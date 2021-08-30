Сложно ли самозанятому взять кредит

Самозанятым бывает сложно получить кредит, несмотря на свой официальный статус. Банки не всегда уверены в их заработках. ЦБ при этом планирует сделать кредитование самозанятых более доступным. В качестве документа, подтверждающего доход, можно будет предъявлять справку из приложения «Мой налог». С какими проблемами сталкиваются самозанятые заемщики, и как их можно решить — в материале «Газеты.Ru».

Самозанятые, которые хотят взять кредит (например, на развитие бизнеса), могут испытывать с этим проблемы. В июле Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором обращалось внимание на трудности с кредитованием этой категории лиц. Организация проанализировала обращения со стороны самозанятых по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал после прямой линии, состоявшейся 30 июня. Большинство из них касались именно проблемы кредитования.

В основном сейчас банки предлагают самозанятым кредиты, которые предназначены для физических лиц, сообщили «Ведомости» со ссылкой на заместителя руководителя ОНФ Арсения Беленького. При этом они руководствуются положением ЦБ 590-П, в котором закреплен перечень информации, необходимой для анализа финансового положения заемщика. При выдаче кредита физлицу, в частности, учитывается справка с места работы, об уплате НДФЛ. Статус самозанятого в таком случае в расчет не берется, рассказал Беленький. И хотя в положении есть формулировка «иные документы», банки их принимать не торопятся.

В свою очередь, Банк России планирует упростить доступ к кредитованию для самозанятых. Так, справку о доходах самозанятого из мобильного приложения «Мой налог» включат в число документов, которые подтверждают его доход. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в ответе на обращение ОНФ, сообщила газета. Изменения планируется внести до конца 2021 года, уточнил представитель регулятора.

При этом в России зарегистрировано уже 2,9 млн самозанятых, поясняла ранее замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. Они работают в сфере транспортного обслуживания, сервисных и ремонтных работ, преподавания, красоты. При предоставлении услуг физлицам самозанятые платят налог в 4%, юридическим лицам и ИП — 6% (однако максимальный доход за год не должен превышать 2,4 млн руб.). Для получения статуса самозанятого надо зарегистрироваться в приложении «Мой налог».

Что о проблемах с кредитованием самозанятых говорит бизнес

Чтобы взять кредит на развитие своего дела, самозанятые могут обратиться в Корпорацию МСП, рассказала «Газете.Ru» заместитель руководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Дарья Мартынова. И предприниматели пользуются такой возможностью. Если говорить про банковские кредиты, то здесь самозанятых рассматривают как обычных физических лиц, отметила Мартынова. У них проверяют кредитную историю, смотрят на финансовое положение. Исходя из этого банк принимает решение, выдавать кредит или нет.

«Условно говоря, если кто-то думает, что у него была плохая кредитная история, он набрал кредитов, у него долги, но раз он сейчас оформится самозанятым, придет и покажет об этом справку, ему сразу дадут кредит, то такого не будет», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в любом случае банки оценивают платежеспособность клиента, и у них нет какого-то «особого пиетета» к самозанятым. При этом они смотрят не только на доходы, но и на другие факторы. Например, если человек числится самозанятым только 3 месяца, зарабатывает по 10 тыс. в месяц, и у него долгов по кредитам на 5 млн руб., то ему вряд ли дадут новый заем.

«В целом тем, у кого хорошая кредитная история, нормальные отношения с финансами, дают кредиты. Не хочешь связываться с банками, сходи в Корпорацию МСП, получи там целевой заем на развитие своего бизнеса. Каких-то особых предложений нет. Все очевидно: если у тебя все хорошо, то тебе дадут кредит. Если ты в долгах как в шелках, то сначала как-то свою кредитную историю надо выправлять», — рассказала Дарья Мартынова.

Однако самой большой проблемой при кредитовании самозанятых является официальное подтверждением доходов, сообщил «Газете.Ru» основатель и управляющий партнер Preppy LLC Михаил Препелицкий.

«Для этого банки часто требуют справки по форме ПНД/КНД из налоговой службы. И тут возникают сложности как с получением этого документа, так и с его фактическим содержанием», — пояснил он.

Также одной из проблем являются ставки по кредитам наличными для самозанятых. «В среднем, если рассматривать не очень большой круг предложений таких кредитов, то процентная ставка на 0,5–1 процентных пункта выше, чем для «обычного» физического лица», — рассказал Препелицкий.

Он добавил, что еще сложнее дела обстоят с ипотекой. Стандартное требование банков для ее одобрения — не менее двух лет рабочего стажа и не менее полугода работы на каком-то постоянном месте. А этому критерию соответствуют далеко не все самозанятые. <2>

«К сожалению, банкам зачастую выдача таких кредитных продуктов невыгодна, и при отсутствии государственной поддержки и, в большей степени, инициативы, риски превышают доход от таких операций. Поэтому любые проблемы с получением кредита в основном решаются за счет обращения в другую финансовую организацию, которая готова рассмотреть обращения от самозанятых», — рассказал Михаил Препелицкий.

Что о самозанятых говорят банки

Потребительские кредиты самозанятым в СберБанке выдают на общих условиях, сообщила «Газете.Ru» руководитель пресс-службы Полина Тризонова. Для подтверждения дохода банк принимает справки о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме Федеральной налоговой службы (ФНС), подписанные электронной подписью ФНС.

«Оценка кредитного риска самозанятых осуществляется аналогично оценке рисков по физическим лицам с учетом особенностей дохода при расчете платежеспособности клиентов», — отметили в СберБанке.

В пресс-службе добавили, что самозанятым доступна вся действующая линейка кредитных продуктов для развития бизнеса. При этом оценка рисков таких клиентов аналогична той, что применяется для представителей малого и микробизнеса «в связи с аналогичным экономическим и правовым статусом данных категорий клиентов».

«Как и клиентам на других налоговых режимах, им доступны следующие подходы к кредитованию: рассмотрение сделок в рамках оценки на внутрибанковских рейтингах (без оценки финансового положения), онлайн-подача и рассмотрение заявок, онлайн-выдача, одобренные и предодобренные предложения», — сообщили в банке.

В пресс-службе ВТБ «Газете.Ru» заявили, что для них самозанятые — «сравнительно новая категория заемщиков», но банк заинтересован в активной работе с ними. До конца года планируется нарастить объем заявок и выдачи кредитов.

«В целом при кредитовании самозанятых основная сложность заключается в подтверждении фактического уровня получаемого дохода. Поэтому для упрощения процедуры кредитования этого сегмента, на наш взгляд, необходимо организовать доступ кредитных организаций к данным через цифровой профиль гражданина или ФНС», — считают в банке.