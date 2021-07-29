«Россия» полетит на египетские курорты с 9 августа

Регулярное авиасообщение с курортами Египта из Москвы возобновится c 9 августа, сообщили в авиакомпании «Россия». Перевозчик готов доставить туристов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, разрешение от Росавиации получено. Допуск к полетам в Египет запрашивали девять авиакомпаний из России — авиасообщение восстанавливается с 9 августа.

Авиакомпания «Россия» первой из отечественных перевозчиков готова открыть регулярные рейсы на курорты Египта. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает ТАСС.

«Готовы… приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 9 августа… Авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы РФ в курортные города Арабской Республики Египет», — сказал он.

В Росавиации сообщили РБК, что допуск был выдан в связи с решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе там заявили, что авиационное сообщение с египетскими курортами возобновится с 9 августа.

8 июля президент РФ Владимир Путин отменил указ о запрете полетов чартерных рейсов на курорты Египта, действовавший с 2015 года. Авиасообщение с Египтом было прекращено в 2015 году после крушения российского самолета A321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Жертвами авиакатастрофы тогда стали 224 человека. В 2018 году возобновились полеты в Каир. Однако чартерные рейсы, в частности в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, так и не осуществлялись.

26 июля министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что Египет сделал все необходимое для безопасности российских туристов в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. В частности, аэропорты этих городов получили международные свидетельства, подтверждающие соблюдение там необходимых антикоронавирусных мер.

В Египте, население которого превышает 100 млн человек, во время пандемии было зарегистрировано 284 тыс. случаев заражения COVID-19. Число погибших от связанных с коронавирусом осложнений составили более 16 тыс. человек. В последнее время эпидемиологическая обстановка в стране стабилизирована: заболеваемость коронавирусом не превышает 50 новых случаев в сутки — в конце весны этот показатель достигал тысячи зараженных.

Глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб поддержал возобновление авиасообщения с Россией. Он допустил, что количество вылетов будет достаточным для того, чтобы туристический сезон на курортах длился целый год.

Также ряд отелей города Хургада подготовился к приему российских туристов. «Это многообещающее начало. Число рейсов будет расти с улучшением эпидемиологической ситуации в обеих странах», — обратил внимание Талеб. Планируется, что число авиарейсов между РФ и курортами арабской республики в будущем увеличат.

Египетская авиакомпания Fly Egypt собирается выполнять рейсы в Россию из Хургады и Шарм-эш-Шейха после того, как авиасообщение между странами будет возобновлено в полной мере.

Министерство гражданской авиации Египта попросило МИД РФ назначить авиакомпанию Fly Egypt регулярным перевозчиком. Осуществлять рейсы ее руководство планирует раз в неделю в Москву, Санкт-Петербург и Самару из Хургады и Шарм-эль-Шейха.

В апреле число россиян, которые готовы поехать на отдых в Египет, туроператоры оценивали на уровне около 200 тыс. человек в месяц. Об этом говорила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Оптимистичный прогноз, базирующийся на имеющихся в наличии авиаемкостях и объеме отложенного спроса — около 200 тыс. путешественников в месяц. Но реальные потоки также зависят от даты открытия рейсов», — пояснила она.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения между российскими городами и египетскими курортами на берегу Красного моря.