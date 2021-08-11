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Бизнес

Нереалистичный популизм: как отреагировали на предложение повысить МРОТ

Инициативу ЛДПР назвали злоупотреблением предвыборными обещаниями

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»
КПРФ и «Справедливая Россия» в целом поддерживают инициативу ЛДПР о повышении минимального размера оплаты труда. Однако в «Единой России» опасаются, что такие заявления могут быть предвыборным популизмом. Депутат Нилов говорил, что партия внесет законопроект о повышении МРОТ до 20 тыс. в ближайшее время. Сейчас минимальная зарплата в стране установлена на уровне 12 792 руб.

В Госдуме скептически отнеслись к инициативе ЛДПР повысить со следующего года минимальный размер оплаты труда до 20 тыс. руб. Ранее 11 августа депутат Ярослав Нилов сообщил, что партия внесет на рассмотрение нижней палаты соответствующий законопроект.

ЛДПР отмечала, что несмотря на изменение метода расчета МРОТ, существенного изменения минималки не произошло. Нилов указывает, что в рейтинге МРОТ Россия занимает 95 место, ниже большинства стран Латинской Америки, некоторых африканских стран. «Низкий МРОТ уводит работоспособное население в теневой рынок, снижает совокупный спрос, обеспечивая тем самым спад производства, тормозит рост зарплат и пособий», — писал парламентарий.

В пояснительной записке к законопроекту утверждалось, что труд россиян недооценен. Повышение минималки потребует дополнительных расходов в 1,2 трлн руб. В партии предлагают взять эти деньги из Фонда национального благосостояния.

Первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев в беседе с «Известиями» выразил надежду, что инициатива ЛДПР тщательно проработана и не связана с предстоящими парламентскими выборами. «Исходя из названных сумм, которые потребуются на ее реализацию, мне кажется, что это нереалистично, но надо дождаться, когда законопроект будет внесен в ГД», — сказал депутат.

В «Справедливой России» и КПРФ готовы поддержать проект ЛДПР. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев отметил, что его сопартийцы выступают за повышение МРОТ до 25 тыс. руб. В то же время политтехнолог Дмитрий Фетисов отметил, что увеличение минималки до предлагаемой либерал-демократами суммы возможно только при поддержке «Единой России».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что минимальную зарплату нельзя просто взять и назначить. «Конкретный размер необходимо рассчитывать, его нельзя назначать. Рассчитывать совместно с Минфином, совместно с правительством, чтобы понимать, какие изменения нам потребуются в бюджет», — пояснила она.

Доктор экономических наук Никита Кричевский в Telegram назвал предложение ЛДПР хайпом. Он заявил, что заявления партии о том, что на нынешний МРОТ не прожить, являются популистскими, потому что на минималку никто не живет. Эксперт напомнил, что в прошлом году депутаты от ЛДПР голосовали за новый механизм расчета минимальной зарплаты. «Полгода назад голосовали, а теперь включили заднюю?», — пишет Кричевский.

Позже Нилов ответил в Telegram критикам, обвинившим ЛДПР в том, что партия озаботилась повышением МРОТ за месяц до выборов. «Подобные поправки к правительственному законопроекту мы вносим практически каждый год во время бюджетного процесса», — отметил депутат. Он объяснил, что в этом году фракция решили внести инициативу заранее, чтобы успеть перед рассмотрением проекта бюджета на следующий год. «Вопрос давно перезревший, и к ближайшим выборам все же не имеет никакого предметного отношения», — подчеркнул Нилов.

Сейчас МРОТ ежегодно устанавливается в размере 42% значения медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанного Росстатом. В 2021 году минималка составляет 12 792 руб., регионы могут устанавливать свои значения, но не ниже общефедерального. По данным Минтруда, в 2022 году МРОТ составит 13 617 руб.

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