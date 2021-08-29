Банки сократили выдачу потребительских кредитов россиянам

В России банки сократили объем выдачи потребительских кредитов об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

В июле кредитные организации выдали 1,123 млн потребкредитов на сумму в 347,7 млрд рублей. Объем кредитов по сравнению с июнем снизился на 6%, а их количество — на 0,2%.

«Подобная динамика говорит о том, что банки снизили свои аппетиты к риску в части предоставления крупных сумм потребительских кредитов, что, отчасти, может являться следствием ужесточения регуляторного давления на кредиторов», — считает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

По его словам, в августе вряд ли будет какое-то резкое снижение выдачи потребительских кредитов, так как последний месяц лета для данного кредитования является стабильно высоким в преддверии значительных потребительских трат в сентябре.

Центробанк России с 1 июля ужесточил выдачу необеспеченных потребительских кредитов, вернув его на уровень, наблюдаемый до пандемии коронавируса.