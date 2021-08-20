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Бизнес

Visa пригрозила банкам штрафами из-за Wildberries

В Wildberries рассказали о давлении на российские банки

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки. В интернет-магазине узнали о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. В пресс-службе компании заявили, что считают «подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции».

В компании Wildberries в пятницу, 20 августа, сообщили «Газете.Ru» о давлении иностранных платежных систем на российские банки из-за решения о взимании комиссий, ранее принятого маркетплейсом.

Как отметили в пресс-службе компании, ее представителям стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. По данным источника РИА «Новости» на финансовом рынке, речь может идти о штрафах в размере $25 тыс.

«Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы. Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке», — заявили в Wildberries.

В пресс-службе маркетплейса также повторили, что «не вводили дополнительных комиссий», так как тарифы формируются платежными системами, а не ритейлером.

О скидках на товары, оплата которых производится с помощью российских платежных систем, компания объявила 17 августа. Как объясняли в Wildberries, разницу в стоимости можно обеспечить за счет того, что комиссии международных платежных систем достигают 2%, тогда как у российских она ниже или отсутствует совсем.

В компаниях Visa и Mastercard выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и заявили, что работают над урегулированием вопроса и «расследуют ее с партнером».

О расследовании

Информацию о том, что Visa направила в банки-эквайеры, работающие с Wildberries, письма с просьбой расследовать ситуацию с возможным завышением комиссий, подтвердили и источники ТАСС на банковском рынке. «Международная платежная система предупредила о штрафах в случае проведения транзакций с наценкой по картам Visa», — сообщили собеседники агентства.

«Visa прислала письмо во все банки-эквайеры с просьбой расследовать ситуацию. В письме также указано, что из заявлений Wildberries и публикаций СМИ им стало известно, что площадка делает наценку 2% при оплате картой Visa. Платежная система подчеркнула, что если это действительно так, то это нарушение правил платежной системы. И если кто-то из банков будет проводить операции с наценкой, то для такого банка возможны штрафные санкции», — пояснил один из источников.

Ранее представитель Федеральной антимонопольной службы заявил «Ведомостям», что закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». В то же время у регулятора пока нет данных, «свидетельствующих о том, что рыночное положение компании Wildberries является доминирующим». «В связи с этим основания для применения мер антимонопольного реагирования в описанной ситуации отсутствуют», — сказал представитель службы.

В среднем размер комиссии, которую та или иная платежная система оставляет себе с каждой покупки, составляет около 0,3%. Эта сумма, как правило, входит в цену товара.

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