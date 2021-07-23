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Политика

Киев ввел санкции против самой богатой женщины России

Зеленский запретил Wildberries вести бизнес на Украине

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей этой компании. Одна из них — Татьяна Бакальчук — в феврале 2021 года была признана богатейшей женщиной России, ее состояние оценили в $13,1 млрд. Ранее в Киеве заявляли, что Wildberries продает книги «ярко-выраженного антиукраинского содержания».

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 июля, ввел в действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Об этом говорится в тексте указа главы государства, опубликованном на сайте президента.

СНБО утвердил неделю назад два санкционных списка. В первый вошли соучредители Wildberries — Владислав и Татьяна Бакальчук, а также представители этой компании Андрей Ревяшко и Алексей Кузменко. Все они россияне.

Кроме того, санкции касаются гражданина Франции Жераля-Юбера Файяра, который значится как «учредитель неприбыльной организации «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции». Под ограничения также попала француженка Кристель Неан. Отмечается, что она проживает в Донецке и является сотрудником «Международного пресс-центра Doni».

Второй санкционный список затрагивает юридических лиц. В него попала компания Wildberries, а также ее структуры в Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Польше и на Украине. В перечень также включены «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции», и «Ассоциация Франция – Крым».

Санкции введены сроком на три года.

Богатейшая женщина России

Бакальчук с февраля 2021 года является самой богатой женщиной России – по данным Forbes, ее состояние оценивается в $13,1 млрд. Это превышает стоимость активов вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, которая была богатейшей россиянкой с 2004 года.

С начала 2021-го Бакальчук заработала $443 млн.

Как следует из указа Зеленского, все активы перечисленных компаний блокируются. Им также запрещено осуществлять транзит ресурсов, перелеты и перевозки по территории Украины и выводить капитал за пределы страны. Кроме того, вводится запрет на передачу этим организациям технологий и прав интеллектуальной собственности.

Wildberries на Украине

Wildberries начал работу на Украине 21 сентября 2020 года. Как заявлял директор по развитию сети Вячеслав Иващенко, на Украине откроются 800 партнерских пунктов выдачи заказов.

Магазин, в частности, предлагает местным покупателям продукцию российских издательств АСТ и «Эксмо» — этим и еще шести издательским домам из России с марта 2019 года запрещено вести бизнес на Украине.

В январе 2021-го начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Сергей Олейник допускал, что против Wildberries на Украине могут ввести санкции из-за товаров, которыми сеть торгует, в том числе из-за книг антиукраинского содержания.

«Мониторинг всех его ресурсов выявил целый «букет» нарушений украинского законодательства», — отмечал тогда Олейник. Он пояснил, что интернет-площадка продает книги «ярко-выраженного антиукраинского содержания», в том числе авторов, которые включены в список людей, «создающих угрозу национальной безопасности страны».

Wildberries в России

В июле 2021 года приложение Wildberries стало первым по приросту пользователей в России. Согласно данным исследования холдинга «Ромир», с 12 по 18 июля россияне стали чаще пользоваться приложениями Wildberries (+21%), Ozon и «Пятерочка» (по +17%).

В мае этого года Wildberries возглавила рейтинг доверия россиян — 78% респондентов уверены в силе и честности бренда.

Компания также лидирует по индексу заметности – ее знают 70% респондентов, отмечают социологи. На втором месте располагается Ozon (59%), а замыкает тройку лидеров «Яндекс.Маркет» – он известен 51% опрошенных.

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