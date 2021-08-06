Египетские курорты в зоне доступа: Росавиация разрешила полеты

Россия увеличит количество полетов в Египет. Росавиация разрешила совершать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх десяти авиакомпаниям. Например, полеты будут осуществляться из Москвы, Калининграда, Тюмени, Воронежа, Ростова-на-Дону. Но в этом списке нет Санкт-Петербурга.

Росавиация дала допуск к полетам в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из различных российских регионов десяти авиакомпаниям: «Аэрофлоту», S7, «России», «Победе», Azur Air, «Нордстару», «Смартавиа», «Уральским авиалиниям», Royal Flight и Nordwind.

По данным ТАСС, российские туристы смогут отправиться на египетские курорты уже с 9 августа: будут осуществляться пять рейсов в неделю на каждом маршруте. «Россия» сообщала, что готова с этого дня приступить к выполнению полетов.

Рейсы будут отправляться из Москвы, Калининграда, Тюмени, Челябинска, Омска, Саратова, Перми, Самары, Казани, Екатеринбурга, Волгограда, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других российских городов. При этом Санкт-Петербурга в списке городов отправления нет.

«Решение межведомственной комиссии в части предоставления допусков на полеты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах», — отметили в Росавиации.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после того, как над Синайским полуостровом произошла катастрофа с российским самолетом. В ней погибли 224 человека. Ответственность за трагедию взяла на себя одна из террористических организаций.

В 2018 году восстановили полеты из России в Каир после того, как египетские власти усилили меры безопасности в каирском аэропорту. В апреле этого года президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились восстановить рейсы из российских городов на курорты Красного моря. Аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха проинспектировали российские специалисты по авиабезопасности.

По словам российского посла в Каире Георгия Борисенко, власти Египта кардинально изменили систему безопасности, что позволяет гарантировать благополучный отдых российских туристов.

«России было нелегко сделать данный шаг после того, как в 2015 году в результате террористического акта потерпел крушение наш пассажирский самолет, вылетевший из Шарм-эль-Шейха. Однако мы убедились, что за последние годы аэропорты и курорты Египта кардинально усилили меры безопасности», — отметил он.

По его словам, возобновленное авиасообщение откроет огромные возможности для взаимодействия стран в туристической сфере.

Что касается эпидемической обстановки, в Хургаде, например, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, отметил пресс-секретарь генерального консульства России в Египте Никита Шилин в комментарии ФАН. «Согласно официальной статистике, в этой стране, в принципе, фиксируется устойчивая тенденция по сокращению суточного числа заболевших. Так, 1 января 2021 года было 1409 новых случаев, 1 апреля — 712, 1 июня — 956, 1 июля — 242. А, например, 25 июля выявлено всего 39 новых случаев заражения», — подчеркнул он.

Ранее Aviasales составил список зарубежных направлений, наиболее доступных россиянам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу поисковика билетов.

«В августе и сентябре авиабилеты туда-обратно можно найти от 13 тыс. рублей», — заявил сервис, указав, что первое место по доступности занимают турецкие курорты, второе — Кипр. На остров можно купить билеты в обе стороны от 16 тыс. рублей.

Поездка в Армению, Хорватию, Болгарию и Албанию обойдется в 18 тыс. рублей (туда-обратно), в Черногорию — 19 тыс. рублей. В Сербию и Египет можно попасть, оплатив билеты стоимостью от 24 тыс. рублей. Путешествие в Марокко будет стоить примерно 38 тыс. рублей