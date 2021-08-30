Супруги Бакальчук впервые вошли в рейтинг Forbes и возглавили его

Татьяна и Владислав Бакальчук впервые возглавили рейтинг богатейших семей России. Их состояние превысило $13 млрд, отмечает Forbes. За последний год соучредители компании Wildberries увеличили свои доходы более чем в 10 раз. История успеха ритейлера — в материале «Газеты.Ru».

Супруги Татьяна и Владислав Бакальчук, являющиеся соучредителями компании Wildberries, возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes. Они заняли первое место в списке самых успешных предпринимательских семей, их состояние издание оценивает более чем в $13,1 млрд. Соответствующая информация опубликована в понедельник, 30 августа, на сайте журнала.

Совокупное состояние вошедших в рейтинг семей за год выросло на $16,1 млрд — до $42,9 млрд. При этом супруги Бакальчук увеличили свои доходы более чем в 10 раз (в прошлом году Forbes оценивал Wildberries в $1 млрд) и тем самым внесли существенный вклад в рост общего показателя топ-10 преуспевающих семей России. Они впервые вошли в этот рейтинг и сразу возглавили его.

Кого обошли основатели Wildberries

Второе место в списке заняла семья Гурьевых («Фосагро»), ее состояние оценивается в $6,9 млрд, за год оно увеличилось на $1,8 млрд. На третьем месте оказалась семья Ротенбергов («Мостотрест»), которая была лидером рейтинга в прошлом году. Их совокупное состояние выросло на $500 млн, до $5,95 млрд.

Кроме того, в первую пятерку вошли Гуцериевы (группа «Сафмар») — их капитал в этом году составил $3,7 млрд, увеличившись на $500 млн, а также семья Евтушенковых (АФК «Система»), преумножившая свое состояние с $2,3 млрд до $3,2 млрд.

Далее следуют семьи Шаймиевых, владеющих долями группы ТАИФ (состояние — $3 млрд), Рахимкуловых (Kafijat) с $1,95 млрд, Бажаевых (группа «Альянс») с $1,75 млрд, Линников («Мираторг») с $1,7 млрд и Саркисовых (группа РЕСО) с $1,65 млрд. Именно эта сумма стала нижней планкой рейтинга в 2021 году. Стоимость компаний зафиксирована по состоянию на 27 июля.

Об акционерах Wildberries

До конца 2019 года Татьяна Бакальчук была единственным владельцем компании, но 31 декабря 2019 года она передала 1% супругу, и ее доля снизилась до 99%.

По российскому законодательству компания, имеющая в составе только одного участника, не имеет права создавать 100%-е дочерние предприятия. Передача 1% Wildberries Владиславу Бакальчуку — «чисто техническое действие», направленное на упрощение регистрации дочерних предприятий и выстраивание структуры холдинга, пояснили в ритейлере. Разделение долей между супругами позволило Forbes включить их семью в рейтинг.

История успеха

История создания Wildberries уходит в начало 2000-х, когда у супругов родился первый ребенок. Татьяна, работавшая до этого момента репетитором иностранных языков, переключилась на продажу одежды и обуви из каталогов Otto и Quelle через интернет. Владислав, уже на тот момент бывший предпринимателем, создал для этих целей первый сайт. С 2006 года они стали напрямую сотрудничать с небольшими европейскими производителями.

В 2008 году у Wildberries.ru появился единый тариф (300 рублей) на региональную доставку, а затем доставка и вовсе стала бесплатной. В 2010 году Бакальчук открыла в Москве первый пункт самовывоза, оснащенный примерочными, а за два года у Wildberries.ru уже была организована сеть из 134 подобных точек по всей стране. Эти меры дали желаемый результат, отмечает Forbes.

В 2012 году Wildberries.ru стал самым посещаемым в Рунете интернет-магазином с ассортиментом более 100 тыс. наименований. В 2016 году с оборотом в 45,6 млрд рублей Wildberries стал крупнейшим интернет-магазином России, а в 2018 году Татьяна Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России. Тогда ее состояние Forbes оценил в $600 млн. Через год она стала богатейшей женщиной России с $1,2 млрд.

Санкции и скандалы

В последнее время с деятельностью Wildberries связаны громкие информационные поводы. Так, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российского интернет-ретейлера и соучредителей этой компании. В Киеве заявляли, что Wildberries продает книги «ярко-выраженного антиукраинского содержания».

Не все гладко в работе ритейлера и в России. Так, компания Visa расследует введение Wildberries отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платежных систем. Маркетплейс ранее объявил о «снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем, благодаря чему жители страны смогут ежедневно экономить около 40 млн рублей при заказах». В ФАС пока не нашли оснований для применения мер антимонопольного реагирования.

В свою очередь, представители Wildberries обвинили иностранные платежные системы в давлении на российские банки. В интернет-магазине узнали о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. В пресс-службе компании заявили, что считают «подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции».