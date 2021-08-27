В Совфеде предложение об отмене МРОТ назвали пиаром

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с «Газетой.Ru» назвала предложение депутата Николая Арефьева об отмене минимального размера оплаты труда пиаром. По словам депутата, необходимо отказаться от понятия МРОТ, поскольку оно устарело.

«Мне кажется, это пиар, поэтому зачем мы с вами будем это обсуждать? Где он был все эти 5 лет? Он не знал о МРОТ? Поэтому, мне кажется, тема закрыта для обсуждений», — пояснила она.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России нужно отменить. Арефьев считает, что зарплата при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума. Он также отметил, что МРОТ необходимо отвязать от штрафов и налогов, так как это «больше вредит, чем приносит какой-то пользы».

Напомним, что ранее член Совета Федерации Валерий Рязанский отреагировал на инициативу депутатов партии ЛДПР о повышении размера МРОТ с 12,8 тыс. рублей до 20 тыс. Сенатор отметил, что скачкообразное увеличение минимального размера оплаты труда может привести к большим расходам из госбюджета.