Краснодарском крае, в Крыму.

«А как только предложение не справляется со спросом, сразу идут цены вверх», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что отдых в России подорожал более чем на треть.