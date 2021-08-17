«Лишние 2%». Visa выступила против отдельной комиссии на Wildberries

Visa расследует введение компанией Wildberries отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платежных систем. Маркетплейс ранее объявил о «снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем, благодаря чему жители страны смогут ежедневно экономить около 40 млн рублей при заказах». В ФАС пока не нашли оснований для применения мер антимонопольного реагирования.

Visa расследует введение российским маркетплейсом Wildberries отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платежных систем. Об этом во вторник, 17 августа, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Мы расследуем ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными», — заявили в пресс-службе. В компании также отметили, что «последовательно выступают против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе».

Wildberries ранее объявил о «снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) и SberPay».

«Благодаря новой опции россияне смогут ежедневно экономить около 40 млн рублей», — считают в компании. Разница в стоимости товаров достигается за счет отсутствия комиссии при обработке транзакций отечественными платежными системами.

По данным на август 2021 года, на Wildberries оформляется около 2,3 млн заказов ежедневно (примерно такое же количество транзакций совершается россиянами при оплате заказов) на сумму около 2 млрд рублей. Оборот ритейлера в 2020 году составил 437,2 млрд рублей, он работает в 14 странах.

Комиссии международных платежных систем на маркетплейсе достигают 2%. Пользователи обратили внимание, что теперь на странице с оповещением о комиссии клиентам предлагается выбрать расчет без переплаты с помощью российских сервисов.

Помните, я вчера говорила о @wildberries_ru?



Так вот со вчерашнего дня они ещё и ввели вот такой прикол, как вам?)))



Скрин гневно прислала @mikanot10 pic.twitter.com/WWfKZTQjpQ — моемуморю (@moemymory) August 17, 2021

В Wildberries агентству РИА «Новости» пояснили, что «нет никаких дополнительных комиссий, а просто тарифы стали прозрачными для клиентов».

«Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему.

16 августа мы снизили цены на товары с учетом тарифов платежных систем и предложили покупателям самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Теперь наши пользователи видят, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках», — рассказали в компании.

При этом неизвестно, входила ли ранее комиссия (от 0% до 2%) в стоимость товаров «по умолчанию».

Позиция ФАС

Представитель Федеральной антимонопольной службы заявил, что закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». В то же время у регулятора пока нет данных, «свидетельствующих о том, что рыночное положение компании Wildberries является доминирующим».

«В связи с этим основания для применения мер антимонопольного реагирования в описанной ситуации отсутствуют», — отметил представитель службы.

Любопытно, что в марте прошлого года кемеровское УФАС обратило внимание на скидки за проезд по картам «Мир». «Нужно разобраться, каким именно образом происходит снижение цен – это действительно скидка только для пользователей одной платежной системы, и тогда речь может идти о нарушении антимонопольного законодательства. Или стоимость проезда одинакова при любом способе оплаты, но сама платежная система предоставляет кэшбэк. Недавно ФАС рассматривала похожий случай в другом регионе, и по итогам проверки выяснилось, что никакого нарушения антимонопольного законодательства нет — там сама платежная система возвращала деньги за проезд в метро в виде кэшбэка», — пояснили в ведомстве.

Реакция соцсетей

За решением Wildberries последовал шквал критики в социальных сетях. Некоторые пользователи Twitter обратили внимание на то, что платформа не предупредила клиентов заранее. В результате они узнали о новой комиссии уже после того, как ее ввели, отмечает издание «Секрет фирмы».

Некоторые пользователи заявили, что после нововведений перестанут пользоваться Wildberries или перейдут к его конкурентам. Другие усомнились, что клиенты станут оформлять отдельные карты для оплаты покупок на Wildberries.

@wildberries_ru сделали комиссию в 2% при оплате картой не МИР. Сделал последний заказ у них. После получения удалю их приложение. — Roman Aleksandrov (@FindYoBalance) August 17, 2021

О Wildberries

На Wildberries представлено свыше 14,5 млн товарных позиций, отмечается в пресс-релизе компании. Через торговую платформу свои товары продают более 260 тыс. российских предпринимателей и компаний, большая часть которых относятся к малому и среднему бизнесу.

В июле 2021 года приложение Wildberries стало первым по приросту пользователей в России. В мае Wildberries возглавила рейтинг доверия россиян — 78% респондентов уверены в силе и честности бренда. Компания также лидирует в индексе заметности — ее знают 70% респондентов, отмечают социологи. На втором месте располагается Ozon (59%), а замыкает тройку лидеров «Яндекс.Маркет» — он известен 51% опрошенных холдингом «Ромир».

О российских платежных системах

Национальную систему платежных карт, на базе которой созданы карты «Мир» и СБП, Банк России учредил в 2014 году.

По данным центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ», карты иностранных платежных систем являются основными для 54% россиян. В то же время 42% отдают предпочтение картам «Мир». При этом еще в 2017 году доля пользователей отечественной платежной системы едва превышала 2%.

В среднем размер комиссии, которую та или иная платежная комиссия оставляет себе с каждой покупки, составляет около 0,3%. Эта сумма, как правило, входит в цену товара. Таким образом, при сохранении тенденции к росту пользователей российских платежных систем указанные средства останутся в экономике страны, а не уйдут за границу в международные сервисы.

Как написал ранее «Коммерсантъ», в министерстве финансов России обсуждается приватизация Национальной системы платежных карт, но подробности пока неизвестны.